www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

В Приморье открыли новый "стильный" цех по производству сушено-вяленой рыбы и пресервов

30 Сентября 2018, 13:54 | Приморье

Компания получила аттестацию на неограниченные поставки рыбной продукции во Вьетнам, Японию, Гонконг,  КНР, Республику Корея, а также в Аргентину. Только работать некому

В Приморском крае открылось новое предприятие по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов. Инициатором проекта стоимостью 22,3 млн рублей, в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», выступила компания «Стильная рыбка ДВ».  

Цех площадью более 860 кв. метров с производственной мощностью до 450 тонн в месяц, оснащенный современным оборудованием, расположен в поселке Тавричанка. На благоустроенной, огороженной и охраняемой территории объекта также находится производственно-складское помещение со встроенными холодильными камерами, рефконтейнер, административной здание и парковка.

Сюда поступает сырье, приобретенное у дальневосточных рыбодобывающих компаний, которые ведут промысел в районах Тихого океана и Охотского моря. В результате переработки, сушено-вяленая рыбная продукция, полуфабрикаты и пресервы в ассортименте, изготовленные при соблюдении строгих санитарных норм, ежедневного лабораторного контроля качества сырья и готовой продукции, отправляются на реализацию.

«Все сырье, - подчеркивает генеральный директор ООО «Стильная рыбка ДВ»  Константин Пестов, - естественного происхождения, готовая продукция соответствует  установленным стандартам и требованиям нормативной технической документации. А применение собственных технологий и инноваций при производстве позволяет донести до потребителя уникальный натуральный вкус дальневосточной рыбы и морепродуктов».

География реализации продукции широка – от регионов Дальневосточного федерального округа до центральной России, Московской области и Республики Крым.  Кроме того, компания получила аттестацию на неограниченные поставки рыбной продукции под брендом Stylish fish DV в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Вьетнам, Японию, Гонконг,  КНР, Республику Корея, а также в Аргентину.

В целях сохранения всех полезных веществ и вкусовых качеств готовой продукции резидент свободного порта Владивосток также уделяет внимание использованию инновационных материалов в области упаковки.  

На начальном этапе производства трудоустроены четверть работников от количества требуемых. В результате оказания консультационного содействия сотрудниками АО «КРДВ» резидентом оформлены и переданы в ФМС документы, необходимые для привлечения иностранной рабочей силы.

«Мы постоянно развиваем набор услуг для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, - рассказывает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов, - и оказываем их, в том числе, в электронном виде. В ближайшей перспективе в «десятке» наиболее востребованных резидентами консалтинговых услуг: юридические, бухгалтерские, таможенные, инжиниринговые, информационные, кадровые и иные».

На сегодняшний день на территориях опережающего развития по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 313 резидентов, реализующих проекты с общей суммой инвестиций более 2,3 трлн рублей и перспективой создать более 54 000 новых рабочих мест. Из них 59 проектов уже запущены.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru