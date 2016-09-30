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ООО СК "Сбербанк страхование" расширяет возможности оформления договоров ипотечного страхования

30 Сентября 2016, 12:27 | Приморье

Сбербанк Страхование предлагает удобные способы пролонгации страхования ипотеки ПАО Сбербанк, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Полис по ипотечному страхованию защищает от основных рисков, которые могут возникнуть у ипотечного заемщика. Это традиционные риски гибели и частичного разрушения недвижимого имущества. В перечень рисков включен и ущерб от противоправных действий третьих лиц. Страховой полис может предоставлять защиту от рисков, связанных с утратой прав собственности. Страховка также защищает владельцев жилья от последствий мошенничества в сфере недвижимости, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

Теперь для Клиентов Сбербанка доступны сразу шесть каналов оформления договора ипотечного страхования. Клиенты, предпочитающие технологичные каналы, могут оформить договор на сайте страховой компании sberbankins.ru и сайте банка sberbank.ru, а также в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», поставив галочку в форме оформления договора. Клиенты, которые предпочитают консультации сотрудников банка, могут оформить страховой полис в отделении Сбербанка или по телефону. Выбрав данный способ, Клиент может в дальнейшем не беспокоиться о сроках действия договора - система автоматически произведет оплату, сформирует и направит следующую версию полиса.

Помимо этого, Сбербанк Страхование предлагает уникальный способ оформления договора страхования ипотеки – через мобильный банк путем отправки СМС-сообщения на единый номер 900 с определенным кодом. В этом случае с банковской карты Клиента будет списана сумма страховой премии и договор будет считаться продленным. Это достаточно удобный способ, поскольку Клиенту не требуется заполнять анкету для продления договора.

«На сегодняшний день ни одна страховая компания в России не может предложить заемщику такое количество доступных способов пролонгации договора страхования ипотечной недвижимости. Это стало возможным благодаря комплексному взаимодействию многих подразделений Группы «Сбербанк», - рассказывает Ханнес Чопра, Генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование». – Технологичный и инновационный подход к ипотечному страхованию – еще один шаг навстречу Клиенту».

Досье "Золотого Рога": ООО СК «Сбербанк страхование». 16 июня 2014 года зарегистрирована компания «Сбербанк Общее Страхование», переименованная в ООО СК «Сбербанк страхование» в июле 2014 года. Компанию возглавляет Ханнес Шарипутра Чопра. Компания входит в топ-20 страховых компаний в сегменте имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни – Лицензия СИ №4331 от 05.08.2015 г. и Лицензия СЛ №4331 от 05.08.2015 г. (без ограничения срока действия). Уже более 3 млн граждан РФ стали клиентами Компании. Уставный капитал составляет 480 млн. рублей. 8-800-555555-7.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: ипотека  сбербанк  страхование 



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