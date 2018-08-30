Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения власти

У тех россиян, которые планируют начать строительство нового дачного домика или реконструировать уже стоящий на 6 сотках, осталось только четыре месяца, чтобы сделать это без подачи документов, сообщает «РГ».

С 1 января 2019 года вводится единый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах и населенных пунктах.

Как пояснили «РГ» в Союзе дачников Подмосковья, изменения предусмотрены недавно вступившими в силу поправками в Градостроительный кодекс РФ. С нового года перед началом или реконструкцией садового дома нужно уведомить об этом орган местного самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество.

Минстрой России уже разработал семь форм уведомлений, сейчас идет их общественное обсуждение.

В течение семи дней администрация проводит проверку указанных в уведомлении сведений на предмет соответствия установленным параметрам и допустимости размещения садового дома на земельном участке. Если все нормально, можно начинать стройку. Уведомление действует в течение 10 лет. То есть в течение этого времени можно, не спеша, строить дачу.

После завершения стройки нужно подать еще одно уведомление - уже об окончании строительства.

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями:

- о сносе самовольной постройки;

- о приведении самовольной постройки в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства.

Регистрация собственности на дом происходит в порядке межведомственного обмена через местную администрацию - после выдачи уведомления о соответствии. Администрация самостоятельно направляет все документы в Росреестр для регистрации собственности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток