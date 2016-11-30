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Во Владивостоке "Шанхая" вместо "ямы" точно не будет
История со знаменитым долгостроем в центре столицы Приморья на улице Алеутской подходит к своему завершению
Новый торгово-офисный центр на ул. Алеутской, 45 во Владивостоке своей формой напоминает устремленный вдоль улицы к выходу в море корабль с высокой рубкой. И, как отметил директор управляющей компании Юрий ЧУДНЕВЕЦ, сейчас и основная задача по комплексу в какой-то степени «корабельная» - найти хорошую «якорную» компанию с известным брендом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Такой пресловутая «яма» выглядела летом 2008 года…
…А такой предстает в ноябре 2016 года.
- Потенциальные арендаторы на торговые площади у нас уже есть. Это и фирменная одежда и прочее, но нам важно, чтобы зашел кто-то поярче. А с этим полной определенности пока нет, - сказал Юрий Иванович. – Помещения, конечно, можно наполнить желающими, но не хочется делать «шанхай». Желательно, чтобы все было нормально: это якорная компания в «огранке» разумно выстроенного окружения.
По его словам, открытие первой очереди комплекса, в которую входят четыре торговых этажа и два – подземной автопарковки на 90 машин, должно состояться в феврале-марте следующего года. Наружная парковка на 45 машин уже вовсю используется. А на северном фасаде, на глухом участке стены оправдывает строительство здания электронное табло наружной рекламы.
Готовность этой очереди довольно высокая. Завершаются отдельные штрихи по фасаду – последние квадратные метры гранитной облицовки и оформление козырьком главного входа. Всего в здании их будет три, включая вход с подземной парковки.
Внутри торговые этажи, пожалуй, уже можно и осваивать, выстраивая перегородки бутиков. Большая площадь остекления здания хорошо освещает общие пространства естественным светом. Дорогая отделка и искусственное освещение полностью завершены. Установлен и готов работать эскалатор. В числе будущих четырех лифтов есть уже работающие, по остальным заканчиваются монтаж и наладка. Завершено оборудование роскошных туалетов.
В целом сейчас к сдаче в феврале-марте готовятся первые шесть этажей из тринадцати. Их общая площадь около 8 500 кв. метров. В том числе 3 600 кв. метров – подземная парковка.
Что же касается офисных этажей, то они будут вводиться постепенно, по мере готовности в течение года. Часть офисных помещений тоже уже готова, чтобы в них можно было зайти и работать, но большинство находится в отделке и монтаже внутренних систем.
С самого начала строительство этого комплекса по проекту «ПромстройНИИпроекта» для заказчика ООО «Купава» ведет вместе с субподрядчиками приморская генподрядная компания ООО «Стройкомплекс-ДВ».
Начальник строительного участка Наталия ШЕРЕМЕТЬЕВА показала все здание вплоть до кровли, откуда открывается великолепный вид на центральную часть города и на море. Эта крыша, пожалуй, в будущем сможет служить и просто обзорной площадкой, и хорошим летним кафе. А постоянные точки общепита, предполагается, будут на первом и четвертом этажах.
Кульминационным моментом строительства этого комплекса должна стать особая (сейчас делается простейшая) подсветка здания, какой на сегодня еще нет во всем Владивостоке. Обойдется она примерно в 50 миллионов рублей. Ее компьютерная программа, уверяют, будет выдавать для города чудеса света.
Таким образом, сегодня наконец-то завершается четвертьвековое строительство на месте бывшей знаменитой «ямы» Дома строительных организаций, где изначально собирались вместо парковки на 15 машин сделать трехуровневую парковку, а затем – возвести здание банка. Однако тем планам сбыться оказалось не суждено.
Название новому торгово-офисному центру еще ищется, но проблемой это не является, потому что любую самую роскошную вывеску можно сделать буквально за месяц-полтора.
Вводом этого комплекса строительство не закончится. Оно продолжится на той части территории, которая примыкает к надземной парковке и где бывшим собственником участка на месте бывшего скверика предполагалось строительство 10-этажного офисного здания.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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