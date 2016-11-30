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Во Владивостоке "Дом Пьянковых" в плену перестройки
Еще один проект реставрации уничтожает дух Старого Владивостока
Если в обертку конфеты «Мишка на Севере» завернуть какую-нибудь помадку, то популярной вафельной конфетой она все равно не станет. Точно так же «завернутый» в обертку фасада историко-культурного памятника «Доходный дом братьев Пьянковых» на ул. Светланской, 43 новый строительный объем уже никогда не будет прежним привычным для посетителей объемом этого здания, построенного в 1903 году.
После идущей в этом здании «жесткой перестройки» совершенно нельзя будет найти тех помещений, в которых ранее находились первая редакция и типография краевой газеты «Красное знамя», первая в крае пионерская дружина, детский кукольный театр, любимые горожанами книжные магазины и пр. Все будет выхолощено, как это уже произошло со зданиями бывшего Владивостокского ГУМа, ставшими по своей внутренней сути безликими стандартными торговыми центрами нового типа.
Не надо наивно думать, что над домом по ул. Светланской, 43 идет кропотливая реставрационная работа, когда маститые реставраторы работают буквально щеточками и кисточками. Возможно, какая-то аккуратность и будет проявлена в будущем при отделке внешности здания, но его внутреннее содержание сегодня уничтожается полностью – экскаватором, отбойными молотками, грубой рабочей силой и крепким словом. Довольно солидная часть перекрытий и помещений уже исчезла вместе с лестницей и частью мансардного этажа. Со временем, видимо, исчезнет и остальное. Похоже, что внутренний снос здания сказывается и на фасаде. На западной его части, например, заметно фрагментарное обрушение.
Полностью прекратил существование бывший внутренний двор этого здания и «малоценный малоэтажный деревянный дом», если не ошибаюсь, под номером «5» и буквой «г» по Почтовому переулку. На их месте произведена довольно существенная выемка грунта и возведена подпорная стена. Здесь должен появиться новый объем помещений, который призван оправдать затраты собственников на «реставрацию старого уродца».
Известно, что в прошлом проект реконструкции этого объекта рассматривался на градосовете. Надо отметить, что резкой критики он не вызвал, но были замечания, и члены градосовета полагали, что со временем им покажут доработанный проект. Но не дождались. Судя по тому, что работы ведутся, проект успешно прошел необходимую экспертизу и согласования в органах, ответственных за сохранение и содержание памятников культуры и истории. Такая же мелочь, как общественное обсуждение среди горожан, формально, возможно, и проводилось, однако до «масс» результаты этого обсуждения не дошли.
Немногие эскизы проекта реставрации здания по ул. Светланской, 43, которые все-таки при желании можно найти в интернете, показывают, что его внутренняя планировка будет совершенно другой, чем прежняя. В проекте она подчиняется логике больших торговых площадей, через которые ежедневно должны будут проходить тысячи посетителей, оставляющих многие миллионы денег. Хотя не исключено, что в итоге будут получены скучные малопосещаемые пространства, как это случилось в ряде других ТЦ города.
К сожалению, проект остается неразъясненным широкой общественности владивостокцев и вызывает ее законное возмущение причудами богатых собственников, не считающихся ни со здравым смыслом, ни с историческим прошлым города.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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