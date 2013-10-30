50 тысяч гребешков населили дно бухты Козьмина в Приморье

Экологи ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» выпустили в естественную среду обитания порядка 50 тыс. особей гребешка. Гидробионты были выращены на участке марикультуры в б. Козьмина, созданном с целью экомониторинга состояния акватории.

«Это уже второй опыт, когда мы выпускаем полуторагодовалые особи гребешка из садков на дно бухты Козьмина - в их естественную среду обитания», - рассказывает начальник участка гидробиотехнических сооружений ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» Елена КОСТИНА. Ровно год назад было выпущено 30 тыс. особей, в этом году морское дно бухты прирастет еще на 50 тыс. гребешков.

Напомним, две гидробиотехнические установки с садками, в которые поместили 10 тыс. особей приморского гребешка, были смонтированы недалеко от нефтепирса порта в 2010 году. За три года опытный полигон превратился в целый участок марикультуры, увеличился по площади в пять раз, а также пополнился другими обитателями - тихоокеанской мидией и ламинарией японской. Они также могут использоваться для экологического мониторинга акватории.

Этой осенью экологи спецморнефтепорта совместно с сотрудниками ТИНРО-центра создали искусственный риф в бухте и высадили на нем 48 тыс. личинок трепанга. Маленький трепанг размером до 2 см нуждается в защите от морских хищников, поэтому для него были созданы специальные закрытые садки. Потребуется не менее четырех лет, чтобы особи трепанга подросли и смогли производить потомство.

Экологи ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» ведут тщательный контроль за влиянием деятельности предприятия на природную экосистему бухты Козьмина, в которой расположены производственные мощности порта. Ежегодно они наблюдают массовый нерест гребешка, содержащегося в садках, что свидетельствует о благополучной экологической обстановке на акватории. За время существования полигона гребешок нерестился уже дважды. Собранный спат (молодь) помещался в садки для дальнейшего выращивания. На сегодняшний день в бухте обитает свыше 250 тыс. особей гребешка с учетом естественной популяции.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.