www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

50 тысяч гребешков населили дно бухты Козьмина в Приморье

30 Октября 2013, 17:20 | Приморье

Экологи ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» выпустили в естественную среду обитания порядка 50 тыс. особей гребешка. Гидробионты были выращены на участке марикультуры в б. Козьмина, созданном с целью экомониторинга состояния акватории.

«Это уже второй опыт, когда мы выпускаем полуторагодовалые особи гребешка из садков на дно бухты Козьмина - в их естественную среду обитания», - рассказывает начальник участка гидробиотехнических сооружений ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» Елена КОСТИНА. Ровно год назад было выпущено 30 тыс. особей, в этом году морское дно бухты прирастет еще на 50 тыс. гребешков.

Напомним, две гидробиотехнические установки с садками, в которые поместили 10 тыс. особей приморского гребешка, были смонтированы недалеко от нефтепирса порта в 2010 году. За три года опытный полигон превратился в целый участок марикультуры, увеличился по площади в пять раз, а также пополнился другими обитателями - тихоокеанской мидией и ламинарией японской. Они также могут использоваться для экологического мониторинга акватории.

Этой осенью экологи спецморнефтепорта совместно с сотрудниками ТИНРО-центра создали искусственный риф в бухте и высадили на нем 48 тыс. личинок трепанга. Маленький трепанг размером до 2 см нуждается в защите от морских хищников, поэтому для него были созданы специальные закрытые садки. Потребуется не менее четырех лет, чтобы особи трепанга подросли и смогли производить потомство.

Экологи ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» ведут тщательный контроль за влиянием деятельности предприятия на природную экосистему бухты Козьмина, в которой расположены производственные мощности порта. Ежегодно они наблюдают массовый нерест гребешка, содержащегося в садках, что свидетельствует о благополучной экологической обстановке на акватории. За время существования полигона гребешок нерестился уже дважды. Собранный спат (молодь) помещался в садки для дальнейшего выращивания. На сегодняшний день в бухте обитает свыше 250 тыс. особей гребешка с учетом естественной популяции.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Сергей Кузьмин
Теги: гидробионты  трепанг  марикультура  экология  мидия  биоресурсы  тинро  морские порты  гребешок 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Stiv09:57, 31.10.2013#

    А нафига об этом рассказывать-то??? Ну вот и спасибо, указали браконьерам, куда надо за гребешком идти :(

  • специалист112:32, 01.11.2013#

    видимо тот кто это пиарит не понимает что он делает. И уж совсем не понимает полную бессмысленность процесса. Из отселенных 50 тыс. выживет 10%. То есть к урожаю, если он вдруг случится будет доступно аж 5 тыс. шт. , вес моллюсков будет составлять общую массу 500 кг. Даже если мускул моллюсков продать по розничной цене - это будет 50 кг х 900 р = 450 тыс. руб. Вопрос - во сколько в месяц обходится вся суета с хозяйством. Ну никак не меньше 500 тыс. руб. , учитывая все выплаты и налоги на зарплату всех участников. Даже если в половину меньше. все равное все не имеет смысла. Да и цена это розничная для крупного гребешка. Тут же крыпного не ожидается. Зачем вся деятельность?

  • специалист112:37, 01.11.2013#

    насчет мониторинга - гребешок и капуста морская никогда не используются для мониторинга, а мидии в порту и так достаточно в обрастании причальных сооружений порта. Кстати там же и капуста есть. Зачем городить хозяйство и тратить на это немалые деньги? 48 тыс. некондициоонной молоди трепанга - ну выживет через год 5 тыс. , а к урожаю от них ваще 500 шт останется. Так это и так оседает из водной массы. Цифры показывают полную профнепригодность работников, которые зря получают зарпалату, а сам проект в такой реализации на акватории порта - это плная профонация и трата денег акционеров. А посколько транснефть принадлежит государству - то это растрата денег налогоплательщиков.

  • Вася18:20, 20.01.2014#

    "Специалисту1" - в статье прямо указано: "созданном с целью экомониторинга состояния акватории", что означает очевидную даже рядовым гражданам, не только "специалистам1" вещь - гребешок выращивают ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИИ, а не в качестве коммерческого проекта для продажи. И отселяют гребешка с гидробиотехнических сооружений просто потому, что его "девать некуда", выбрасывают, условно говоря. Про "оценку" затрат 500 тыс. В МЕСЯЦ - надо Вам нобелевку по экономике выписать, за такие точные оценки ! Не стыдно такой пустопорожний бред нести ?. . . "насчет мониторинга - гребешок и капуста морская никогда не используются для мониторинга" Не позорьтесь. . . Именно гребешок и спользую. т для мониторинга, Вы АБСОЛЮТНО некомпетентны в данном вопросе.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru