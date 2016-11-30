В Приморье в очередь за квартирами никто не становится

Новогоднего всплеска продаж на рынке жилой недвижимости Приморского края ждать не приходится

Новогодние праздники в Приморье традиционно отмечались всплеском продаж сезонного характера на рынке жилой недвижимости. В канун 2015 года эксперты рынка констатировали самый мощный ажиотаж за последние 10 лет: приморцы, испуганные перспективой роста стоимости цен на квартиры в два раза, скупали квадратные метры как горячие пирожки. Новый год - 2016, наоборот, был отмечен падением интереса к рынку недвижимости: кризис укрепился не только на рынках, но и в умах населения, а «пирожки» остыли и перестали быть привлекательными.

Под Новый год - 2017 всплеска продаж, по словам экспертов, ждать не приходится. Ажиотаж может повториться только при условии, если в медиа-пространстве распространится очередной информационный «вброс» в стиле «После Нового года квартиры будут стоить в два раза дороже! Надо покупать сейчас!». Но иначе как спекуляцией такой подход назвать нельзя.

- Сезонный фактор, конечно, играет важную роль, - комментирует президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ. - Однако сильнее на рынок влияет экономическая и политическая ситуация в стране. В 2014 году причиной ажиотажа были валютные колебания, сопряженные с внешнеполитической и внешнеэкономической ситуацией. Люди расценивали вклады в недвижимость как единственный надежный способ сохранить свои деньги. Кто-то также практиковал различные манипуляции с валютой. Сегодня таких предпосылок нет, так что Новый год - 2015 можно считать исключением из правил. В предстоящие же праздники каких-то сверхъестественных колебаний не ожидаем: рынок ведет себя спокойно.

Кому-то спокойное, по мнению одних экспертов, поведение рынка недвижимости кажется стагнацией. По мнению директора приморского филиала НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» Андрея ГОЛОТИНА, рынок недвижимости пребывает в очень неблагоприятном состоянии.

- У населения нет денег, а потому и спрос на покупку жилья значительно снизился по сравнению с докризисным периодом. Можно даже сказать, что спрос минимален. Объекты недвижимости раскупаются только в том случае, если их цена невелика, и то, чтобы найти покупателя, приходится ждать месяцами. Я хочу сказать, что каким-никаким, но спросом пользуется сегодня более дешевый сегмент жилья, особенно тот, строительство которого поддерживает государство. Именно такие объекты сегодня вышли на первый план: механизмы государственной поддержки очень актуальны. А вот строители «коммерческого» жилья, как бы ни старались, не смогут добиться цен на свою недвижимость в пределах 35 тыс. рублей за квадратный метр. Себестоимость объектов строительства увеличилась, и, как следствие, жилье подорожало в цене. Взять хотя бы самый популярный сегмент: благоустроенная однокомнатная квартира со всеми коммуникациями и инфраструктурой раньше стоила в среднем 3,5 млн рублей, а теперь – 4,5 млн рублей.

Рынку сейчас здорово

По словам Каплинского, рынок недвижимости в Приморье приближается к наилучшей, цивилизованной версии себя.

- Я не стал бы называть сегодняшнюю ситуацию на рынке недвижимости неблагоприятной, - добавил Каплинский. – Она вполне здоровая. Просто некоторые игроки рынка привыкли к каким-то ажиотажам на нем, на которых можно спекулировать. Сейчас такая ситуация вряд ли возможна: рынок становится более цивилизованным, и всем его игрокам предстоит серьезно подстроиться под клиента, который теперь хочет вкладывать свои деньги в более качественное жилье. Таким образом, конкурентоспособными станут те предложения, в которых соотнесен баланс «цена - качество».

Как отметил Каплинский, в Новый год 2016 – 2017 оживление рынка недвижимости все-таки произойдет по нескольким причинам.

- Этому всегда способствовало наличие у некоторых граждан социальных выплат, которые до конца года, по договору с государством, необходимо освоить. Часть этих денег в результате будет вложена в рынок недвижимости. Это различные сертификаты, программы поддержки определенным категориям населения, будь то военнослужащие или пострадавшие от летних наводнений приморцы. Еще одна категория – это «ипотечники», которые в конце года также любят заключать сделки по покупке недвижимости. Тем более что в этом году банки все-таки пошли по пути снижения ипотечных ставок, а к Новому году, возможно, разработают привлекательные предложения в этом плане.

В новогодние праздники рынок недвижимости войдет ровно и выйдет из них ровно, уверен Александр БОРДЮГ.

- Предпосылок к ажиотажу действительно нет, - комментирует генеральный директор агентства недвижимости «Титул ДВ» Александр Бордюг. – Ситуация с долларом спокойная – паники, какая была в 2014-м, не отмечается. Выплеск объектов на рынок к Новому году также вряд ли произойдет: если раньше к Новому году город обычно принимал новостройки, то в этот раз объем нового жилья невысок. Но и стагнацией сегодняшнее положение вещей назвать нельзя: стагнация наблюдалась в первой половине 2015 года, когда цены на объекты недвижимости держались на завышенном уровне. Затем они скорректировались до уровня докризисных цен. Сегодня однокомнатная квартира на Первой речке или на Некрасовской стоит около 3,5-3,6 млн рублей. Но не стоит говорить о рынке как о монолитной массе: каждое предложение, каждая сделка индивидуальны. И уж тем более не стоит судить о рынке по «Фарпосту»: там публикуются лишь цены предложений, а не цены реальных сделок.

Цена и подача

Как отмечают эксперты аналитического центра SRG, на апрель 2016 года цены на недвижимость в столице Приморья упали на 0,8% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Средняя цена на жилую недвижимость, по данным экспертов центра, составила 101 393 руб./кв. м.

- По сравнению с началом 2016 года стоимость квадратного метра по городу практически не изменилась, снизилась на 0,1%, что составило 137 рублей, – добавили в аналитическом центре. - За весь рассматриваемый период величина стоимости жилой недвижимости колебалась в интервале 100,6-102,2 тыс. рублей. В марте средняя стоимость по городу достигла своего максимального значения 102,2 тыс. рублей. За последний месяц квадратный метр в среднем дешевел на 0,06% за каждую неделю.

В целом, если верить данным аналитиков, сегодня квартиры во Владивостоке стоят дешевле, чем в первой половине 2015 года, но дороже, чем в тот же период докризисного 2014 года.

Если квартира, выставленная собственником на продажу, сегодня не продается, в первую очередь нужно разобраться с тем, что же не так в подаче объекта и соответствует ли его цена его же качеству, считает Каплинский.

- Объект может уйти в «застой» либо потому, что его цена не привлекательна и не соответствует его качеству, либо потому, что объект неправильно презентуется, - добавил Каплинский. - Если вы хотите продать объект в Новый год, проведите анализ. Во-первых, где вы размещаете объявления о продаже? Возможно, о каких-то платформах вы забыли. Во-вторых, как вы презентуете объект? В этом плане вы можете либо проявить креативность сами, либо обратиться к риэлторам с хорошей репутацией, которые в этом деле «съели собаку». Стоит понимать, что потенциальные покупатели никуда не исчезли, они есть. Да, их стало меньше, и им есть из чего выбирать. Таким образом, квартиры уже не будут раскупаться как горячие пирожки.