Парадигму развития Дальнему Востоку искали всем бизнес-сообществом

Во Владивостоке прошел III Международный экономический бизнес-конгресс

III Международный экономический бизнес-конгресс для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР состоялся во Владивостоке 25 сентября 2014 года. Его проведение было инициировано бизнес-сообществом при активной поддержке Бизнес-клуба «Диалоги».

Стоит отметить, что в этом году география конгресса была обширной: в его работе приняли участие делегации не только из регионов Дальневосточного федерального округа, но и московской области, а также Италии, Сингапура, Индии, Китая, Японии и Кореи. Всего более 350 участников, представляющих бизнес-сообщество, науку, образование, федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти, а также органы местного самоуправления, собрались в этот день в конференц-зале отеля «Хендэ» и обсудили актуальные вопросы, касающиеся социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа.

«В 2014 году бизнес-конгресс проходит под девизом «Взаимодействие бизнеса и власти как ресурс развития Дальнего Востока России». Основной целью конгресса мы ставим консолидацию и координацию деятельности власти и бизнес-сообщества в реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». Уверена, что предложения и рекомендации III Международного экономического бизнес-конгресса будут способствовать ее реализации», - подчеркнула Инесса БАБИЧ, председатель Бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.





На двух пленарных заседаниях были подняты такие актуальные темы, как: «Дальний Восток России в 21 веке: бросок в глобализацию» - докладчик Вадим ЗАУСАЕВ, директор ДальНИИ рынка Минрегиона РФ; «Новая парадигма развития территорий в современных реалиях 21 века» - докладчик Александра МАКСИМЕЦ, директор ООО «Инжиниринг Консалтинг»; «Проблематика инвестирования в Дальневосточный регион. Взгляд инвестора» - докладчик Диметрио МАЦЦЕО, председатель Союза архитекторов, директор «Интернациональной бизнес-компании».

Все доклады были интересными и просто требовали обсуждений и прений, поэтому дискуссия была продолжена во время работы трех круглых столов.

Во время работы первого круглого стола, модератором которого выступил директор института ДальНИИ рынка Минрегиона России Вадим Заусаев, здесь состоялось обсуждение на крайне актуальную тему территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). В ходе прений участники круглого стола проанализировали проект закона о создания территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Но споры и разногласия по поводу законодательной базы не повлияли на общую уверенность собравшихся в том, что ТОРы должны являться локомотивами развития ДФО.

Насыщенностью докладами на тему кадрового обеспечения отличился второй круглый стол, модерируемый Ниной ПОЛИЧКОЙ, экспертом Общественной палаты Российской Федерации, председателем экспертного совета Бизнес-клуба «Диалоги». Дискуссия затронула такие проблемы, как обеспечение кадрами экономической и социальной сферы региона, реализация федеральных планов по развитию Дальнего Востока РФ в сфере улучшения демографической ситуации, влияние бизнеса на кадровое обеспечение производства. Также в рамках круглого стола состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Бизнес-клубом «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР и Молодежным правительством Приморского края.

Модератором третьего круглого стола на тему развития территорий стала Александра МАКСИМЕЦ, председатель попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий, директор ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани». Как рассказала Максимец, подготовка к этому круглому столу была тщательной и длилась почти год, ведь актуальность темы комплексного развития территорий остро касается всех сфер деятельности. Не удивительно, что этот круглый стол вызвал наибольший интерес и собрал больше всего участников. Примечательно также, что во время его работы состоялось прямое включение с Московской областью, где Георгий АФАНАСЬЕВ, директор некоммерческого партнерства по проведению экспертизы в области промышленности и энергетики «Экспертный клуб», рассказал о работе над своим проектом и ответил на вопросы.

Торжественное завершение III Международного экономического бизнес-конгресса состоялось на вечернем приеме «Golden Бал».





Своими впечатлениями о конгрессе поделился ДеметриоМаццео, генеральный директор «Международной бизнес-компании»: «Многие итальянские компании обращают особое внимание на перспективный рынок Дальнего Востока. Их интерес проявляется в области продовольствия и напитков, моды, технологий и многих других сегментов, которые представляют историю, культуру, искусство, технологические инновации в ряде ключевых областей. Я надеюсь, что усилия Инессы Бабич и профессионализм всего Бизнес-клуба «Диалоги» не только внесут свой вклад в развитие Дальневосточного федерального округа и стран АТР, но и будут поддержаны региональной властью, а также будут отмечены участием и поддержкой президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА».

Стратегический партнер бизнес-конгресса: Фонд содействия комплексному развитию и брендингу территорий. Генеральный партнер конгресса: ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани». Официальный перевозчик: авиакомпания «Трансаэро». Партнеры бизнес-конгресса: ООО «Логист», ООО «Ремонтно-строительная компания «КФК», Группа компаний «Транзит ДВ», ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (Всероссийская сеть «Билетур»), ООО «Джей Рус», Сеть фитнес-клубов №1 «Ворлд Класс», Медицинский и эстетический центр «Лаборатория времени», Издательство ЗАО «ЛИТ», Студия флористики «Доминик декор», ООО «Асклепий», ООО «Серебряное», ООО «Клиника «МЕДКЛУБ», Инновационный партнер ООО «Акцент», ООО «Компания БКС», отель «Хендэ», видеостудия «Фаза». Генеральный информационный партнер: Издательская компания «Золотой Рог», журнал «Дальневосточный капитал». Стратегический федеральный партнер: журнал «Чиф Тайм», федеральный партнер: журнал «Дорогое удовольствие». Информационные партнеры бизнес-конгресса: РИА «Восток-Медиа», газета «Аргументы недели. Приморье», региональный автомобильный журнал «Автомир», телеканал «РЕН–ТВ», журнал про бизнес и стиль жизни «Эффект», журнал «Приморье», журнал «ANYTIME», интерактивный город, бизнес-поисковик «iPrim», ФГБУ «Редакция Российской газеты во Владивостоке». Техническую поддержку оказывала компания ООО «Грейс». Компании «Рекламные сувениры», ООО «Рекламное Агентство ДВ Регион» и международный проект «РУСАПАЙ» выступили в качестве сервис-партнеров.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.