Страна утренней наглости

Масштаб браконьерского промысла у берегов Приморья просто ужасает - в наших водах спокойно, но незаконно ловят рыбу сотни иностранных судов. Расследование «Золотого Рога» доказывает, что все это происходит при непосредственном участии российских чиновников

В начале сентября в местных бухтах Приморья скопилось более 300 единиц иностранного флота. Нашествие шхун было запечатлено на видео, и пресс-службе пограничного управления в Приморском крае все-таки пришлось объясняться. Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья, и кто из чиновников причастен к тому, что Россия не в состоянии защитить свои интересы, огласки не получило.

Расследование, проведенное Деловой газетой «Золотой Рог», доказывает, что разрастание иностранного промысла и вытеснение российских рыбаков с традиционных районов промысла произошло при непосредственном участии чиновников Росрыболовства.

Встреча с северокорейскими рыбаками в водах Приморского края в этом году для капитанов маломерных судов стала обыденным явлением. Выйдя в море и пройдя несколько часов, многие любители морского отдыха с удивлением наблюдали, что в российских водах беспрепятственно ведут промысел деревянные «джонки». Но если отдыхающие особых потерь от иностранных рыбаков не несут, то российские рыбаки теряют орудия лова, а государство - биоресурсы, которые тысячами тонн вылавливаются иностранными судами.

При этом официальный старт чужеродной экспансии был дан еще в феврале 2018 года, когда на заседании 31-ой сессии смешанной комиссии по рыболовству между Россией и КНДР, российская сторона начала вести переговоры о наделении КНДР квотами на добычу кальмара, анчоуса и сайры в подзоне Приморского края.

Букет нарушений

Выдача иностранным государствам права на добычу биоресурсов для России практика обыденная, хотя локальные скандалы часто бушуют вокруг определенных решений. Однако в этот раз еще зимой этого года вырисовывалось, что квоты корейским рыбкам давать не стоит, так как РФ несет прямые убытки от подобных решений.

В протоколе сессии все аргументы против отражены. При том что уже в 2016 году корейская сторона не придерживалась достигнутых договоренностей. «Нерегулируемый, несообщаемый и незаконный промысел (ННН - промысел) в территориальном море и ИЭЗ России приобрел массовый характер и имеет тенденцию к увеличению. Российская сторона обратила внимание корейской стороны на факты допущенных противоправных действий со стороны корейских рыболовных судов в ИЭЗ России в 2016-2017 гг. в отношении российских пользователей водных биологических ресурсов (порча и хищение промыслового имущества и крабовых порядков российских рыбаков). Несмотря на неоднократные заверения корейской стороны принять меры, количество нарушений, связанных с ННН - промыслом гражданами КНДР в российских водах, в 2017 году значительно возросло. Наша страна информировала корейскую сторону о наличии задолженности по оплате штрафов и возмещению ущерба гражданами КНДР, привлеченными к ответственности за осуществление в 2017 году ННН-промысла в российских водах. Непринятие корейской стороной мер по оплате штрафов и возмещению ущерба, а также пресечению в 2018 году случаев осуществления гражданами КНДР промысла в территориальном море и ИЭЗ России с нарушением законодательства России, может привести к пересмотру российской стороной базовых параметров сотрудничества в области рыболовства. РФ оставляет за собой право воздержаться от предоставления корейской стороне квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в ИЭЗ России в 2018 году. Зарезервированная для корейской стороны по ее просьбе квота на добычу (вылов) объектов водного промысла (тихоокеанский кальмар - 9 000 т, сайра - 200 т, анчоусы - 200 т (Японское море, подзона Приморье), минтай - 1500 т (Западно-Беринговоморская зона) может быть реализована только после принятия корейской стороной безотлагательных мер по пресечению ННН - промысла и оплаты в полной мере имеющейся задолженности».

Казалось бы, что после зафиксированных фактов нарушений со стороны КНДР представители Росрыболовства, в лице начальника Управления международного сотрудничества Росрыболовства С. СИМАКОВА, должны отказать корейской стороне в выделении квот. ННН-промысел и постоянные нарушения правил рыболовства давали нашей делегации все правовые основания не пускать иностранных рыбаков в Приморье.

Причем, согласно документу, в 2017 году квоты по межправу корейцам не выделялись. Правда, не совсем понятно, кто же тогда нарушал российские законы. Видимо, речь идет о ННН - промысле, который вели нарушители государственной границы. Возможно, что ситуацию прояснил заместитель начальника управления по охране морских биологических ресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Д.ТУРТА, который был в составе смешанной комиссии. Но в документах комиссии нет данных об этих нарушителях. Между тем, уже летом комиссия выделяет корейской стороне кальмара тихоокеанского - 4 600 тонн, сайры - 100 тонн и анчоусов - 100 тонн. Общая стоимость проданных Россией ресурсов - чуть более миллиона долларов.

Легальных судов в разы меньше

Деньги по меркам рыболовного бизнеса - мизерные. Но КНДР не самая богатая страна, и если бы договоренности выполнялись, вопросов бы не было. А так они есть. Каким образом корейская сторона смогла убедить российскую делегацию, что в 2018 году нарушений не будет? Ведь не были даже оплачены штрафы.

Чтобы начать промысел, Приморскому территориальному управлению Росрыболовства необходимо было выдать в установленном порядке разрешения на вылов корейским рыболовным судам. Установленный порядок это когда каждое корейское добывающее судно должно имеет индивидуальную квоту, которая зафиксирована в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов. Важнейшим фактором, обеспечивающим легальность добычи, должна была являться отчетность по суточным судовым донесениям (ССД) с каждого судна, на котором имелся билет. Более того, все суда, которым дали оригиналы судовых билетов, должны быть оснащены средствами связи, позволяющими отправлять ССД, если донесений нет, то промысел необходимо было прекращать.

Точных данных, на какое количество судов были выданы оригиналы билетов пока нет. По неофициальной информации, билеты получило 60 судов, но уже в августе российские рыбаки обнаружили, что промысел ведут сотни корейских судов, которые не имеют никаких средств технического контроля.

Компании, работающие в подзоне Приморья, фиксируют огромную флотилию судов. Капитаны судов сигнализируют пограничникам, но ситуация не меняется. Над Приморьем стоит зарево, ночью сотни джонок ловят кальмар в ИЭЗ РФ, а забившись уловом, идут его сдавать на свои плавбазы.

Скриншоты с российских судов дают масштаб промысла. Вместо 60 судов, лов ведут 300-500 единиц. Небольшая квота выбирается флотом почти три месяца. Уловы в донесениях - по 200 килограмм. Корейские рыбаки не стесняются грабить российские порядки, срезая буи. Также они уже активно ловят не только кальмара, но и другие биоресурсы, включая краба и рыбу.

Суточный недолов

Мизерные отчеты по ССД, приходящие в Приморское управление Росрыболовства, должны были стать предметом расследования со стороны чиновников. Согласно официальным ССД, суда ловили по 200-400 килограмм. Например, судно «СРТ-15724» показывало уловы в 200 кг, а шхуна «ВОН ЯНГ – 3» - чуть больше 100 кг. Мог ли этот джоночный флот ловить 200 килограмм в день, если в заливе Петра Великого рыбаки-любители ловили по 50 килограммов за ночь? Есть сомнения и в том, что все корейские лодки посылали ССД. На большинстве шхун, ведущих промысел, технических средств для передачи данных не наблюдалось. Для россиян это угроза безопасности мореплавания.

Российские рыбаки отчаянно сигнализируют в Росрыбловство. «Полное несоответствие международным нормам оснащения судов, большинство судов - это деревянные лодки, которые практически не отражаются на радарах и создают прямую угрозу судоходству в этих водах, не говоря уже о ведении полноценного промысла», - обращаются с письмом к руководству отрасли наши рыбаки.

В сентябре ситуация обострилась. Российские рыбаки пытаются добиться от пограничников выдворения корейской флотилии. То, что шхун сотни, уже не скроешь. После того, как интернет-пространство и социальные сети взорвали кадры, где сотни лодок отстаиваются у российского берега, пресс служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю выдает информацию, что 300 судов, в соответствии с нормами международного права, прячутся от шторма. Поясняя, что «иностранные суда имели право вынужденного захода в территориальное море, внутренние морские воды и морские порты российского государства для укрытия от неблагоприятных погодных условий. После улучшения погодных условий Пограничным управлением будут приняты меры по контролируемому убытию иностранных судов за пределы пограничного пространства Российской Федерации», - сообщает пресс релиз.

Но скандал этим сообщением погасить сложно. В сентябре трупы корейских рыбаков и их разбитые лодки с сетями выкидывает по всему побережью. Москитный флот незаконно работает в ИЭЗ РФ, и его никто не собирается выдворять. Более того, под натиском «соседей» российские рыбаки уходят с традиционных районов промысла.

«Почему пограничники не гоняют этот москитный флот? У них, возможно, нет волевого указания на активные действия, так как очень сложно теперь закрыть всю акваторию подзоны Приморья. Корейские рыбаки теперь просто так не уйдут. У них есть легализация на малую часть флота. Чтобы очистить воды Приморья, нужно задействовать как морские сторожевые корабли, так и авиацию. Это будет почти локальная войсковая операция. На местном уровне руководство пограничного управления принять такое решения видимо пока не готово», - поделился мнением источник, близкий к погрануправлению

Беззубость российской стороны привела к тому, что корейцы уже дошли до места нагула япономорского лосося. Капитаны судов докладывают, что начиная от банки Кито Ямато, и в течение всего пути до контрольного пункта Восток-3 (245 морских миль), они постоянно наблюдали присутствие скоплений кальмароловного флота. Количество исчисляется не в десятках как указывается в официальной статистике, а в тысячах единиц. И отсутствие лосося на севере Приморского края может объясняться работой корейского флота в местах его зимнего нагула.

Как будет ситуация развиваться в следующем году - сказать сложно. Пограничники и Росрыболовство не спешат выносить сор из избы. Но у ведомств есть определенные претензии друг к другу. Безусловно, что имея информацию о полной неспособности корейской стороны обеспечить выполнение договоренностей, Росрыбловство идет на выделение квот. Чиновники провели легализацию присутствия в российской ИЭЗ этого флота, который теперь доставляет кучу проблем. Впереди очередная сессия, и Росрыболовству нужно решить, будет ли оно отдавать свои моря для нашествия, или будет отстаивать интересы собственного государства и отрасли. А за корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность.

ОДНАКО

Промысел по выданным квотам корейцы будут вести до 15 ноября. Пока пограничная служба и Росрыболовство не обнаруживают нарушения со стороны корейских рыбаков. А ведь иностранные шхуны сдают свои уловы на плавбазы, на которых сидят инспектора ГМИ. Нахождение инспекторов - обязательное условие выдачи квот. Значит, каждый день инспектор созерцает, какие суда сдают улов, есть ли на этих добытчиках средства контроля, и вправе проверить оригинал рыболовного билета.

Фото предоставлено ДВ морским заповедником.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.