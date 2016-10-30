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В Приморье из незаконного оборота изъяли 40,5 тыс. литров контрафактного алкоголя
Незаконная продажа алкогольной продукции на территории Владивостока осуществляется в 89 объектах торговли
С начала года более 40 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли в Приморье. Об этом сообщили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По информации правоохранительных органов, за девять месяцев текущего года полицией из незаконного оборота изъято 40,5 тысяч литров алкоголя на сумму 17,7 миллионов рублей.
«Раскрыты и направлены в суд уголовные дела по восьми преступлениям. Два из них совершены в составе организованных преступных групп», – доложили во время заседания представители УМВД России по Приморскому краю.
Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко заострил внимание на проблеме безлицензионной продажи алкогольной продукции во Владивостоке.
«Здесь есть магазины, которые торгуют алкоголем по пять-шесть лет без лицензии. Считаю, что правоохранительным органам в отношении нарушителей необходимо принимать решительные меры», – заявил Сергей Сидоренко.
Директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль сообщила о мерах, принимаемых для пресечения безлицензионной продажи алкогольной продукции.
«В Приморье работает “горячая телефонная линия”, на которую жители края направляют информацию о безлицензионных пунктах продажи алкогольной продукции. Осуществляются регулярные выезды на объекты безлицензионной продажи алкогольной продукции рабочей группы межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка. В нее входят специалисты нашего департамента, сотрудники краевого Управления МВД России, представители общественного движения “Народный контроль”. Результаты работы этой группы рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии. Мониторинг в сентябре-октябре показал, что незаконная продажа алкогольной продукции на территории Владивостока осуществляется в 89 объектах торговли», – отметила Елена Коваль.
Директор ведомства напомнила, что алкогольная продукция, которая не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), считается продукцией, находящейся в незаконном обороте.
Начальник отдела отчетности, анализа и работы с ФСМ Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ДФО Илья Пинчевский предложил перенять опыт центральных регионов Российской Федерации и создать рабочую группу при прокуратуре Приморского края по вопросу нелегального оборота алкогольной продукции, включающую сотрудников прокуратуры, полиции, налоговой службы, департамента лицензирования и торговли, сотрудников администраций муниципальных образований и других заинтересованных ведомств. Члены комиссии данное предложение поддержали.
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