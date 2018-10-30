Туристам расписали маршруты

Газета «Золотой Рог» предлагает подборку зимних мероприятий регионов

События, проходящие на территории, всегда являлись туристическим магнитом. Многие туристы приурочивают свои поездки в Приморский край к конкретным мероприятиям. Например, чтобы поучаствовать в массовом празднике «День Тигра», оценить инвестиционный климат Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума или попробовать на вкус Приморье во время крабового фестиваля. Такие интересные события проводятся в регионе круглый год. Сегодня, благодаря развитию межрегиональных маршрутов, гости Приморского края могут отправиться в соседние столицы, чтобы принять участие в масштабных мероприятиях.

Деловая газета «Золотой Рог» подготовила подборку самых значимых зимних событий, проходящих в Приморье и соседних регионах.

Старт зимы в Якутии

Республика Саха (Якутия) – самый холодный регион северного полушария, и многие туристы отправляются в регион для того, чтобы поучаствовать в одном из самых главных зимних праздников ДФО. Ведь именно здесь первого декабря проходит фестиваль «Зима начинается с Якутии», знаменующий начало российской зимы. Российский Дед Мороз из Великого Устюга ежегодно совершает традиционный визит к Чыысхаану (якутскому Властелину холода) и Зиме в столичную резиденцию, Царство вечной мерзлоты, за символом холода перед предновогодним турне по городам России. Этот праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в Якутии и с каждым годом собирает все больше гостей. Официальный старт российской зимы начинается с передачи «холода» от Чыысхаана Деду Морозу из Великого Устюга и зажжения огней на первой новогодней елке в стране.

Также в рамках проекта проводится гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». На гастрономическом фестивале проходят выставка-продажа рыбной продукции, изделий народных мастеров, выступления артистов художественной самодеятельности и фольклорных ансамблей.

Изумрудная зима Приморья

Впрочем, не только в Якутии есть «местный» Дед Мороз. В январе открываются двери и Изумрудной резиденции зимнего волшебника – в историческом парке «Изумрудная долина». Возникновение такого персонажа на территории Приморья становится новой страницей в истории событийного туризма территории. На открытие вотчины Изумрудного Деда Мороза был приглашен Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который делегировал «младшему брату» часть полномочий. В итоге, исторический парк превратился в сказочное место. Путешествие к Изумрудному волшебнику ознаменуют прогулки по живописным местам, увлекательные путешествия по сказкам, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Дедушка поприветствует всех гостей и вручит подарки.

Проведение событийных мероприятий – одно из основных направлений развития туристской отрасли Приморья. За последние годы, благодаря действиям государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, в регионе организованы десятки форумов и фестивалей, благодаря которым край стал настоящей столицей событийного туризма на Дальнем Востоке. Поэтому гостей зимней столицы Приморья ожидает еще одно интересное мероприятие - ледовый полумарафон «Vladivostok Ice Run». Это международное мероприятие, которое каждый год будет привлекать все больше участников как из России, так и из других стран. Участники забега получат шанс пробежать по замерзшему Японскому морю три предложенных дистанции: 5 км, 10 км и 21 км. Для всех марафонцев подготовлена интересная программа, а на финише все спортсмены получат медаль в память о своем достижении. Забег состоится на острове Русском в бухте Новик.

Спортивная Камчатка

Зимние соревнования становятся туристической фишкой не только Приморского края. Камчатский край не отстает от своего соседа и предлагает целый ряд необычных спортивных состязаний. Например, турнир по хоккею в валенках, в котором принимают участие не только жители Камчатки, но и гости региона. Все игроки – спортсмены-любители, среди них чиновники, депутаты, военнослужащие, сотрудники ведомств, предприятий и организаций. Турнир по хоккею в валенках среди мужских команд традиционно приурочен ко Дню защитника Отечества. Проходит на территории Камчатки и всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая проводится с 1982 года и является большим зимним спортивным праздником. На протяжении десятилетий «Лыжня России» объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта – лыжных гонок.





Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» является одним из любимых развлечений дальневосточников.



Но самым главным «зимним» туристическим магнитом региона является камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия». История соревнования насчитывает уже более 20 лет, и к тому же является единственной гонкой в мире, которая успешно помогает сохранять традиционный национальный уклад коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае. «Берингия» – это не только 1100 км сложного пути. С первого старта эта гонка превратилась в гуманитарную миссию. Ежегодно каюры привозят в северные поселки, через которые проходит трасса гонки, сотни килограмм школьных принадлежностей, книг, спортивного инвентаря. И в XXI веке пока еще не придумано достойного транспорта, который стал бы полноценной альтернативой собачьей упряжке. А для обычных туристов «Берингия» становится самым ярким культурным событием в туристическом календаре Камчатского края.

Сахалинский зимний лов

Азарт зимних соревнований не чужд и Сахалинской области. В феврале на реке Найбе пройдет ежегодный конкурс среди рыболовов-любителей «Сахалинский лед». Впервые рыболовы-любители закинули удочки на «Сахалинском льду» в 2012 году. Тогда на устье реки Найба их собралось всего 150 человек. Но уже через несколько лет мероприятие посетило более двух тысяч человек, и оно обрело статус туристического события, на котором присутствуют и взрослые, и дети. Полюбившийся поклонникам соревнований формат соревнования состоит из двух этапов. Первый - это общий командный зачет, победителей которого судьи определяют по количеству пойманных «хвостов». А наиболее удачливая команда участвует в рыбацком биатлоне, суть которого - как можно быстрее передвигаться между последовательно расположенными зонами лова. Главный приз достанется тому, кто в каждой из четырех зон поймает рыбу и первым пересечет финишную черту.

Также этой зимой столица Сахалина станет хозяином первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ранее знаменитое соревнование проводилось исключительно в теплое время года. Планируется, что мероприятие посетят более 2 тыс. участников из 25 государств. Благоприятный климат, снежная и теплая зима, транспортная доступность спортивных объектов, наличие гостиничной инфраструктуры, а также предприятий общественного питания - все эти факторы сыграли в пользу Южно-Сахалинска, который уже в феврале примет участников соревнований.

На верхнем фото: На открытие резиденции Деда Мороза в историческом парке «Изумрудная долина» в Приморье в свое время добрался всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Фото Юрия РОГОВА.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.