Возрождение горнорудной отрасли на севере Приморья спасет местные леса

Отсутствие рабочих мест в северных районах Приморья, где ранее добывалось и перерабатывалось множество полезных ископаемых, а сейчас прекратили свое существование некогда крупные предприятия горнорудной отрасли, приводит к тому, что местное население массово зарабатывает на жизнь, варварски используя ресурсы леса, рек и моря, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Положить этому конец можно, возродив горнорудную отрасль в Кавалеровском, Дальнегорском и других северных районах края. Получив постоянную работу, люди оставят природу в покое, так как больше не будут видеть в ней источник основного дохода. Такую точку зрения высказал координатор ассоциации экономического взаимодействия "Северное Приморье" Виктор Косенко в ходе работы секции "Сохранение благоприятной среды обитания человека и животного мира в условиях опережающего промышленного и социального развития территории. Компромисс или ограничения?" Девятого Международного экологического форума "Природа без границ", проходящего 29-30 октября во Владивостоке.

"В советское время Кавалеровский район был всесоюзным центром оловодобывающие промышленности, - напомнил Виктор Косенко в начале своего выступления. – На территории района работало семь рудников, причем по самой современной для того времени технологии. Перенимать опыт грамотной добычи оловянной руды приезжали коллеги из США".

Все изменилось в годы перестройки и последующий период. Добыча олова рухнула, рудники были затоплены. 30 тысяч людей, приехавших со всего СССР, высококвалифицированные горняки и строители, остались без работы. Не имея средств к существованию, люди обратили свои взоры в сторону дикой природы. Многие стали заниматься браконьерством в лесу, на море, в речках.

"Сейчас люди вынуждены выживать за счет природы. Наши леса невозможно узнать. Ситуация, прямо скажем, безрадостная, - сказал Виктор Косенко. - Многие породы деревьев практически вырублены. Когда идут дожди, речки выходят из берегов, происходят наводнения в горных районах. Когда дождей нет, речки почти пересыхают. Экологическая обстановка на севере Приморья более чем тревожная".

Учитывая, что лес сейчас является основой экологически безопасной и комфортной жизни человека, нужно как можно быстрее принимать меры по его сохранению. Возможно, нужно ставить вопрос о запрете на какое-то время рубок ухода, поскольку под видом таких рубок уничтожаются ценные породы деревьев. Конечно, решать такой вопрос нужно на федеральном уровне, отметил выступающий.

Более системным решением вопроса является возможность массового трудоустройства населения. Для этого необходимо возродить горнорудную отрасль на территории Кавалеровского и соседних с ним районов, подчеркнул Виктор Косенко.

"В прошлом году во время Большого проезда губернатора по краю Владимир Владимирович Миклушевский попросил нас подготовить наши предложения по возрождению геологоразведочных работ на севере края, с тем чтобы поднять горную добычу и горную переработку на высокий уровень, - рассказа Виктор Косенко. – Мы собрали геологов и горняков, подготовили с их помощью необходимые материалы. После этого было проведено большое совещание по развитию горнорудной отрасли и возобновлению геологоразведочных работ под председательством первого вице-губернатора Василия Усольцева. Половина вопросов была решена тогда же, решение второй половины требует личного участия губернатора. На этой форуме "Природа без границ" я вручил Владимиру Владимировичу материала, необходимые для проведения окончательного рабочего совещания в Кавалерово или Дальнегорске под председательством губернатора. На этом совещании могут быть приняты решения о возобновлении геологоразведочных работ на севере Приморского края. Мы также надеемся на рассмотрение возможность строительства металлургического комплекса по переработке комплексных руд. Если люди получат постоянную работу, антропологический пресс на наши леса, море и речки, конечно же, значительно ослабнет".

Напомним, Девятый Международный экологический форум "Природа без границ" открылся во Владивостоке в четверг, 29 октября. Для участия в нем зарегистрировалось почти 400 ученых, бизнесменов, общественников и представителей власти. В 2015 году форум проходит при поддержке администрации Приморья, Законодательного собрания Приморского края, Владивостокского университета экономики и сервиса и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде.

Партнером мероприятия выступает экологическая аудиторская компания "ПримЭКОаудит". Площадкой форума стал Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.