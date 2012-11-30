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Столы приморцев завалят рыбой

30 Ноября 2012, 10:36 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 30 ноября, ZRPRESS. Сотрудники рыбодобывающих компаний в этом году превышают показатели по добыче водных биоресурсов на 65 тысяч тонн. Как отметил вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, в будущем каждый житель края почувствует на себе позитивные изменения в рыбной отрасли.

«Я хочу поблагодарить тружеников моря за хорошую работу. Сегодня на промысле работает более 100 судов. Если нам не помешает погода, до конца года объемы уловов водных биоресурсов рыбаками Приморья составят более 800 тысяч тонн.  Это наибольший показатель за последние десять лет. Уже сейчас по сравнению с прошлым, довольно успешным годом, мы превышаем показатели по добыче на 65 тысяч тонн: на 26 тысяч тонн больше добыли наши рыбаки минтая, на 25 тысяч тонн сельди, камбалы на 1,5 тысячи тонн и других достаточно популярных видов водных биоресурсов», - отметил Сергей Сидоренко.

По словам вице-губернатора, с принятием государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» объемы выпуска рыбопродукции будут нарастать: «Изменения должны почувствовать жители нашего края: при посещении магазинов каждый увидит, что рыбы становится больше и цены на неё, как минимум, не растут», - подчеркнул Сергей Сидоренко.

Продолжается обсуждение государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы», в которой особое внимание уделено поддержке искусственного воспроизводства водных биоресурсов (аква- и марикультуры), модернизации рыбоперерабатывающего сектора, наращиванию экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

 

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