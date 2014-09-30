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В Приморье создадут сеть новых заправочных станций для автомобилей

30 Сентября 2014, 20:30 | Приморье
Газозаправочные станции для автомобилей планируют создать в городах Приморья. В первоочередных планах – три АГНКС во Владивостоке, по одной в Уссурийске, Находке, Артеме и Арсеньеве.
 
Также блоками для заправки автомобилей газомоторным топливом планируется оборудовать АЗС Дальнереченска и Спасска-Дальнего.
 
Эти и другие вопросы обсудили сегодня, 30 сентября, на заседании рабочей группы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива в Приморье. Рабочую группу, созданную в июле этого года, возглавляет первый вице-губернатор края Василий Усольцев.
 
Как сообщил на заседании заместитель директора филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Томске Петр Евсейкин, сегодня компания ведет работу совместно с Администрацией Приморья. На Дальнем Востоке пока нет ни одной газозаправочной станции. 11 построенных в России АГНКС расположены в Западной Сибири. Они уже доказали свою экономическую эффективность.
 
Так, по словам Петра Евсейкина, в Братске такая станция была построена в 2010 году. На газ были переведены автомобили местного автохозяйства. За прошедшие 4 года экономия на топливе у хозяйства превысила 4 миллионов рублей.
 
«Ключевыми потребителями газового топлива являются предприятия, использующие крупнотоннажную технику, предприятия коммунального хозяйства, компании, владеющие пассажирским и грузовым транспортом», - отметил представитель ООО «Газпром газомоторное топливо».
 
Он сообщил, что перевод на газ легкового автомобиля стоит около 60 тысяч рублей, автобуса – около 150 тысяч. Расход 1 кубометра газа равен расходу одного литра бензина. При этом газ стоит втрое дешевле бензина.
 
Как доложил на совещании директор департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Сергей Ковалев, задачу по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива в России в 2013 году поставил Президент страны Владимир Путин.
 
В январе 2014 года Администрация Приморского края подписала соглашение с ООО «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.
 
Сегодня идет синхронизация плана-графика строительства объектов газозаправочной инфраструктуры на территории Приморского края с программой газификации региона.
 
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Теги: перевозки  строительство  газпром  приморье  транспорт  авто  топливо  бензин 



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