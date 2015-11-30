В Приморье "Ростелеком" начинает плановые работы в сети

В рамках реализации проекта по настройке пакетов каналов «Интерактивного телевидения» «Ростелеком» проводит плановые работы в Приморском крае. Настройка будет проводиться 30 ноября с 01.00 до 17.00 3 декабря, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Изменения затронут клиентов компании во всех районах и населённых пунктах Приморского края, сообщили в пресс-службе компании.

В ходе плановых работ возможно кратковременное ограничение услуг «Интерактивного телевидения». Для возобновления доступа к услугам потребуется повторное подключение или перезагрузка клиентского оборудования (модема и ТВ-приставки). «Ростелеком» приносит извинения за возможные неудобства.

Дополнительную информацию о плановых работах, подключении услуг связи, тарифах и действующих акциях можно получить в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному федеральному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте компании

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморкого края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».