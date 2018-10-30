Накормить и одеть задешево

Торговый ритейл и ресторация подстраиваются под иностранцев

В последние годы краевые власти декларируют туризм как одну из перспективных отраслей экономики Приморья. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы», интерес к региону со стороны иностранных гостей стал сильным толчком к развитию туристической отрасли. При этом, корейских гостей становится все больше.

Настолько ли активно совмещают иностранцы туристические маршруты с шоп-турами и экскурсиями по предприятиям региона?

Представители туристической отрасли прокомментировали сложившуюся ситуацию Деловой газете «Золотой Рог».

Этот знаковый 2017 год…

Для туристской сферы Приморского края 2017 год стал знаковым. В первую очередь, на развитие туризма в регионе положительно повлиял вступивший в силу федеральный закон об электронной визе. Также, в минувшем году Приморский край был признан одним из лучших регионов России по темпам развития туризма, заняв третье место после Москвы и Московской области во Всероссийском рейтинге, который провело министерство культуры России.

В целом, в 2017 году в Приморском крае побывало более 640 тыс. гостей из разных стран, что на 13% больше аналогичного периода 2016 года.

Традиционно, самым массовым эксперты называют турпоток из Китая - край принял более 420 тыс. путешественников из Поднебесной. Еще около 100 тыс. туристов прибыло из Южной Кореи, более 18 тыс. - из Японии.

Несмотря на то, что цены на зимние поездки в Приморье из стран АТР почти вдвое ниже летних, наибольшее число зарубежных гостей посещают регион именно в весенне-летнее время. При этом, в текущем году, как отмечают эксперты, пальма первенства по туризму перешла из Китая в Южную Корею.

Корейцы распробовали меню

Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» директор музея имени Арсеньева Виктор ШАЛАЙ, уже сегодня можно говорить о таком феномене, как «большой поток туристов выходного дня», зачастую состоящий из представителей корейской молодежи возраста 19-25 лет.

«Корейцам в Приморье многое интересно: места показа, достопримечательности, музеи и галереи, тогда как интересы среднестатистического туриста из КНР культурную сферу в себя не включают. Эти люди заходят в музеи совершенно случайно, им больше интересен шоп-туризм», - отмечал он.

Действительно, возрастающий интерес иностранных гостей к шоп-турам в Приморском крае послужил своеобразным толчком к повышению активности ритейла в данном направлении. Сегодня практически на каждом магазине Владивостока и других приморских городов можно увидеть вывески на китайском, японском, корейском языках. В качестве сувениров зарубежные гости с удовольствием покупают ювелирные изделия, косметику, одежду, а также приморские сладости – мед, мороженое и шоколад. Ресторация и ювелирные магазины мгновенно подстроились именно под этот туристический поток. Однако, попасть на экскурсию по интересующим иностранцев предприятиям Приморья сегодня практически невозможно.

Директор ресторана «Пьяная селедка», переводчик с китайского Василий КОЛЕСНИКОВ подчеркивает: промышленного туризма в Приморье как отдельного туристического направления нет:

«На сегодняшний день, в нашем регионе значительно выросло число корейских туристов, для которых добраться до Приморья не составляет труда. Например, около 70% посетителей ресторанов во Владивостоке - это корейские туристы, ориентированные на так называемые дорогие туры. Эти иностранные гости вносят существенный финансовый вклад в ресторацию Приморья. Однако, промышленного туризма у нас как такового не существует. Фабрика мороженого, шоколадная фабрика, колбасные цехи и так далее – все эти промышленные производства, и, соответственно, туристов пока не принимают», - говорит он.

Уникальный позор Владивостока

Представители местных турфирм поясняют: пока власти не займутся реставрацией мест, особенно интересующих иностранных туристов, ремонтом дорог, решением проблем с парковочными местами, модернизацией туристической инфраструктуры в целом - показывать в регионе будет особо некому и нечего, так как финансово обеспеченные туристы будут продолжать игнорировать Приморье, предпочитая маршруты в центральные регионы России.

Отметив, что у приехавших во Владивосток иностранцев очень популярны для посещения такие магазины как Zara и «Флагман», в которых вещи почти в два раза дешевле чем, например, в Харбине, Василий Колесников возвращается к проблемам в туристической отрасли Приморского края.

«В Приморском крае есть замечательные заповедники, но они практически закрыты для туристических маршрутов. Для того, чтобы попасть на их территорию, нужно собрать множество разрешений. В целом, ни во Владивостоке, ни в крае сейчас нет объектов, ради которых сюда специально ехали бы иностранцы. Отдельно хочется отметить места массового посещения туристами классических маршрутов города. В своем большинстве они труднодоступны и не приспособлены для прогулок. Особенно стыдно за самое популярное место в городе – наш знаменитый фуникулер. Пути подхода к нему развалены, нет дорог, нет парковок для туристических автобусов, нет самых элементарных условий для туристов. Фуникулер до сих пор не оборудован местами общего пользования, в частности, туалетами. Не только иностранцы, но и российские туристы порой впадают в шок, видя такой бардак. А власти, вероятно, ничего не замечают. Или не хотят замечать», - говорит Колесников.

Практически все представители турсферы заявляют о неприспособленности края к приему обеспеченных иностранных туристов. Слишком сильно в нашем регионе отстает сервис для принятия «дорогих» гостей.

Генеральный директор сети ювелирных магазинов «Золотой Ажур» Надежда ТКАЧЕНКО отмечает, что, несмотря на увеличение туристического потока в целом, ритейлу от этого «ни холодно, ни жарко».

«Разбитые дороги, отели низкого качества, отсутствие инфраструктуры и тому подобные пробелы создали такие условия в Приморье, при которых богатый турист к нам уже не едет. Приморье в основном посещают пенсионеры, студенты, профсоюзы – а это не тот контингент туристов, который имеет возможность платить. На первый взгляд, в сезон с мая до 15 октября в тех же ювелирных магазинах Владивостока мы можем наблюдать разглядывающих витрины иностранных покупателей. С другой стороны - такие «шоп-туры», скорее, носят познавательный характер. Люди с интересом рассматривают ювелирные украшения, но покупают их редко», - говорит Ткаченко.

Места, объединяющие туристов

Несмотря на определенные проблемы в туризме Приморья, практически все эксперты убеждены, что в нашем регионе перспективы развития туристической отрасли очень большие. Например, уже сейчас существует категория культурных ценностей, перед которой не смогут устоять ни китайцы, ни корейцы, ни японцы – речь идет об антиквариате.

Безусловно, существуют артефакты, которые законодательно запрещено вывозить из России и даже оставлять себе в качестве сувениров. Однако, помимо данной категории, есть еще ряд старинных предметов, которые могут стать достоянием туриста.

Владелец одного из владивостокских магазинов антиквариата Андрей ЭЙРИХ отмечает, что такой специфический вид торговли, как торговля старинными вещами, во многом зависит от туристических потоков.

«Летом антикварные лавки переживают пик сезона: его обеспечивает наплыв туристов из других стран и городов. Мой магазин находится на гостевом маршруте, и в жаркий период на подоконнике красуется большой бюст Ленина в пионерском галстуке, а из открытых окон рвутся звуки патефона. И многие туристы обращают на это внимание, заходят и приобретают какие-то мелочи. Можно смело назвать это стихийной покупкой. Зимой же магазины антиквариата живут за счет увлеченных коллекционеров, готовых в любую погоду прийти за интересной вещью», – говорит Эйрих.

В то же время стоит отметить, что одной достопримечательностью в Приморском крае стало больше. Речь идет о первом в России Музее трепанга.

«Данное место - необычное и в то же время особенно характерное для Восточной столицы России. Конечно, экспозиции трепанга существуют в некоторых океанариумах, но большой музей, посвященный конкретному морскому жителю, - явление уникальное», - рассказывает основатель музея Дмитрий ПАВЛОВ.

Посетителей музея встречает большая просторная парковка с разрисованными стенами в стиле морской тематики. Подводный мир, маяк, ставшие знаменитыми лисы Русского острова, тигр как символ Дальнего Востока и медведь как символ России. В музее используют все, что может рассказать о море – экспонаты трепанга со всего мира, картины местных художников, штурвал, корабельную мачту, старую географическую карту. И, конечно, прекрасные фотографии, погружающие в морские глубины.





На фото: Туристической «меккой» Владивостока может стать музей столь любимого азиатами трепанга.

Фото Юрия РОГОВА

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.