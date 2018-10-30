20 миллиардов для бюджета

В Приморье рост доходов от туротрасли позволяет увеличить инвестиции в инфраструктуру

Запуск новых объектов развлекательного курорта «Приморье», который без преувеличения стал новым трендом в экономике туристического бизнеса региона, в перспективе принесет региону не менее 3 млрд рублей ежегодных консолидированных налоговых отчислений.

Игорная зона «Приморье», расположенная на территории Артемовского городского округа в бухте Муравьиная, входит в четверку официально установленных в России игорных зон. Этот уникальный туристско-рекреационный кластер преимущественно будет ориентирован на гостей из Азиатско-Тихоокеанского региона – туристов из КНР, Кореи, Японии.

Не секрет, что налоговые поступления в бюджет являются одним из главных критериев, который демонстрирует успешное развитие любой отрасли. И с этой точки зрения, можно говорить об успешном запуске данного уникального проекта. Так, с момента открытия на территории игорной зоны «Приморье» первого гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal, государственный бюджет уже пополнился более 650 млн рублей налоговых отчислений, из которых около 480 млн поступили в бюджет края.

После выхода на проектную мощность еще одного объекта ИРК «Приморье» к концу 2022 года, бюджет региона планируется пополнить еще на 1,4 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта (с 2010 по 2025 годы) составит 35 млрд рублей. На территории игровой зоны будут размещены гостиницы, яхт-клуб, горнолыжный центр, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, гольф-клуб, а также объекты рекреационно-туристской инфраструктуры.

Есть куда потратить

Налоговые отчисления интегрированного развлекательного курорта можно использовать в качестве инвестиций в другие перспективные и значимые для Приморья проекты, которые реализуются, в том числе, в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.

По словам гендиректора АО «Корпорация развития Приморского края» Игоря ТРОФИМОВА, при сохранении существующих ставок налога на игорный бизнес к моменту выхода ИРК «Приморье» на полную проектную мощность объем ежегодных консолидированных налоговых отчислений в краевой бюджет достигнет 7 млрд рублей.

Гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal на сегодняшний день является ключевым налогоплательщиком проекта, который ежегодно отчисляет налоги на игорный бизнес, на добавленную стоимость, на имущество, и в другие бюджеты разных уровней.

Так, поступления в краевой бюджет в 2015 году составили свыше 70 млн рублей. Более 220 миллионов налогов были перечислены в 2016 году.

В 2017 году резиденты ИРК «Приморье» и, в частности, компания «Джи 1 Интертейнмент», которая владеет комплексом Tigre de Cristal, в общей сложности пополнили казну почти на 190 млн рублей налоговых платежей.

С 2015 по 2018 годы, согласно данным Корпорации развития Приморского края, общая сумма налоговых поступлений в региональный бюджет, уплаченная резидентами, должна составить приблизительно 665 млн рублей без учета социальных выплат во внебюджетные фонды.

Гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok станет следующим после Tigre de Cristal объектом, запущенным в ИРК «Приморье» в 2020 году. Его строительство ведет корпорация Naga Corp. Ltd.

Выход Naga Vladivostok на полную проектную мощность планируется в 2022 году. Корпорация прогнозирует, что уже в первый год работы двух комплексов одновременно налоговые поступления в бюджет Приморского края составят не менее 335 миллионов рублей. Через год сумма достигнет отметки в 360 млн, а в 2022 году общие налоговые выплаты Tigre de Cristal и Naga Vladivostok пополнят краевой бюджет на сумму не менее 700 млн рублей без учета социальных выплат во внебюджетные фонды.

Стройка полным ходом

На сегодняшний день интегрированный развлекательный курорт «Приморье» без преувеличения является самым масштабным Дальневосточным туристическим проектом. В настоящее время в ИРК «Приморье» заключено семь инвестиционных соглашений, с общим объемом инвестиций более 65,5 миллиардов рублей.

На его территории уже ведется строительство трех крупных объектов - Naga Vladivostok, Selena и Sun.

Также, над собственным проектом работает и компания «Шамбала», ставшая недавно резидентом ИРК «Приморье».

В целом, на территории игорной зоны планируется ввести в эксплуатацию не менее 12 отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа. Все это даст возможность создать около 20 тыс. дополнительных рабочих мест.

Власти края максимально заинтересованы в реализации плана по развитию ИРК «Приморье», так как данный проект имеет большое значение для социально-экономического развития края. Завершение строительства планируется в сроки, которые прописаны в генеральном плане инвестпроекта. Власти не раз подчеркивали, что готовы оказывать комплексную поддержку партнерам, реализующим туристические проекты на территории региона, так как ключевая цель проекта – в создании максимально комфортных условий для работы инвесторов.





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Нет предела совершенству

Напомним, после Москвы и Санкт-Петербурга, Приморский край является самым популярным туристическим регионом в РФ. А на Дальнем Востоке по количеству отечественных и зарубежных туристов Приморье занимает первое место.

И количество гостей, посещающих регион, с каждым годом только увеличивается. По итогам 2017 года, Приморский край посетили более 3,5 млн российских туристов и около 620 тыс. зарубежных гостей. Общий прирост на въездном и внутреннем направлениях составил 30%. Только с января по июнь текущего года в Приморье побывали свыше 310 тыс. иностранцев.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, ежегодный и стабильный рост российского и иностранного турпотока оказывает мультипликативный эффект на экономику края и позволяет охватить объемный перечень организаций малого и среднего бизнеса.

«Общий объем налоговых поступлений, без учета социальных выплат, за 2017 год составил более 3,5 млрд рублей, а в первой половине 2018 года - чуть более 1,8 млрд рублей. Такие колоссальные поступления в бюджет стимулируют нас к совершенствованию имеющихся объектов туристической инфраструктуры, транспорта и сферы услуг. Это повлечет за собой переход на новый, более высокий уровень развития туриндустрии и запустит механизм беспрерывной работы туристической сферы на развитие края», - подчеркнул директор ведомства.

Рост турпотока объясняется активной работой сразу по нескольким направлениям. Например, отдельное внимание департамент и местные туристские сообщества уделяли проекту «Восточное кольцо России», в рамках которого велась совместная активная работа: создавались современные объекты туриндустрии, повышалось качество оказываемых услуг на территории Приморского края, развивались различные проекты, касающиеся круизного, событийного, гастрономического и других туристических направлений.

«Результатом такой комплексной работы стало не только увеличение количества путешественников, посетивших регион, но и рост оборота туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями», - подчеркнул Константин Шестаков, добавив, что по итогам 2017 года этот показатель составил 19,4 млрд рублей, а общая сумма налогов, отчисленных организациями в бюджет региона, превысила миллиард рублей.

Интересно, что в 2017 году доля туристической отрасли в валовом региональном продукте Приморского края составила 6,7%. При этом общие налоговые поступления от представителей туристической отрасли варьируются в пределах 1 млрд рублей, что составляет прирост 12,1%, в то время как организация азартных игр пополнила краевой бюджет дополнительно на 108,8 млн рублей.

На верхнем фото: Приморье сделало свою ставку.

Фото Юрия РОГОВА

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.