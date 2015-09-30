Крым Азии не товарищ

Новое направление выгодно лишь представителям структур, которым перелеты к месту отдыха оплачивает государство

Как себя чувствует турбизнес Приморья, какова глубина продаж, свыклись ли туристы с новыми курсами валют, наблюдается ли отток, и по каким направлениям, изменилась ли география путешествий, произошла ли переориентация на внутренний рынок, и что можно посоветовать тем, кто мечтает продолжать путешествовать, сократив статью расходов, – на эти и другие вопросы Деловой газете «Золотой Рог» ответили топ-менеджеры туристических компаний Приморского края.

Спад налицо, но отчаяния нет

«Самая большая проблема – висящая в воздухе неопределенность, - считает директор по туризму компании «Фрегат Аэро» Ольга АЛЕКСЕЕВА. - Люди откладывают путешествия, потому что не знают, что будет завтра, когда они вернутся из отпусков. Поток туристов упал на 20-35%, в зависимости от направлений, по сравнению с благополучным 2013-м годом. Постоянные клиенты сокращают число поездок, выбирают перелеты подешевле, отели попроще, кто-то уходит в самостоятельное плавание, ошибочно полагая, что это будет дешевле. На самом деле, люди просто не знают возможностей туристического рынка, не отслеживают спецпредложения. В этом году все московские операторы делали хорошие скидки за раннее бронирование - до 40% - даже за 2 недели до тура. Это касается и летнего, и зимнего сезона, - в частности, горнолыжных курортов Европы. К слову, вот уже второй год на этом рынке активно проявляет себя Сербия - при наличии хорошей инфраструктуре там очень приятные цены.

Тем не менее, глубина продаж небольшая. Раньше в это время активно бронировалась Юго-Восточная Азия, сегодня даже новогодние туры выкупаются очень медленно. Надеемся, ситуация изменится. Полагаем, что неплохо пойдет горнолыжное направление: в прошлом году туристы помимо Японии и Кореи активно ехали на китайские курорты, а также на Сахалин.

По-прежнему есть спрос на путешествия на круизных лайнерах, особенно из Юго-Восточной Азии. Также благодаря большому количеству рейсов в столицу Южной Кореи мы разработали очень доступные сеульские программы как для взрослых, так и для детей. А на новогодние каникулы подготовили новинку - очень насыщенный тур в китайский город Гуйлинь, совмещенный с пляжным отдыхом в Бэйхае».

«Отрицательная динамика налицо, былой глубины продаж нет, - соглашается коммерческий директор компании «БИЛЕТУР» Татьяна СОЛОДОВНИКОВА. - Состоятельные клиенты продолжают летать, как и прежде, не изменяя любимым направлениям, но их число не столь велико, как хотелось бы. В целом по индивидуальному туризму спад около 20%, наиболее востребованное направление отдыха для этой категории клиентов – круизное: помимо Европы и ЮВА неплохо продаются круизы по Карибам.

Вот уже четвертый год базовыми зимними направлениями для нас являются сахалинский «Горный воздух» и байкальская гора Соболиная. В этом году намерены продолжать программы, в начале октября начнем продавать турпакеты, сформированные с применением спецтарифов от авиакомпаний и отелей. Наверняка сохранится интерес к Японии: несмотря на недешевые перелеты, стоимость отдыха, в сравнении с другими странами, более приемлема для наших туристов. Также собираемся расширить горнолыжное направление за счет Турции: очень достойные курорты с системой «все включено» составят альтернативу Альпам.

Что же касается пляжного направления, то подготовили для туристов альтернативу отдыху на Филиппинах и в Таиланде: туры в Малайзию, в штат Сабах. Подписали соглашение с департаментом туризма штата Сабах, договорились с а/к Asiana Airlines о специальных тарифах, и вскоре анонсируем новые маршруты».

«Та категория постоянных клиентов, что выбирала туры высокого ценового сегмента, продолжает это делать, переориентации на более демократичные направления нет. И если в начале года некоторые из них испытывали некое замешательство, то сегодня успокоились, - рассказывает генеральный директор компании «ТЕРРАТУР» Анна ГАНЖА. - Средний сегмент потихоньку выравнивается, но пока «аппетиты» на прежний уровень не вернулись: эти туристы выбирают менее дорогие отели, сокращают сроки поездок. А вот эконом-сегмент просел глобально, практически сойдя на нет, но он никогда и не был для нас основным. Глубина продаж очень отличается на разных направлениях. Самое успешное направление – круизы, они бронируются вплоть до весны, есть и летние заявки. География широкая – это и Юго-Восточная Азия (на один из мартовских круизов на 5-звездном лайнере из Сингапура продано уже более 30 кают, что объясняется очень доступной стоимостью: каюта на двоих - $860). Хорошо идут круизы вокруг Карибских островов, Австралии и Новой Зеландии. На январь неплохо продается Южная Америка. Также у нас впервые купили круиз на Аляску. Начались бронирования летних круизов по Северной Европе из Санкт-Петербурга. А вот с другими направлениями отдыха, помимо круизного, дело обстоит хуже:спад ощутимый».

Биометрические коррективы

Повлияют ли на турпоток в страны Шенгена новые правила, предусматривающие сдачу биометрии?

Ольга Алексеева не исключает такой возможности: «Во Владивостоке работает один, объединенный, визовый центр. Справится ли он с потоком туристов, к которым теперь присоединятся и клиенты туркомпаний? Раньше мы оформляли визы через своих московских партнеров, аккредитованных во всех консульствах, что было надежнее и быстрее: будучи заинтересованными в наших туристах, они контролировали скорость подачи и отправки документов. Мы и сейчас готовы проконсультировать своих клиентов, проверить собранные документы, записать в визовый центр на биометрию, но дальше мы ни на что повлиять не сможем. Хотя радует уже то, что нашим клиентам не нужно ехать для этого в другой город».

С коллегой согласна и Анна Ганжа: «Если раньше мы продавали туры в страны Шенгена и за 20 дней до поездки, зная, что московские партнеры нас не подведут, то сегодня мы закладываем на визирование 1,5, а то и 2 месяца. По этой причине мы даже не предлагаем клиентам отличные европейские круизы на конец октября по распродажным ценам: велик риск того, что не успеем сделать визу».

Россия не конкурент?

«Опыт нашей компании показывает, что пока внутренние российские направления не могут составить конкуренцию выездному туризму, - продолжает Анна Ганжа. – Тот же Крым, даже при нынешнем курсе валют, проигрывает Юго-Восточной Азии. Сложно сказать, через сколько лет инфраструктура, гостиницы и сервис дорастут до заявленной стоимости. (Да, там есть великолепные отели, но и цена на них – запредельная). Мы отправляли туда туристов и в прошлом, и в нынешнем году – повторных заявок нет. Это направление выгодно лишь представителям структур, которым перелеты к месту отпуска оплачивает государство, тем более что большинству их них закрыт выезд за границу, и особой альтернативы нет».

Татьяна Солодовникова, напротив, считает, что вектор развития туризма выходит на внутренние направления. «У нас в этом году хорошо продавались туры по России, особенно в Санкт-Петербург в сочетании с Крымом. Прогнозируем высокий интерес и к горнолыжным турам на Сахалин и Байкал, мы развиваем их не первый год. А главное, большую перспективу видим в направлении Приморья. Спад продаж в сегменте выездного туризма заставляет осваивать новые направления. Так, мы запустили регулярную морскую экскурсию «Мосты Владивостока» с фуршетом, программой и музыкой на борту, которая оказалась очень востребованной и у жителей, и у гостей города. Укрепляем позиции в сфере экскурсионного обслуживания в приморской столице: в сентябре активно работали с гостями ВЭФ, да и летом в городе было много как зарубежных, так и российских туристов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирк, Калуга, Орел), а в следующем году ожидается еще больше. Даже наши соседи-хабаровчане, ранее традиционно приезжавшие в Приморье ради моря, в этом году активно отдыхали во Владивостоке. «Магнитов» у нас немало, но и проблем хватает: это и отсутствие гибкости у хозяев мест размещения, и слабая готовность города к приему потока туристов. Тем не менее, перспективы видны, в т.ч. и в сотрудничестве с соседними регионами. Нынешней зимой, например, мы планируем совместно организовать лыжный фестиваль. Подробности будут позже».

Советы для экономных

Могут ли путешествия быть яркими и при этом неразорительными? Могут, - сходятся во мнении собеседники «Золотого Рога» и отправляют тех, кто хочет сэкономить, в…круиз.

«Многие считают, что круиз – это исключительно дорогое удовольствие, однако при ближайшем рассмотрении экономия на питании, проживании, развлечениях, переездах налицо, - говорит Ольга Алексеева. – Вариантов круизных компаний и направлений масса, и это действительно тот отдых, который каждый может себе позволить, если к этому грамотно подойти».

«При раннем бронировании по цене проживания в 3-звездочном отеле турист получает уровень 5 звезд, - продолжает Анна Ганжа. - При этом не требуется оплачивать всю сумму сразу. Выбрали круиз – продажи открываются за полтора года, - оплатили 30%, забронировали конкретную каюту, и вносите остаток постепенно, главное, за 80 дней до начал тура закрыть всю сумму. По сути, это рассрочка, но без привлечения банков и без процентов. Раньше, со стабильным курсом, это было удобнее, но и сегодня этой возможностью пользуются многие. А как только открывается продажа авиабилетов в нужном направлении, есть шанс приобрести их по самой выгодной цене».

«Отвечая требованиям времени, мы ввели услугу туристического консалтинга, недорогую, но крайне полезную, - добавляет Ольга Алексеева. - Это подготовка к покупке тура - хоть индивидуального, хоть группового. Мы знаем, кто дает выгодные цены по тому или иному направлению и имеет лучший опыт, кто устойчиво чувствует себя на рынке, а кто не очень, на чем можно сэкономить в той или иной стране. И неважно, останется ли клиент с нами или выберет другую компанию либо решит путешествовать самостоятельно. Главное, не бояться обращаться в туркомпанию. Порой приходит клиент и говорит: у меня такая-то сумма, куда я могу поехать? И не было ни одного случая, чтобы мы не могли ему предложить что-то интересное, адекватное его финансам».

«Тот, кто действительно хочет путешествовать, продолжает это делать, находя альтернативные направления, экономя на раннем бронировании, сокращая количество дней поездки, выбирая более бюджетные места размещения, чем прежде, а мы, туроператоры, готовы в этом помочь», - резюмирует Татьяна Солодовникова.