В Приморье наградили лучшие компании в сфере ремонта и строительства

28 сентября во Владивостоке в Grand cafе состоялась церемония награждения победителей конкурса «ПРОФМАРКА 2011: Ремонт и строительство». Призерами потребительского голосования стали 28 компаний, представленные в девяти номинациях.

Впервые в истории конкурса победителей объявляли члены экспертной комиссии, а именно главный редактор журнала «Особняк» Татьяна Ройлян, директор НП СРО «Альянс Строителей Приморья» Сергей Федоренко, директор Дальневосточного института экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ Сергей Садовой. Также к поздравлениям лидеров потребительского голосования присоединились партнеры церемонии награждения: директор стоматологии «Кедр» Дмитрий Скороход, директор рекламно-производственной компании Magenta Ирина Ковтун, президент клуба расширения бизнеса «Свежий ветер» Ирина Высоцкая и другие, сообщает пресс-центр конкурса «ПРОФМАРКА 2011».

В ходе церемонии награждения руководитель проекта «ПРОФМАРКА 2011» Владимир Барышев рассказал о главном нововведении в потребительском голосовании: «В первую очередь стоит сказать о создании реестра компаний, заслуживающих доверия потребителя. Компании включаются в этот список после того, как выполнят все условия конкурса. Они получают эксклюзивное право на использование эмблемы «Заслуживает доверия и внимания потребителя» на деловой документации и представительской продукции в течение 2-х лет. Реестр компаний можно будет найти на сайте www.trust.profmarka.ru c 15 октября».

Конкурс в отраслевой категории «Ремонт и строительство» проводился на сайте www.profmarka.ru с 5 августа по 12 сентября. За это время проголосовало более 6300 человек, а после проверки достоверности голосов осталось 6008 проголосовавших.

Результаты голосования «ПРОФМАРКА 2011: Ремонт и строительство»:

Пластиковые окна: 1-е место – "Окна Эталон", 2-е место – "Ваши окна", 3-е место – "Окна Роста Владивосток", 4-е место – "Роспласт".

Натяжные потолки: 1-е место — Nouvel, 2-е место — SkyHom, 3-е место — "Технологии изменения пространства", France Ceiling, 4-е место — Студия «Идея».

Строймаркеты: 1-е место — Строительный супермаркет «Палитра», 2-е место — «Гном», 3-е место — «Помощник», 4-е место — «Рента».

Салоны обоев: 1-е место — «Брук», 2-е место — Интерьер салон «Art Deco», 3-е место — «Ферзь»

Салоны паркета: 1-е место — «Паркет-классик», 2-е место — «Tepletto», 3-е место - «Паркет-центр».

Межкомнатные двери: 1-е место — "Двери Эталон", 2-е место — "Дверка", 3-е место — Салон дверей «Порта».

Стальные (входные) двери: 1-е место — "Гардиан", 2-е место — "Мистэр", 3-е место – "Северстрой".

Салоны света: 1-е место — «Свет XXI века», 2-е место - «Гамма света», 3-е место - Специализированный салон «Электриссимо».

Салоны напольных покрытий: 1-е место — «Топтыгин», 2-е место — «Пятый Элемент», 3-е место — «Пол мира».