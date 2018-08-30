Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке

Это будет уже второй визит главы Монголии в Россию в рамках Восточного экономического форума

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа во время встречи в Москве с советником Президента Российской Федерации, ответственным секретарем Организационного комитета Восточного экономического форума Антоном Кобяковым.

Банзрагч Дэлгэрмаа подчеркнула, что в Восточном экономическом форуме примут участие около 80 официальных лиц и представителей бизнеса Монголии, отметив, что «товарооборот между двумя странами за семь месяцев 2018 года вырос на 40 процентов».

На встрече стороны обсудили программу мероприятий монгольской делегации в рамках ВЭФ-2018. Особое внимание было уделено вопросам проведения двусторонней встречи лидеров России и Монголии на полях Форума. До этого они уже встречались в июне этого года на полях саммита ШОС в Циндао (КНР). Кроме того, обсуждалась возможность посещения завода по переработке морепродуктов и судостроительной верфи в Приморье представителями монгольских официальных и деловых кругов.

Кроме того, стороны обсудили вопросы участия спортсменов из Монголии в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, который пройдет второй раз во Владивостоке под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Подводя итоги встречи, Антон Кобяков выразил надежду, что участие представительной монгольской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018 будет способствовать расширению практического российско-монгольского сотрудничества. «Уверен, что второй по счету визит Президента Монголии на Форум станет важной вехой в развитии отношений между двумя государствами», – подчеркнул Антон Кобяков.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: forumvostok.ru