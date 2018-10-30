"Снег Востока" объединит дальневосточных туристов

Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока «упакуют» в один продукт

Зимние виды спорта – один из популярных видов отдыха на Дальнем Востоке. Возможность покататься на лыжах или сноуборде, арендовать собачью упряжку или поучаствовать в гонках на снегоходах привлекает многочисленных туристов. По мнению экспертов, туристический продукт, объединяющий зимние возможности нескольких субъектов, смог бы пользоваться популярностью у путешественников. Одним из таких проектов является «Снег Востока», входящий в концепцию «Восточного кольца России».

Впрочем, жизнь такого проекта возможна только при соблюдении нескольких условий: объединения турфирм и властей регионов, совместного продвижения и субсидирования авиаперелетов.

Территория Дальнего Востока хранит большой потенциал для активного зимнего отдыха. Регион богат крупными горнолыжными курортами, которые привлекают туристов со всего мира. Этот потенциал предложено объединить в единый туристический продукт «Снег Востока», который станет одним из межрегиональных туристических направлений, реализуемых в рамках бренда «Восточное кольцо России». Основываться продукт будет на трех регионах: Приморском крае, Сахалинской области и Хабаровском крае.

Досье "Золотого Рога": Федеральный проект «Восточное кольцо России» был впервые презентован в 2016 году в рамках Тихоокеанского туристского форума. Уже в сентябре на Втором Восточном экономическом форуме главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры России и Ростуризма было подписано соглашение о его реализации. Целью «Восточного кольца» является продвижение совместного туристического потенциала регионов. Приморский край взял на себя обязанность координатора данной работы и разработал план развития концепции. Развитие туристической отрасли в условиях совместной туристической дестинации согласуется с государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Дружить регионами

Маршрут «Снег Востока» объединит возможности таких известных горнолыжных курортов, как «Холдоми» (Хабаровский край) и «Горный воздух» (Сахалин) с объектами зимнего отдыха в Приморье. Так, регион может предложить туристам горнолыжный курорт «Грибановка», базу отдыха «Комета», курорт Arsgora, центр зимних видов спорта «Синяя сопка» недалеко от интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Не менее перспективным для туристов станет посещение русского исторического парка «Изумрудная долина» в Уссурийске, где в прошлом году открылась резиденция Изумрудного Деда Мороза.

Как отметила директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА, в дальнейшем проект обрастет предложениями зимнего отдыха Камчатского края. «На Камчатке расположено несколько крупных горнолыжных курортов, и проходит замечательное мероприятие «Берингия» – гонка на собачьих упряжках. Все это может быть в перспективе включено в маршрут «Снег Востока», который объединит сразу несколько регионов под эгидой зимнего отдыха», – рассказала Дарья Гусева.

Как отмечают представители туристического рынка, туристический обмен между некоторыми регионами Дальнего Востока в зимний период оживляется.

«Ежегодно количество путешественников, которые отправляются из Приморья на Сахалин растет. Как правило они отправляются в область именно в зимний сезон для того, чтобы посетить спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух». Сахалин обладает уникальными природными ресурсами, но добраться до них не так просто. Именно поэтому другие туристические направления в области выбирают искушённые, уже опытные туристы. А вот основной поток до них пока не добрался и в основном ориентируется на СТК «Горный Воздух», который расположен почти в центре города и не требует сложных транспортных решений. Целевой аудиторией наших «родных» горнолыжных курортов «Комета» и «Синяя Сопка» все-таки являются местные жители. Это идеальное место для того, чтобы всей семьей за относительно небольшие деньги или в условиях ограниченного времени достойно провести время. Для привлечения стабильных потоков из других регионов им пока не хватает инфраструктуры, но это общая проблема всех относительно молодых комплексов. Ну а жителям западной части проще и ближе курорты Сочи или великолепный Шерегеш. Однако и они нередко добираются до нашего региона. Конечно, не в тех объемах, как хотелось бы, но это тоже результат», – рассказала заместитель коммерческого директора ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (Билетур) Анна ШВЕДОВА.

Создание продукта, который объединит сразу несколько регионов в один зимний маршрут, пока еще в разработке. «Реализация такого проекта, как «Снег Востока» подразумевает участие нескольких игроков, ведь создание и продвижение такого маршрута – достаточно непростой процесс, – отмечает Дарья Гусева. – Нам нужно включать в работу не только операторов и ТИЦ Приморского края, но и другие субъекты. Ведь бренд «Восточное кольцо России» – межрегиональный, соответственно, и продвижение должно быть межрегиональным».





Зимний выход в море может стать одним из эксклюзивных направлений региона.

Видит отсутствие взаимодействия между субъектами Дальнего Востока и директор туристической компании «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА. «Проекту не хватает консолидированного подхода. У нас есть продукты, которые создаются «снизу» - турфирма предлагает региональный продукт и хочет выйти на другой рынок, а есть идеи, которые спускаются «сверху». «Восточное кольцо России» относится к последним. И эта коммерческая идея - здравая, глобальная и интересная, но пока не является «живой» или продаваемой. Вполне возможно, что она найдет своего клиента, но пока это сырой продукт. Мы особо не дружим регионами, чтобы создавать какие-то совместные проекты. Поэтому пока «Восточное кольцо» - пример брендирования территории, а не реальные маршруты, которые можно было бы продавать», – считает туроператор.

Цены бьют по карману

Эксперты также отмечают, что объединенному туристическому продукту необходимо субсидирование перелетов. Ведь без снижения цены транспортной составляющей в туристическом продукте концепция не обретет жизнеспособность. Причем такая мера активизирует не только путешествия дальневосточников по Дальневосточному федеральному округу, но и будет стимулировать интерес жителей западной части России.

«К сожалению, стоимость перелетов по Дальнему Востоку нередко сопоставима с ценой перелета до Москвы. Поэтому приморцы зачастую предпочитают улететь в столицу, а не тратить деньги на Сахалин и Камчатку, – говорит Оксана Зяблова. – Конечно же, сезонные акции авиакомпаний добавляют привлекательности тому или иному направлению, но они кратковременны и не могут обеспечить доступными билетами всех желающих». Соглашается с этим и Дарья Гусева. «В реализации проекта не обойтись без субсидирования. Мы подаем запросы в департаменты субъектов о возможности снижения тарифов на авиаперелеты хотя бы в рамках групповых туров «Восточного кольца». Пока этот вопрос находится в стадии согласования», – уверена директор ТИЦ Приморья.

«Подчеркивает ценовой вопрос и Анна Шведова. «Если просчитывать авиаперелеты по имеющимся тарифам, то перелет в четыре города Дальнего Востока последовательно обойдется минимум в 35 тысяч рублей. К тому же остается открытым вопрос, насколько популярными будут такие туры, ведь в каждом городе придется проводить как минимум два-три дня, плюс тратить часы на перелеты. Останутся ли время и силы на катание? Необходимо учитывать погодные условия, обильные снегопады, парализующие на некоторое время работу аэропортов Камчатки и Сахалина – это обратная сторона хорошего снежного покрова на склонах. Возможно, стоит начинать с программ, рассчитанных на посещение двух городов. Для воплощения идеи «Снег Востока» в жизнь необходимо провести обширную работу с авиакомпаниями для получения чего-то вроде «единого проездного» и с горнолыжными курортами по введению единого ski-pass для удобства туристов и создания комфортного путешествия», – уверена представитель «Билетур».

Есть на кого равняться

В некоторых регионах подобная глобальная работа уже началась. Так, весной этого года был подписан меморандум о формировании туристического кластера в Сахалинской области. Документ подписали представители регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинского туристско-информационного центра, СТК «Горный воздух», авиакомпании «Аврора» и Сахалинского государственного университета.

По словам областного министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея БУРЕНКОВА, в рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России.

На верхнем фото: У ценителей активного зимнего отдыха аж дух захватывает.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.