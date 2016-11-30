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Образцово-показательный снос здания-самостроя готовится во Владивостоке

30 Ноября 2016, 15:40 | Приморье

За последний год в облике жилого семиэтажного здания-самостроя в районе Почтового переулка, 5 во Владивостоке практически ничего не изменилось. Разве что потрепаннее стала используемая строителями для защиты фасадов сетка. А так ни одного каменного блока из кладки не исчезло, да и остекление в основном сохраняется. И забор на месте.

Однако, как сообщили в администрации края, снос этого здания неизбежен. Поскольку застройщик так и не решился снести незаконный объект сам, то за счет бюджета был разработан проект его демонтажа и в ближайшее время, после определения подрядчика, состоится снос. Безусловно, это будет дороже, чем если бы застройщик – ООО «Технопарк» - сделал это своими силами. Отмечается, что с него будут взысканы все издержки, связанные со сносом. Это при том, что ему уже преподнесено административных штрафов на сумму свыше 7 млн рублей.

Надо напомнить, что в ходе возведения этого самостроя застройщик, являющийся собственником участка, незаконно снес в Почтовом переулке историческую постройку. Сам объект был построен рядом с домом, в котором в начале прошлого века в городе проживала Элеонора ПРЕЙ, известная своей интересной летописью жизни Владивостока ее времени.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ не раз отмечал, что он в отношении самостроев занимает принципиальную позицию и этот самострой должен быть ликвидирован.

Все судебные процессы застройщиком были проиграны, апелляции не удовлетворены. Тем не менее он, видимо, все еще рассчитывает, что случится чудо и его детище не пустят под бульдозер.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: снос  самострой 



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