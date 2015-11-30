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В Приморье "Ростелеком" начинает плановые работы в сети

30 Ноября 2015, 13:16 | Приморье
В рамках реализации проекта по настройке пакетов каналов «Интерактивного телевидения» «Ростелеком» проводит  плановые работы в Приморском крае. Настройка будет проводиться  30 ноября с 01.00 до 17.00 3 декабря, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
 
Изменения затронут клиентов компании во всех районах и населённых пунктах Приморского края, сообщили в пресс-службе компании.
 
В ходе плановых работ возможно кратковременное ограничение услуг «Интерактивного телевидения». Для возобновления доступа к услугам потребуется повторное подключение или перезагрузка клиентского оборудования (модема и ТВ-приставки). «Ростелеком» приносит извинения за возможные неудобства.
 
Дополнительную информацию о плановых работах, подключении услуг связи, тарифах и действующих  акциях можно получить в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному федеральному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте компании.
 
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал  ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморкого края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
 

 

 
 
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Теги: Ростелеком  интернет  интерактивное телевидение 



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