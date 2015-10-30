Приходящий в Приморье бизнес должен брать на себя экологические обязательства

Содействие сохранению биоразнообразия и охрана окружающей среды должна стать обязательством приходящего в Приморский край бизнеса и быть неотъемлемой частью экологической политики края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, большое внимание нужно уделить восстановлению экологического равновесия и ужесточить контроль исполнения природоохранного законодательства в крае. Вместе с тем, для восстановления экологического баланса должны использоваться технологии, максимально повторяющие природные. Такие мнения высказали эксперты-экологи в ходе обсуждения на секции "Сохранение благоприятной среды обитания человека и животного мира в условиях опережающего промышленного и социального развития территории. Компромисс или ограничения?" в рамках IX Международного экологического форума "Природа без границ" в четверг, 29 октября, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Открывая дискуссию в рамках секции, главный научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Заслуженный эколог РФ, профессор Борис Преображенский отметил острую необходимость изменения подхода к сохранению экологического равновесия в Приморском крае. Профессор отметил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, которое он разделяет, "новая стратегия природопользования должна основываться на технологиях максимально повторяющих природные". В связи с этим, по его мнению, следует обратить особое внимание на состояние природных ландшафтов, через которые выражается любая экосистема.

В качестве примера Борис Преображенский привел морские ландшафты, в частности, ландшафты Амурского залива, текущее экологическое состояние которого вызывает наибольшие опасения приморских экологов.

- Состояние Амурского залива и бухты Золотой Рог – ужасное, там огромная гиперэвтрофикация (перенасыщение органикой – прим. ред.). В пробах воды учеными неоднократно обнаруживались болезнетворные организмы, такие как родовирус, холерный эмбрион и другие. Купаться в заливе нельзя практически нигде, пляжи загрязнены опасными химическими элементами и тяжелыми металлами, - сообщил Борис Преображенский.

Все это, по его мнению, - результат бездумной и безответственной хозяйственной деятельности человека – неочищаемый сброс в море сточных вод и канализационных стоков, промышленное загрязнение от деятельности портовых организаций и судоходства.

Восстановить экологический баланс залива, по мнению профессора, можно лишь при полном запуске очистных сооружений вкупе с внедрением санитарной аквакультуры: расселении в море гидробионтов-фильтраторов, которые со временем избавят залив от излишней органики.

Идею восстановление морских экосистем Амурского залива и бухты Золотой Рог путем создания естественных полей очистки высказал и заведующий лабораторией экологии шельфовых сообществ Института биологии моря ДВО РАН, директор научно-образовательного центра "Морской биотехнопарк "Островной" ДВФУ Сергей Масленников. По его мнению, для очистки морских акваторий требуется разработка системного подхода по всем видам загрязнений, постоянный мониторинг их экологического состояния и жесткий контроль соблюдения норм природоохранного законодательства со стороны компетентных органов и экологического сообщества.

- В условиях опережающего развития Приморского края в особом внимании нуждается рекультивация морской акватории порта Владивосток как лица города и края. В этой работе должны быть задействованы специалисты разных профилей институтов ДВО РАН, которые множество лет занимаются изучением экологических проблем залива Петра Великого и разработкой технологий для их решения, - сообщил Сергей Масленников.

Пример одной из таких разработок – технологии по нейтрализации радиоактивных загрязнений за счет использования сорбентов на основе наноструктурированных алюмосиликатов рассказал участникам дискуссии профессор Института химии ДВО РАН, доктор технических наук Павел Гордиенко. По его словам, разработанные дальневосточными учеными сорбенты позволят эффективно бороться с последствиями самых разных видов промышленных загрязнений – от радиоактивных до нефтяных, что очень актуально в свете предстоящего развития в крае нефтехимических производств и задач рекультивации территорий, пострадавших от деятельности атомного флота в советское время.

Об усилившемся давлении человека на природу в связи с экономическим упадком в отдаленных районах края говорил президент общественного объединения "Северное Приморье" Виктор Костенко. По его словам, массовое закрытие градообразующих предприятий в северных районах края и фактический упадок некогда процветавшей в этих краях горнометаллургической промышленности, привели к тотальному браконьерству: у лишившихся работы десятков тысяч людей просто не осталось выхода, кроме как выживать за счет природы, незаконно эксплуатируя ее богатства.

- Только восстановление разрушенного, развитие и возобновление горной промышленности, создание новых рабочих мест способно решить сложившуюся пагубную ситуацию с браконьерством, снизить нагрузку на природу, разграбление ее богатств, - отметил Виктор Костенко.

Руководитель общественной экологической организации "БРОК", издатель журнала "Экология и бизнес" Анатолий Лебедев отметил важность согласования проектов опережающего развития края с его экологической политикой, которая на данный момент отсутствует, но должна быть разработана.

- Самый главный момент в сохранении природы нашего края — необходимость обязательной комплексной экологической оценки всех проектов с которыми бизнес приходит, их согласованность с нашей экологической политикой. Сейчас этого нет и в помине и те последствия, которые мы имеем сегодня в известных ситуациях — это результат безграмотного и бездумного территориального планирования, - сообщил эксперт.

В условиях ускоренного промышленного развития территорий бизнес и сам начинает осознавать свою ответственность за сохранение окружающей среды, это общемировой тренд, отметила в своем докладе член комитета по экологии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Ирина Горкина. Во многих государствах участие бизнеса в деле охраны природы и сохранения биоразнообразия прописано законодательно, а ведущие мировые отраслевые и финансовые организации требуют от своих членов внимательного отношения к экологии, сообщила она. Но, по ее словам, в России эта практика пока не получила широкого применения — наша страна находится только в начале этого пути.

- В нашей стране пока нет прямых законодательных указаний для частных компаний на разработку экологических стандартов, обязательного отражения в своих программах участия в охране окружающей среды. Вместе с тем, в России уже есть ряд компаний, которые уже идут по этому пути и мы надеемся, что со временем их будет становится все больше и больше и весь российский бизнес станет экологически ответственным, - сообщила Ирина Горкина, отметив, что определенные шаги в этом направлении должна делать и региональная власть, отразив обязательства приходящего бизнеса по охране окружающей среде в программных документах, регламентирующих экологическую политику.

Стоит отметить, что все высказанные экспертами предложения войдут в итоговую резолюцию форума, которая будет направлена в федеральные и региональные органы власти, а также станет платформой для формирования новой экологической стратегии Приморского края.

Досье "Золотого Рога": Девятый Международный экологический форум "Природа без границ" открылся во Владивостоке в четверг, 29 октября. Для участия в нем зарегистрировалось почти 400 ученых, бизнесменов, общественников и представителей власти. В 2015 году форум проходит при поддержке администрации Приморья, Законодательного собрания Приморского края, Владивостокского университета экономики и сервиса и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде. Партнером мероприятия выступает экологическая аудиторская компания "ПримЭКОаудит". Площадкой форума стал Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Информационным партнером выступает Деловая газета "Золотой Рог".