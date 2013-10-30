Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
50 тысяч гребешков населили дно бухты Козьмина в Приморье
Экологи ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» выпустили в естественную среду обитания порядка 50 тыс. особей гребешка. Гидробионты были выращены на участке марикультуры в б. Козьмина, созданном с целью экомониторинга состояния акватории.
«Это уже второй опыт, когда мы выпускаем полуторагодовалые особи гребешка из садков на дно бухты Козьмина - в их естественную среду обитания», - рассказывает начальник участка гидробиотехнических сооружений ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» Елена КОСТИНА. Ровно год назад было выпущено 30 тыс. особей, в этом году морское дно бухты прирастет еще на 50 тыс. гребешков.
Напомним, две гидробиотехнические установки с садками, в которые поместили 10 тыс. особей приморского гребешка, были смонтированы недалеко от нефтепирса порта в 2010 году. За три года опытный полигон превратился в целый участок марикультуры, увеличился по площади в пять раз, а также пополнился другими обитателями - тихоокеанской мидией и ламинарией японской. Они также могут использоваться для экологического мониторинга акватории.
Этой осенью экологи спецморнефтепорта совместно с сотрудниками ТИНРО-центра создали искусственный риф в бухте и высадили на нем 48 тыс. личинок трепанга. Маленький трепанг размером до 2 см нуждается в защите от морских хищников, поэтому для него были созданы специальные закрытые садки. Потребуется не менее четырех лет, чтобы особи трепанга подросли и смогли производить потомство.
Экологи ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» ведут тщательный контроль за влиянием деятельности предприятия на природную экосистему бухты Козьмина, в которой расположены производственные мощности порта. Ежегодно они наблюдают массовый нерест гребешка, содержащегося в садках, что свидетельствует о благополучной экологической обстановке на акватории. За время существования полигона гребешок нерестился уже дважды. Собранный спат (молодь) помещался в садки для дальнейшего выращивания. На сегодняшний день в бухте обитает свыше 250 тыс. особей гребешка с учетом естественной популяции.
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Угольной пыли в Приморье станет меньше
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- "Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля
- Угольные хранилища в Находке накроют голландской защитной плёнкой
- Экологию Приморья спасут электростанции, работающие на автопокрышках
- Резидент ТОР будет перерабатывать отходы
- ВУТ обзавелся новой пушкой
- В порту Находка появились современные анализаторы пыли
- Японцы предложили улучшить переработку мусора
- Японцы предложили Приморью свое ноу-хау
Новости раздела
- Кавалерово готовится к зиме
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- В Приморье "закатают" 2,5 миллионов банок
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность
- Дед Мороз привёз лето в Приморье!
- "Ростелеком" во Владивостоке открыл салон связи в торговом центре "Седанка-сити"
- Приморье попало в список регионов с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Первую тысячу тонн сардины иваси добыли рыбаки Приморья
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
Комментарии
-
-
специалист112:32, 01.11.2013#
видимо тот кто это пиарит не понимает что он делает. И уж совсем не понимает полную бессмысленность процесса. Из отселенных 50 тыс. выживет 10%. То есть к урожаю, если он вдруг случится будет доступно аж 5 тыс. шт. , вес моллюсков будет составлять общую массу 500 кг. Даже если мускул моллюсков продать по розничной цене - это будет 50 кг х 900 р = 450 тыс. руб. Вопрос - во сколько в месяц обходится вся суета с хозяйством. Ну никак не меньше 500 тыс. руб. , учитывая все выплаты и налоги на зарплату всех участников. Даже если в половину меньше. все равное все не имеет смысла. Да и цена это розничная для крупного гребешка. Тут же крыпного не ожидается. Зачем вся деятельность?
-
специалист112:37, 01.11.2013#
насчет мониторинга - гребешок и капуста морская никогда не используются для мониторинга, а мидии в порту и так достаточно в обрастании причальных сооружений порта. Кстати там же и капуста есть. Зачем городить хозяйство и тратить на это немалые деньги? 48 тыс. некондициоонной молоди трепанга - ну выживет через год 5 тыс. , а к урожаю от них ваще 500 шт останется. Так это и так оседает из водной массы. Цифры показывают полную профнепригодность работников, которые зря получают зарпалату, а сам проект в такой реализации на акватории порта - это плная профонация и трата денег акционеров. А посколько транснефть принадлежит государству - то это растрата денег налогоплательщиков.
-
Вася18:20, 20.01.2014#
"Специалисту1" - в статье прямо указано: "созданном с целью экомониторинга состояния акватории", что означает очевидную даже рядовым гражданам, не только "специалистам1" вещь - гребешок выращивают ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИИ, а не в качестве коммерческого проекта для продажи. И отселяют гребешка с гидробиотехнических сооружений просто потому, что его "девать некуда", выбрасывают, условно говоря. Про "оценку" затрат 500 тыс. В МЕСЯЦ - надо Вам нобелевку по экономике выписать, за такие точные оценки ! Не стыдно такой пустопорожний бред нести ?. . . "насчет мониторинга - гребешок и капуста морская никогда не используются для мониторинга" Не позорьтесь. . . Именно гребешок и спользую. т для мониторинга, Вы АБСОЛЮТНО некомпетентны в данном вопросе.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
А нафига об этом рассказывать-то??? Ну вот и спасибо, указали браконьерам, куда надо за гребешком идти :(