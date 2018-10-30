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Молимся на инженеров
Как и 100 лет назад, будущее экономики Дальнего Востока зависит от квалификации инженеров
Среди важных дат почти незамеченным незаслуженно остался еще один значимый для Приморья юбилей, который будет отмечаться в ближайшие дни. 1 ноября 2018 года свое 100-летие отметит Инженерная школа Дальневосточного федерального университета, а фактически это будет вековой юбилей инженерного образования на Дальнем Востоке России.
На протяжении всего этого времени инженеры, получившие образование во Владивостоке, обеспечивали реализацию самых смелых и сложных проектов в регионе. И сегодня, когда Приморье и другие дальневосточные регионы вновь стали одной большой «стройплощадкой», значимость инженерного образования вновь возрастает.
Кузница созидателей
Появившись на свет в бурные годы Гражданской войны, приморская инженерная школа на протяжении всех 100 лет своей истории остается надежной «кузницей кадров» для промышленности страны, ее оборонного «щита» и научной элиты. Руками выпускников инженерных специальностей построены города и заводы, мосты и дороги – все то, на чем основана современная экономика Дальнего Востока. Несмотря на многочисленные реорганизации, смену экономического уклада и перемены в структуре образовательного процесса, инженерное образование на Дальнем Востоке не только сохранилось, но и получило новые перспективы.
А началось инженерное образование на Дальнем Востоке с создания 1 ноября 1918 года Владивостокского высшего политехникума с четырьмя отделениями: горным, строительным, механическим и экономическим, перешедшим из Восточного института. Открытие нового и самого современного на тот момент учебного заведения в Приморье стало возможным благодаря инициативе Союза инженеров, Русского технического общества, Общества изучения Амурского края и преподавателей Восточного института. В первый год существования политехникума в нем проходили обучение более 400 студентов.
Уже через год, в 1919 году, политехникум получил статус института, а его отделения были преобразованы в факультеты. Например, горное отделение стало горным факультетом с рудничным и металлургическим отделениями. В 1920 году была организована кафедра месторождений полезных ископаемых и разведочного дела. В том же году на механическом факультете открылась кафедра теоретической и общей электротехники.
17 апреля 1920 года учебное заведение вновь получило повышение в классе. Постановлением Временного правительства Приморской областной земской управы на базе Восточного института был учрежден Государственный Дальневосточный университет (ГДУ), в состав которого вошли некоторые частные учебные заведения. Однако реорганизация вузов Владивостока состоялась уже при советской власти, в начале 1923 года. Политехнический институт вошел в состав ГДУ как технический факультет. А еще через несколько лет инженерно-строительное отделение стало самостоятельным факультетом с четырьмя отделениями: железнодорожным, коммунальным, автодорожным, гидротехническим.
В 1930 году – очередная реорганизация. В соответствии с решениями правительства СССР Государственный Дальневосточный университет был расформирован, а на базе его факультетов созданы самостоятельные вузы. С осени 1930-го технический факультет начал свою работу как Дальневосточный политехнический институт (ДВПИ). В течение нескольких лет в учебном заведении появились новые кафедры: архитектуры, сварочного производства, кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания.
В 1935 году ДВПИ было присвоено имя революционера и советского партийного деятеля Валериана КУЙБЫШЕВА. В 1970 году за заслуги в подготовке специалистов для народного хозяйства и развитие научных исследований ДВПИ им. В.В. Куйбышева был награжден орденом Трудового Красного знамени. Период перехода от плановой к рыночной экономике ДВПИ прожил в статусе Дальневосточного государственного технического университета (получен в 1992 году), хотя в качестве уважения к традициям использовалось и прежнее название – ДВПИ им. В.В. Куйбышева.
Федеральный статус приморских инженеров
Современный этап развития инженерного образования на Дальнем Востоке начался в 2010 году. По решению Ученого Совета, ДВГТУ вошел в состав создаваемого Дальневосточного федерального университета и был преобразован в Инженерную школу ДВФУ. В 2018 году инженерную школу ДВФУ окончили 1335 квалифицированных специалистов, в том числе 765 бакалавров.
Как отмечают в университете, интерес к инженерным специальностям постоянно возрастает. Важно, что подготовка специалистов сегодня вновь ведется в постоянном контакте с крупными предприятиями страны и края – заводом «Дальприбор», авиазаводом «Прогресс», суперверфью «Звезда», компаниями нефтегазовой отрасли.
- Коллектив Инженерной школы, несмотря на известные трудности, сохранил свой творческий потенциал и активно участвует в научных разработках, соответствующих требованиям времени. Идет смена поколений преподавателей. Старшее поколение передает свой богатый опыт молодежи, которая проявляет высокую степень заинтересованности, активно работает по актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки. Поэтому и наши выпускники очень востребованы промышленностью Приморья, да и всего Дальнего Востока, - отметил в недавнем интервью журналу «Дальневосточный капитал» руководитель Инженерной школы ДВФУ Александр БЕККЕР.
Праздник длиною в год
Серию праздничных мероприятий в честь 100-летия инженерного образования еще 16 июня открыл День встречи выпускников ДВПИ, ДВГТУ и ДВФУ всех поколений «Наш Политен». Мероприятия встречи «Наш Политен» развернулись на нескольких площадках. Выпускники вспомнили атмосферу студенческих лет, встретились с преподавателями и однокурсниками, познакомились с подготовкой инженерных кадров на современном этапе. Для всех желающих были организованы экскурсии по учебным корпусам и современным инженерным лабораториям кампуса, фотосессии с одногруппниками и преподавателями, сборы по кафедрам и встречи ветеранов студенческих отрядов.
Кроме того, выпускниками «Политена» к 100-летию инженерного образования был создан специальный интернет-портал http://www.100e2.ru/, где можно было оставить данные о себе, обменяться фотографиями. На портале также была организована регистрация инженеров Дальнего Востока, выпускников ДВПИ-ДВГТУ-ДВФУ.
Кроме того, в течение всего 2018 года мероприятия, посвященные вековому юбилею инженерного образования на Дальнем Востоке, проходят в Научной библиотеке ДВФУ. Особо следует выделить две выставки: виртуальную книжную выставку «Формула успеха» с книгами ректора ДВГТУ, почетного гражданина Владивостока Геннадия ТУРМОВА, а также выставка «Дары преподавателей Инженерной школы в фонде редких изданий».
Досье "Золотого Рога": Сегодня в составе Инженерной школы ДВФУ насчитывается 25 кафедр, объединенных в четыре кластера: Кластер архитектуры и строительства; Кластер нефтегазового, горного дела и техносферной безопасности; Кластер машиностроения, морской техники и транспорта; Кластер энергетики, электроники и средств связи.
В Инженерной школе обучается свыше 6,5 тысяч студентов. Профессорско-преподавательский состав ИШ ДВФУ состоит из более чем 570 преподавателей, более 100 из которых – профессора и доктора наук. Инженерная школа - член международного общества по инженерной педагогике(IGIP), девяти международных обществ и ассоциаций, имеет международные связи с 54 вузами и научными центрами из 19 стран Европы, Азии и Америки.
Научно-исследовательская и инновационная деятельность ИШ ДВФУ сосредоточена на трех базовых направлениях, соответствующих современным глобальным тенденциям технологического развития: технологии освоения ресурсов арктических морей («Арктика»); технологии энергетики, энерго- и ресурсосбережения («Энергетика»); технологии для устойчивого и безопасного развития региона («Устойчивое развитие»). В активе ИШ ДВФУ - известные в стране и за рубежом научные школы: сварка в судостроении; разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; приборы и аппараты для исследования мирового океана и освоения месторождений шельфа; теплоэнергетика.
На фото: Без возрождения инженерной школы, на Дальнем Востоке вряд ли возможен сколь-либо существенный экономический рост, которого требует президент.
Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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