«ДельтаЛизинг» отмечает положительные тенденции в экономике региона

Федеральная компания, начинавшая свое развитие в 1999 году именно из Владивостока, сегодня заявляет о восстановлении рынка лизинговых услуг не только в центральных регионах, но и в Приморье. Спрос на лизинговое финансирование, существенно сократившийся в прошлом году, в 2010 году показывает уверенный рост.

«Экономика края пострадала в меньшей степени, частично благодаря инфраструктурным проектам», - отмечает первый заместитель генерального директора «ДельтаЛизинг» Максим ГОНЧАРУК. - В 2010 году мы ставили перед собой крайне амбициозные цели, но уже в ноябре офис компании во Владивостоке достиг плановых годовых показателей по инвестициям в развитие бизнеса: стоимость заключенных договоров лизинга превысила $20 млн. Наиболее активно развиваются именно те отрасли, которые существенно пострадали от кризиса: строительство, грузоперевозки, розничная и оптовая торговля. Причем растут они не только за счет тех предприятий, которые активно работали до 2009 года, но и благодаря новым участникам рынка».

Стоит отметить, что большую часть клиентов ЗАО «ДельтаЛизинг» представляют предприятия малого и среднего бизнеса. Ранее компания уже заявляла о своем участии в региональной программе субсидирования. На сегодняшний день, как отмечают специалисты «ДельтаЛизинг», многие клиенты получили частичное возмещение затрат по лизинговым платежам и планируют в дальнейшем использовать лизинговое финансирование для обновления основных средств.



