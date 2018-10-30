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Туристам расписали маршруты
Газета «Золотой Рог» предлагает подборку зимних мероприятий регионов
События, проходящие на территории, всегда являлись туристическим магнитом. Многие туристы приурочивают свои поездки в Приморский край к конкретным мероприятиям. Например, чтобы поучаствовать в массовом празднике «День Тигра», оценить инвестиционный климат Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума или попробовать на вкус Приморье во время крабового фестиваля. Такие интересные события проводятся в регионе круглый год. Сегодня, благодаря развитию межрегиональных маршрутов, гости Приморского края могут отправиться в соседние столицы, чтобы принять участие в масштабных мероприятиях.
Деловая газета «Золотой Рог» подготовила подборку самых значимых зимних событий, проходящих в Приморье и соседних регионах.
Старт зимы в Якутии
Республика Саха (Якутия) – самый холодный регион северного полушария, и многие туристы отправляются в регион для того, чтобы поучаствовать в одном из самых главных зимних праздников ДФО. Ведь именно здесь первого декабря проходит фестиваль «Зима начинается с Якутии», знаменующий начало российской зимы. Российский Дед Мороз из Великого Устюга ежегодно совершает традиционный визит к Чыысхаану (якутскому Властелину холода) и Зиме в столичную резиденцию, Царство вечной мерзлоты, за символом холода перед предновогодним турне по городам России. Этот праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в Якутии и с каждым годом собирает все больше гостей. Официальный старт российской зимы начинается с передачи «холода» от Чыысхаана Деду Морозу из Великого Устюга и зажжения огней на первой новогодней елке в стране.
Также в рамках проекта проводится гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». На гастрономическом фестивале проходят выставка-продажа рыбной продукции, изделий народных мастеров, выступления артистов художественной самодеятельности и фольклорных ансамблей.
Изумрудная зима Приморья
Впрочем, не только в Якутии есть «местный» Дед Мороз. В январе открываются двери и Изумрудной резиденции зимнего волшебника – в историческом парке «Изумрудная долина». Возникновение такого персонажа на территории Приморья становится новой страницей в истории событийного туризма территории. На открытие вотчины Изумрудного Деда Мороза был приглашен Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который делегировал «младшему брату» часть полномочий. В итоге, исторический парк превратился в сказочное место. Путешествие к Изумрудному волшебнику ознаменуют прогулки по живописным местам, увлекательные путешествия по сказкам, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Дедушка поприветствует всех гостей и вручит подарки.
Проведение событийных мероприятий – одно из основных направлений развития туристской отрасли Приморья. За последние годы, благодаря действиям государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, в регионе организованы десятки форумов и фестивалей, благодаря которым край стал настоящей столицей событийного туризма на Дальнем Востоке. Поэтому гостей зимней столицы Приморья ожидает еще одно интересное мероприятие - ледовый полумарафон «Vladivostok Ice Run». Это международное мероприятие, которое каждый год будет привлекать все больше участников как из России, так и из других стран. Участники забега получат шанс пробежать по замерзшему Японскому морю три предложенных дистанции: 5 км, 10 км и 21 км. Для всех марафонцев подготовлена интересная программа, а на финише все спортсмены получат медаль в память о своем достижении. Забег состоится на острове Русском в бухте Новик.
Спортивная Камчатка
Зимние соревнования становятся туристической фишкой не только Приморского края. Камчатский край не отстает от своего соседа и предлагает целый ряд необычных спортивных состязаний. Например, турнир по хоккею в валенках, в котором принимают участие не только жители Камчатки, но и гости региона. Все игроки – спортсмены-любители, среди них чиновники, депутаты, военнослужащие, сотрудники ведомств, предприятий и организаций. Турнир по хоккею в валенках среди мужских команд традиционно приурочен ко Дню защитника Отечества. Проходит на территории Камчатки и всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая проводится с 1982 года и является большим зимним спортивным праздником. На протяжении десятилетий «Лыжня России» объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта – лыжных гонок.
Но самым главным «зимним» туристическим магнитом региона является камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия». История соревнования насчитывает уже более 20 лет, и к тому же является единственной гонкой в мире, которая успешно помогает сохранять традиционный национальный уклад коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае. «Берингия» – это не только 1100 км сложного пути. С первого старта эта гонка превратилась в гуманитарную миссию. Ежегодно каюры привозят в северные поселки, через которые проходит трасса гонки, сотни килограмм школьных принадлежностей, книг, спортивного инвентаря. И в XXI веке пока еще не придумано достойного транспорта, который стал бы полноценной альтернативой собачьей упряжке. А для обычных туристов «Берингия» становится самым ярким культурным событием в туристическом календаре Камчатского края.
Сахалинский зимний лов
Азарт зимних соревнований не чужд и Сахалинской области. В феврале на реке Найбе пройдет ежегодный конкурс среди рыболовов-любителей «Сахалинский лед». Впервые рыболовы-любители закинули удочки на «Сахалинском льду» в 2012 году. Тогда на устье реки Найба их собралось всего 150 человек. Но уже через несколько лет мероприятие посетило более двух тысяч человек, и оно обрело статус туристического события, на котором присутствуют и взрослые, и дети. Полюбившийся поклонникам соревнований формат соревнования состоит из двух этапов. Первый - это общий командный зачет, победителей которого судьи определяют по количеству пойманных «хвостов». А наиболее удачливая команда участвует в рыбацком биатлоне, суть которого - как можно быстрее передвигаться между последовательно расположенными зонами лова. Главный приз достанется тому, кто в каждой из четырех зон поймает рыбу и первым пересечет финишную черту.
Также этой зимой столица Сахалина станет хозяином первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ранее знаменитое соревнование проводилось исключительно в теплое время года. Планируется, что мероприятие посетят более 2 тыс. участников из 25 государств. Благоприятный климат, снежная и теплая зима, транспортная доступность спортивных объектов, наличие гостиничной инфраструктуры, а также предприятий общественного питания - все эти факторы сыграли в пользу Южно-Сахалинска, который уже в феврале примет участников соревнований.
На верхнем фото: На открытие резиденции Деда Мороза в историческом парке «Изумрудная долина» в Приморье в свое время добрался всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.
Фото Юрия РОГОВА.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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