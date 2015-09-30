Арабы готовы вложиться в Приморье

Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев провел встретился с первым вице-президентом Dubai Port World Джамал Маджид Бин Тани. Гость из Дубая заявил о намерении компании инвестировать в развитие транспортного комплекса Приморского края.

В совместном совещании также приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов, заместитель директора департамента территорий опережающего развития и инфраструктуры Минвостокразвития России Светлана Утяшева, руководители профильных департаментов Администрации Приморского края и представители научной среды.

Представитель компании подчеркнул, что Dubai Port World – третий портовый оператор в мире. На него приходится 9 процентов обработки всех контейнерных грузов. И сегодня компания возлагает большие надежды на проекты Дальнего Востока и Приморского края в частности.

«Мы считаем, что у региона очень хорошие перспективы развития. Несмотря на падение цен на нефть и девальвацию валют, мы убеждены, что ситуация в экономике России стабилизируется. Цель нашего визита – ознакомиться с возможностями свободных экономических зон и портов на Дальнем Востоке», – сообщил Джамал Маджид Бин Тани.

Заместитель главы региона отметил, что глобальные изменения в экономике Приморье сегодня использует в свою сторону – для развития транспортного комплекса.

«Транспортная сфера вносит наиболее весомый вклад в формирование регионального продукта и региональных налогов. И мы видим дальнейшие перспективы роста этой отрасли. В частности, сегодня предварительными соглашениями предусмотрена грузовая база с двумя провинциями Китая – Цзилинь и Хэйлунцзян. Она имеет такой размер, который позволит увеличить в разы перевалку груза на территории Приморья», – заявил первый вице-губернатор. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Для подготовки к успешной реализации достигнутых договоренностей в крае ведется работа по двум направлениям: это принятие инвестиционных решений, которые связаны с упрощением таможенных процедур, и инфраструктурные изменения – строительство и реконструкция авто- и ж/д дорог и другое.

По словам замглавы края, серьезным подспорьем по первому блоку работы выступит закон о Свободном порте Владивосток, который вступит в силу всего через две недели.

«Он открывает новую историю транзитных возможностей Приморского края», – подчеркнул Василий Усольцев.

А второй блок воплощается, в том числе, в виде строительства скоростной четырехполосной дороги, которая фактически соединит китайские порты и порт Восточный. Это международный транспортный коридор «Приморье-1».

«Его, как и проект транспортного коридора «Приморье-2», мы представим инвесторам на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, поскольку помимо бюджетных средств намерены привлечь на строительство частные средства», – обозначил Василий Усольцев.

Первый вице-президент Dubai Port World подчеркнул, что при создании портовых хозяйств компания также большое внимание уделяет развитию инфраструктуры

«Тут мы сходимся во взглядах. Значительная часть наших инвестиций пошла на развитие таких экономических зон, которым намерены реализовать в Приморье. Так, свободная экономическая зона «Джебель Али» возле Дубая с примерно 7 тысячами резидентов создала около 130 тысяч рабочих мест. Здесь производится объем продукции, который составляет 21 процент ВВП Дубая. Ее порт – один из крупнейших по перевалке контейнеров в этой части мира. Нашу историю успеха, претворенную в жизнь в Дубае, мы переносим на другие территории и, уверен, в Приморье у нас все получится», – обозначил глава делегации.

Инвестиционную привлекательность приморских портов представил иностранным гостям и генеральный директор ОАО «ДНИИМФ» Ярослав Семенихин. Например, к порту Зарубино на юге Приморья, по его словам, инвесторы давно проявляют интерес.

«В сотрудничестве с китайскими специалистами и Туманганской Расширенной инициативой мы неоднократно просчитывали грузовую базу порта – по нашим оценкам, она сейчас уверенно базируется на цифре в 100 миллионов тонн. Но, естественно, этим не ограничиваются возможности Приморья – береговая линия в крае протяженная. У нас много планов развития, но они все сопряжены с инвестициями. Думаю, наступило время, когда мы должны оценить взаимные перспективы в этом вопросе», – высказал мнение он.

В заключение встречи представитель Dubai Port World сообщил, что в ближайшее время компания представит бизнес-план своего инвестирования в транспортный комплекс Приморья.

Другие любопытные подробности читайте в ближайщем номере деловой газеты "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.