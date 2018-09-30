В Приморье открыли новый "стильный" цех по производству сушено-вяленой рыбы и пресервов

Компания получила аттестацию на неограниченные поставки рыбной продукции во Вьетнам, Японию, Гонконг, КНР, Республику Корея, а также в Аргентину. Только работать некому

В Приморском крае открылось новое предприятие по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов. Инициатором проекта стоимостью 22,3 млн рублей, в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», выступила компания «Стильная рыбка ДВ».



Цех площадью более 860 кв. метров с производственной мощностью до 450 тонн в месяц, оснащенный современным оборудованием, расположен в поселке Тавричанка. На благоустроенной, огороженной и охраняемой территории объекта также находится производственно-складское помещение со встроенными холодильными камерами, рефконтейнер, административной здание и парковка.



Сюда поступает сырье, приобретенное у дальневосточных рыбодобывающих компаний, которые ведут промысел в районах Тихого океана и Охотского моря. В результате переработки, сушено-вяленая рыбная продукция, полуфабрикаты и пресервы в ассортименте, изготовленные при соблюдении строгих санитарных норм, ежедневного лабораторного контроля качества сырья и готовой продукции, отправляются на реализацию.



«Все сырье, - подчеркивает генеральный директор ООО «Стильная рыбка ДВ» Константин Пестов, - естественного происхождения, готовая продукция соответствует установленным стандартам и требованиям нормативной технической документации. А применение собственных технологий и инноваций при производстве позволяет донести до потребителя уникальный натуральный вкус дальневосточной рыбы и морепродуктов».



География реализации продукции широка – от регионов Дальневосточного федерального округа до центральной России, Московской области и Республики Крым. Кроме того, компания получила аттестацию на неограниченные поставки рыбной продукции под брендом Stylish fish DV в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Вьетнам, Японию, Гонконг, КНР, Республику Корея, а также в Аргентину.



В целях сохранения всех полезных веществ и вкусовых качеств готовой продукции резидент свободного порта Владивосток также уделяет внимание использованию инновационных материалов в области упаковки.



На начальном этапе производства трудоустроены четверть работников от количества требуемых. В результате оказания консультационного содействия сотрудниками АО «КРДВ» резидентом оформлены и переданы в ФМС документы, необходимые для привлечения иностранной рабочей силы.



«Мы постоянно развиваем набор услуг для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, - рассказывает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов, - и оказываем их, в том числе, в электронном виде. В ближайшей перспективе в «десятке» наиболее востребованных резидентами консалтинговых услуг: юридические, бухгалтерские, таможенные, инжиниринговые, информационные, кадровые и иные».



На сегодняшний день на территориях опережающего развития по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 313 резидентов, реализующих проекты с общей суммой инвестиций более 2,3 трлн рублей и перспективой создать более 54 000 новых рабочих мест. Из них 59 проектов уже запущены.