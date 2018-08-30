Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа во время встречи в Москве с советником Президента Российской Федерации, ответственным секретарем Организационного комитета Восточного экономического форума Антоном Кобяковым.
Банзрагч Дэлгэрмаа подчеркнула, что в Восточном экономическом форуме примут участие около 80 официальных лиц и представителей бизнеса Монголии, отметив, что «товарооборот между двумя странами за семь месяцев 2018 года вырос на 40 процентов».
На встрече стороны обсудили программу мероприятий монгольской делегации в рамках ВЭФ-2018. Особое внимание было уделено вопросам проведения двусторонней встречи лидеров России и Монголии на полях Форума. До этого они уже встречались в июне этого года на полях саммита ШОС в Циндао (КНР). Кроме того, обсуждалась возможность посещения завода по переработке морепродуктов и судостроительной верфи в Приморье представителями монгольских официальных и деловых кругов.
Кроме того, стороны обсудили вопросы участия спортсменов из Монголии в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, который пройдет второй раз во Владивостоке под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Подводя итоги встречи, Антон Кобяков выразил надежду, что участие представительной монгольской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018 будет способствовать расширению практического российско-монгольского сотрудничества. «Уверен, что второй по счету визит Президента Монголии на Форум станет важной вехой в развитии отношений между двумя государствами», – подчеркнул Антон Кобяков.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: forumvostok.ru
Новости тематики
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
- "Правильным" продуктам пробивают дорогу на прилавки
- "У нас теперь прямая связь с главой нашего региона"
- В Москве обсудили подготовку участия японской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018
- Приморье складывает нефтехимию в кластер
- "Офшорная зона" на Русском готовится принимать международные компании
- В Приморье налоговую обвинили в блокировке "Радиоприбора"
- Корейский предприниматель открыл в Приморье завод по производству палочек для еды
- "Транснефть - Порт Козьмино": уникальный проект для региона
- Приморским портам необходима специализация
Новости раздела
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения власти
- Во Владивостоке ресторан уперся в будущий музей
- Отмашка на экспорт
- В Приморье фермерам подложат свинью
- Над пропастью без ржи
- Цифровые технологии облегчат жизнь слабовидящим в Приморье
- "Правильным" продуктам пробивают дорогу на прилавки
- Когда подешевеет красная рыба?
- "У нас теперь прямая связь с главой нашего региона"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса