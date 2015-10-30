Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Возрождение горнорудной отрасли на севере Приморья спасет местные леса
30 Октября 2015, 17:31 | Приморье
Отсутствие рабочих мест в северных районах Приморья, где ранее добывалось и перерабатывалось множество полезных ископаемых, а сейчас прекратили свое существование некогда крупные предприятия горнорудной отрасли, приводит к тому, что местное население массово зарабатывает на жизнь, варварски используя ресурсы леса, рек и моря, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Положить этому конец можно, возродив горнорудную отрасль в Кавалеровском, Дальнегорском и других северных районах края. Получив постоянную работу, люди оставят природу в покое, так как больше не будут видеть в ней источник основного дохода. Такую точку зрения высказал координатор ассоциации экономического взаимодействия "Северное Приморье" Виктор Косенко в ходе работы секции "Сохранение благоприятной среды обитания человека и животного мира в условиях опережающего промышленного и социального развития территории. Компромисс или ограничения?" Девятого Международного экологического форума "Природа без границ", проходящего 29-30 октября во Владивостоке.
"В советское время Кавалеровский район был всесоюзным центром оловодобывающие промышленности, - напомнил Виктор Косенко в начале своего выступления. – На территории района работало семь рудников, причем по самой современной для того времени технологии. Перенимать опыт грамотной добычи оловянной руды приезжали коллеги из США".
Все изменилось в годы перестройки и последующий период. Добыча олова рухнула, рудники были затоплены. 30 тысяч людей, приехавших со всего СССР, высококвалифицированные горняки и строители, остались без работы. Не имея средств к существованию, люди обратили свои взоры в сторону дикой природы. Многие стали заниматься браконьерством в лесу, на море, в речках.
"Сейчас люди вынуждены выживать за счет природы. Наши леса невозможно узнать. Ситуация, прямо скажем, безрадостная, - сказал Виктор Косенко. - Многие породы деревьев практически вырублены. Когда идут дожди, речки выходят из берегов, происходят наводнения в горных районах. Когда дождей нет, речки почти пересыхают. Экологическая обстановка на севере Приморья более чем тревожная".
Учитывая, что лес сейчас является основой экологически безопасной и комфортной жизни человека, нужно как можно быстрее принимать меры по его сохранению. Возможно, нужно ставить вопрос о запрете на какое-то время рубок ухода, поскольку под видом таких рубок уничтожаются ценные породы деревьев. Конечно, решать такой вопрос нужно на федеральном уровне, отметил выступающий.
Более системным решением вопроса является возможность массового трудоустройства населения. Для этого необходимо возродить горнорудную отрасль на территории Кавалеровского и соседних с ним районов, подчеркнул Виктор Косенко.
"В прошлом году во время Большого проезда губернатора по краю Владимир Владимирович Миклушевский попросил нас подготовить наши предложения по возрождению геологоразведочных работ на севере края, с тем чтобы поднять горную добычу и горную переработку на высокий уровень, - рассказа Виктор Косенко. – Мы собрали геологов и горняков, подготовили с их помощью необходимые материалы. После этого было проведено большое совещание по развитию горнорудной отрасли и возобновлению геологоразведочных работ под председательством первого вице-губернатора Василия Усольцева. Половина вопросов была решена тогда же, решение второй половины требует личного участия губернатора. На этой форуме "Природа без границ" я вручил Владимиру Владимировичу материала, необходимые для проведения окончательного рабочего совещания в Кавалерово или Дальнегорске под председательством губернатора. На этом совещании могут быть приняты решения о возобновлении геологоразведочных работ на севере Приморского края. Мы также надеемся на рассмотрение возможность строительства металлургического комплекса по переработке комплексных руд. Если люди получат постоянную работу, антропологический пресс на наши леса, море и речки, конечно же, значительно ослабнет".
Напомним, Девятый Международный экологический форум "Природа без границ" открылся во Владивостоке в четверг, 29 октября. Для участия в нем зарегистрировалось почти 400 ученых, бизнесменов, общественников и представителей власти. В 2015 году форум проходит при поддержке администрации Приморья, Законодательного собрания Приморского края, Владивостокского университета экономики и сервиса и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде.
Партнером мероприятия выступает экологическая аудиторская компания "ПримЭКОаудит". Площадкой форума стал Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
Автор:
Новости тематики
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- Резидент расширит производство по добыче и обработке мрамора в Приморье
- Одно из крупнейших предприятий Приморья возглавит новый руководитель
- Госкорпорация хочет выкупить одно из крупнейших предприятий Приморья
- Приморское золото никому не нужно
- Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
Новости раздела
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Loading...