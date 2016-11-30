Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Премьер Медведев считает тревожным звонком снижение доли кредитов МСП
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ назвал тревожным снижение доли кредитов малых и средних предприятий в общем кредитном портфеле банков в 2015 году по сравнению с предыдущим годом.
«Также есть и проблемы с доступом к финансовым ресурсам. К примеру, доля кредитов для малых и средних предприятий в общем портфеле банков в 2014 году составляла 21,5%, а в 2015 году снизилась практически до 17%. Это тревожные сигналы, нам необходимо скорректировать в этом смысле экономическую политику и создать условия для увеличения (числа людей, занимающихся малым бизнесом. - Ред.), особенно начинающих бизнесменов», - сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
По словам премьера, государство продолжит расширять доступ малых и средних предприятий к закупкам государственных компаний и инфраструктурных монополий.
«Что здесь государство может предложить. Во-первых, необходимо снижать административную, регуляторную нагрузку в отношении бизнеса, особенно на начальном этапе. Во-вторых, необходимо расширять доступ малых предприятий к закупкам государственных компаний и инфраструктурных монополий, эта линия будет продолжена», - добавил Медведев.
Новости тематики
- Премьер Медведев считает тревожным звонком снижение доли кредитов МСП
- В Приморье "банки буквально уничтожают малый и средний бизнес"
- Сбербанк совместно с "ВКонтакте" запустил сервис "Карты с индивидуальным дизайном"
- Ассоциация менеджеров опубликовала рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
- Бизнес-школу для студентов Дальнего Востока открыл Сбербанк
- На Дальнем Востоке началась выдача кредитов по программе "Доступный кредит для МСП"
- Мировые эксперты-футурологи обсудили глобальные тренды, роль и место России
- Apple Pay стал доступен клиентам банка "Открытие"
- Проект Check by Sberbank укрепит экономические связи между Россией и Китаем
- ВТБ24 открыл новый офис во Владивостоке
Новости раздела
- В Приморье в очередь за квартирами никто не становится
- Во Владивостоке "Шанхая" вместо "ямы" точно не будет
- Премьер Медведев считает тревожным звонком снижение доли кредитов МСП
- В Приморье "банки буквально уничтожают малый и средний бизнес"
- Zenden хочет переобуть Владивосток
- Аэропорт Владивосток расправляет новые крылья
- "Евразийский Алмазный Центр" запускает инвестпроект на 32 млн рублей в Свободном порту Владивосток
- Во Владивостоке многострадальный долгострой готовится к новоселью
- В Хабаровске состоялась Первая дальневосточная конференция по коучингу в бизнесе
- Сбербанк совместно с "ВКонтакте" запустил сервис "Карты с индивидуальным дизайном"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Большинство россиян все еще используют зарплатные карты не по назначению
- В Приморье циклоны становятся агрессивнее
- Аналитики допустили рост доллара до 120 рублей
- Утверждены даты проведения III Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году
- Чиновники Минвостокразвития бегут с острова Русский
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
- Приморье лишается банкоматов
- Банк России с "нервной дрожью" ждет декабря
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края