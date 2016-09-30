ООО СК "Сбербанк страхование" расширяет возможности оформления договоров ипотечного страхования

Сбербанк Страхование предлагает удобные способы пролонгации страхования ипотеки ПАО Сбербанк, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Полис по ипотечному страхованию защищает от основных рисков, которые могут возникнуть у ипотечного заемщика. Это традиционные риски гибели и частичного разрушения недвижимого имущества. В перечень рисков включен и ущерб от противоправных действий третьих лиц. Страховой полис может предоставлять защиту от рисков, связанных с утратой прав собственности. Страховка также защищает владельцев жилья от последствий мошенничества в сфере недвижимости, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

Теперь для Клиентов Сбербанка доступны сразу шесть каналов оформления договора ипотечного страхования. Клиенты, предпочитающие технологичные каналы, могут оформить договор на сайте страховой компании sberbankins.ru и сайте банка sberbank.ru, а также в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», поставив галочку в форме оформления договора. Клиенты, которые предпочитают консультации сотрудников банка, могут оформить страховой полис в отделении Сбербанка или по телефону. Выбрав данный способ, Клиент может в дальнейшем не беспокоиться о сроках действия договора - система автоматически произведет оплату, сформирует и направит следующую версию полиса.

Помимо этого, Сбербанк Страхование предлагает уникальный способ оформления договора страхования ипотеки – через мобильный банк путем отправки СМС-сообщения на единый номер 900 с определенным кодом. В этом случае с банковской карты Клиента будет списана сумма страховой премии и договор будет считаться продленным. Это достаточно удобный способ, поскольку Клиенту не требуется заполнять анкету для продления договора.

«На сегодняшний день ни одна страховая компания в России не может предложить заемщику такое количество доступных способов пролонгации договора страхования ипотечной недвижимости. Это стало возможным благодаря комплексному взаимодействию многих подразделений Группы «Сбербанк», - рассказывает Ханнес Чопра, Генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование». – Технологичный и инновационный подход к ипотечному страхованию – еще один шаг навстречу Клиенту».

Досье "Золотого Рога": ООО СК «Сбербанк страхование». 16 июня 2014 года зарегистрирована компания «Сбербанк Общее Страхование», переименованная в ООО СК «Сбербанк страхование» в июле 2014 года. Компанию возглавляет Ханнес Шарипутра Чопра. Компания входит в топ-20 страховых компаний в сегменте имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни – Лицензия СИ №4331 от 05.08.2015 г. и Лицензия СЛ №4331 от 05.08.2015 г. (без ограничения срока действия). Уже более 3 млн граждан РФ стали клиентами Компании. Уставный капитал составляет 480 млн. рублей. 8-800-555555-7.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.