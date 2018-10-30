Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю

Сеть по продаже бытовой техники, выстроенную Борисом Постоваловым, выкупает уральский ритейлер

Основатель бизнес-империи под хорошо знакомым приморцам именем «В-Лазер» Борис ПОСТОВАЛОВ, уже давно перебравшийся за рубеж и отдавший управление бизнесом своим родственникам, продолжает распродажу активов. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Компания РБТ» (бренд RBT.ru), крупнейший ритейлер бытовой техники в уральском регионе, выкупит сеть «В-Лазера» по продаже бытовой техники и электроники (БТиЭ), что позволит новому собственнику выйти на рынок Дальнего Востока.

Стоимость сделки, по данным из разных источников, составит $30-40 млн. При этом новые хозяева получат права и на бренд «В-Лазер», однако в перспективе они переведут сеть на свой бренд.

В апреле этого года семья г-на Постовалова продала продуктовый гипермаркет «В-Лазер» в центре Владивостока ритейлеру «Фреш-25», оставив за собой магазин БТиЭ в здании гипермаркета. Теперь дошла очередь и до этого направления.

Уроженец города Кургана Борис Постовалов прошел путь от матроса до самого молодого капитана крупнотоннажного судна в Советском Союзе, а затем выстроил свобственную бизнес-империю.



Рынок укрупняется

Последний передел на приморском рынке электронной и бытовой техники был отмечен три года назад, когда сеть DNS, вторая на тот момент по объемам продаж после «М.Видео» в России, получила контроль над одним из «пионеров» местного рынка - сетью магазинов «Спектр техники», созданной предпринимателем Олегом ЛЕДОВСКИХ.

«Рынок укрупняется, а объединение М.Видео, Эльдорадо и MediaMarkt открывает нишу для появления третьего федерального игрока БТиЭ. И даже где-то радует, что эпохальное событие на этом рынке происходит во Владивостоке, - цитирует одного из основателей DNS Дмитрия АЛЕКСЕЕВА ИА PrimaMedia. - Радует, что появляется еще один крупный игрок в нашем сегменте рынка, компания ДНС вообще хорошо относится к конкуренции и конкурентам. Конкурентный рынок не дает игрокам скучать, способствует развитию рынка и игроков на нем. Рынок БТиЭ традиционно очень конкурентный, и именно поэтому по своему развитию он находится на мировом уровне и даже его превосходит. Закономерно, что крупнейшая европейская сеть MediaMarkt не выдержала конкуренции на нашем рынке. Основной риск для появления третьего федерального игрока на рынке, БТиЭ – это недостаточная прозрачность региональных игроков, которые могли бы объединиться. В таком режиме затруднена процедура слияния и поглощения, да и есть риски для дальнейшей деятельности. Если не переболеть вовремя детскими болезнями, то потом можно «клясть кровавый режим» на обломках бизнеса».

По данным «Infoline-Аналитики», в 2017 году «М.Видео» контролировало 16,7% российского рынка розничной торговли электроники и бытовой техники, «Эльдорадо» - 8,9%, MediaMarkt - 2,8%.

Досье "Золотого Рога": Группа «М.Видео - Эльдорадо» в конце августа объявила о закрытии сделки по покупке российского бизнеса Media Markt. «М.Видео - Эльдорадо» планирует полностью интегрировать магазины Media Markt, что позволит существенно улучшить их экономическую модель и дополнительно получить до 110 млрд рублей выручки и до 11 млрд рублей EBITDA за последующие четыре года, отмечал покупатель. После закрытия сделки группа «Сафмар» Михаила ГУЦЕРИЕВА осталась крупнейшим акционером ПАО «М.Видео» с долей 38,2% (до сделки - 53,2%), MediaMarktSaturn получил 15%, free float остался на уровне 46,8%. Благодаря сделке «М.Видео – Эльдорадо» получила 42 магазина Media Markt в 22 городах. На их площадях ритейлер планирует открыть около 60 магазинов «М.Видео» или «Эльдорадо» - в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории. В некоторых локациях будут открыты магазины обеих сетей. Часть магазинов откроется уже в этом году, остальные - в первой половине 2019 года. Магазины MediaMarkt расположены в премиальных локациях и, по оценке ритейлера, после ребрендинга будут генерировать выручку с квадратного метра на уровне показателей лучших магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо».

Уральский капитал

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Компания РБТ» зарегистрировано в Москве. Уставный капитал компании – 29,3 млн рублей. Собственники бизнеса владеют компанией через кипрский офшор Yacas T Limited. Выручка ООО за 2017 год – 12,359 млрд рублей, чистая прибыль – 11,933 млн рублей.

RBT.ru представляет собой сеть розничных салонов бытовой техники и электроники, интернет-магазин и сертифицированный сервисный центр. В составе региональной сети около 120 розничных салонов на территории Урала, Сибири и Поволжья. Интернет-магазин представлен в городах-миллионниках, таких как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Красноярск, Омск, Уфа, Пермь. Интернет-магазин RBT.ru открылся в 2000 году в Челябинске, сегодня работает в 80 городах России, в том числе в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Красноярске, Омске и Уфе. Это первый интернет-магазин бытовой техники и электроники на Южном Урале. RBT.ru входит в топ-100 интернет-магазинов.

«История «RBT.ru» началась в 1930 году с артели, где ремонтировали часы и фотоаппараты, духовые инструменты и велосипеды, подковывали лошадей и изготавливали никелированную посуду. Во времена Великой Отечественной войны производили отдельные элементы для гранат. В послевоенные годы создавали электрорубильники, ремонтировали автомобили и мототехнику, радиотовары и телевизоры. В 70-е годы артель стала называться заводом «Гигант», где также занимались ремонтом», - говорится на сайте ритейлера.

За ширмой бизнеса

Уроженец города Кургана Борис Постовалов по окончании мореходки тринадцать лет работал в «Востокрыбхолодфлоте», пройдя путь от матроса до самого молодого капитана крупнотоннажного судна в Советском Союзе. В 1991 году оставил флот и открыл собственное дело по изготовлению автосигнализаций, которое постепенно трансформировалось в торговую сеть с «управляющим центром» в Уссурийске.

«Быстрое развитие «В-Лазера» было предопределено отсутствием серьезной конкуренции и эффективной оптимизацией бизнеса. Еще несколько лет назад как таковой компании «В-Лазер» не существовало – вместо нее под общим брэндом работало несколько ЧП, зарегистрированных в основном на родственников Бориса Постовалова. Лишь в 2005 году начался процесс юридического объединения магазинов», - отмечал журнал «Финанс» в 2007 году. На тот момент состояние г-на Постовалова оценивалось в $30 млн. Спустя десять лет можно говорить лишь о том, что оно выросло в разы.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время базовой компанией группы «В-Лазер» является одноименное ООО, созданное в декабре 1994 года в Уссурийске. На данный момент собственниками компании являются президент ГК «В-Лазер» Борис Постовалов (51,1%) и его супруга Ирина ПОСТОВАЛОВА (48,9%). На сайте ГК «В-Лазер» говорится, что на сегодняшний день сеть магазинов цифровой и бытовой техники «В-Лазер» охватывает более 70 магазинов во многих крупных городах Дальнего Востока и Сибири.

До последнего времени «В-Лазер» активно предлагал работу по франчайзинговой системе. «Условия вступления - желание иметь собственный, успешно работающий магазин бытовой техники» - говорится на сайте «В-Лазера». Будущим франчайзи предлагались следующие условия: роялти - 15 тыс. рублей в год; cобственность или долгосрочная аренда - не менее 200 кв. метров; наличие оборотных средств; возможность закупа минимального ассортимента товара и торгового оборудования на сумму в размере не менее 34,7 тыс. рублей на 1 кв. м (без учета доставки).

Среди нынешних активов Бориса Постовалова – более 20 компаний. Так, основателю «В-Лазера» принадлежит 60% ООО «База «Океан» (с.Андреевка, сама база отдыха расположена в бухте Троицы) и 60% зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «ВЛ Лоджистик» (входит в ТОП-15 логистических операторов России, оказывает услуги международных и внутрироссийских грузоперевозок, таможенного оформления, складского хранения грузов). Еще 30% ООО «ВЛ Лоджистик» принадлежит Ирине Алексеевне Постоваловой, 10% - Ирине Борисовне ПОСТОВАЛОВОЙ (дочь Бориса Постовалова). Отметим, что «ВЛ Лоджистик» достаточно эффективная компания – 11,378 млн рублей чистой прибыли в 2015 году, 16,895 млн рублей в 2016 году и 9,274 млн рублей в 2017 году. При этом выручка компании в 2017 году сократилась по сравнению с 2016 годом почти втрое – с 1,565 млн рублей до 617,2 млн рублей.

Что касается продуктового ритейла, то сеть под брендом «ВЛ-Март» в последнее время насчитывала четыре супермаркета во Владивостоке, Находке, Партизанске и Андреевке. ООО «ВЛ-Март» было зарегистрировано во Владивостоке в декабре 2005 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Владельцами компании по последним открытым данным выступали Борис Постовалов (70%), Ирина Алексеевна Постовалова (20%) и Ирина Борисовна Постовалова (10%). Интересно, что до последнего года ООО работало с прибылью – 13,1 млн рублей в 2015 году, 15 млн рублей в 2016 году. А вот 2017 год стал провальным - выручка сократилась по сравнению с 2016 годом почти в 6 раз, до 3,86 млн рублей; отмечен чистый убыток в 2,2 млн рублей.

В «портфеле семьи Постоваловых также есть ООО «ВЛ-Продукт» (Хабаровск), ООО «ВЛ Кристалл» (Партизанск), ООО «ВЛ Экспресс» (Уссурийск) и др.

Еще одно интересное направление – микрокредитование. Борис Постовалов до 2012 года самолично возглавлял зарегистрированное во Владивостоке ООО Микрокредитная компания «ВЛ-Финанс», сейчас этой компанией руководит его давний соратник Сергей МИТРОФАНОВ. Уставный капитал МКК составляет 3,2 млн рублей, чистая прибыль за 2017 год – 140,784 млн рублей. В этой компании г-ну Постовалову по последним раскрытым данным принадлежало 99,38% капитала. На сайте «ВЛ-Финанс» говорится, что компания уже 10 лет оказывает услуги по выдаче денежных микрозаймов. «Практически каждый месяц открываются новые филиалы, как в городах присутствия, так и в новых населенных пунктах. Мы работаем более чем в 30 городах Дальнего Востока и Восточной Сибири, и скоро мы обязательно откроемся в новом городе», - жизнеутверждающее обещание!

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.