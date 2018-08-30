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Во Владивостоке ресторан уперся в будущий музей
Новострою в районе фуникулера отказали в повышении высотности
Центр Владивостока стал ареной борьбы между сторонниками сохранения его исторического облика, которые активно выступают против строительства в нем зданий, своим объемом и обликом контрастирующих с построенными в прошлом и позапрошлом веках, и сторонниками современной архитектуры, продвигающими в старую застройку модерновые объекты.
Сегодня получаемые компромиссы очень хрупки и зачастую зависят от позиции первых руководителей края и города. Какие-то изменения во власти активируют пробу сил инвесторов и застройщиков, предлагающих «преодолеть барьеры». При том, что общественное мнение какой-либо значимой роли в окончательных решениях по тому или иному строительству в городе зачастую не имеет особого веса.
К объектам, которые можно назвать пробными в противостоянии «старого и нового» во Владивостоке, относится строящийся в районе фуникулера так называемый 9-этажный «ресторан», разрешение на строительство которого получила компания «Комплекс-Восток», возглавляемая супругой депутата Законодательного собрания Приморья Галуста АХОЯНА – Татьяной.
Место серьезных испытаний
Если прокрутить историю на десять лет назад, то на ул. Суханова, 39 находилось приземистое двухэтажное каменное здание, однотипное с теми несколькими, что еще остались в районе ул. Аксаковской. Тогда еще обсуждалось, что храм, который сейчас для равновесия с Белым домом строится на другом краю Площади борцам за власть Советов, может быть построен на участке, где находилась невзрачная жилая постройка. Однако предстоявшее строительство Золотого моста перечеркнуло для храма подобную перспективу. А 25 октября 2008 года двухэтажку снесли, поскольку она мешала начинающемуся строительству автотуннеля. Но адрес от нее остался и переместился юго-западнее – на крутой склон рядом с фуникулером.
В то время здесь уже образовалась площадка, на которой предполагалось какое-то строительство по адресу Суханова, 40 компанией ООО «Комплекс-Восток», которая еще в 2004 году заключила с администрацией города договоры аренды на участок 3 тыс. кв. метров под строительство объекта и участок 1 159 кв. метров – для благоустройства прилегающей к нему территории. Тогда застройщик не успел серьезно начать строительство высотного офисно-гостиничного комплекса класса «пять звезд». Удалось лишь начать подготовку к строительству и сделать площадку, на которой затем в период строительства Золотого моста отстаивались задействованные в работах самосвалы.
С окончанием строительства моста и новым оформлением авторазвязки в районе фуникулера на освободившейся площадке стало снова возможно задуманное ранее строительство. Но от гостиницы по веским причинам застройщику пришлось отказаться.
Новый проект – 23-этажного дома с предприятием общепита в нижних этажах прошел обсуждение градосовета Владивостока в ноябре 2015 года. На нем высказывались сомнения, что это место можно назвать подходящим для высотного жилого дома, и сам проект вызвал ряд замечаний – предлагалось уменьшить высотность, сделать изящнее и пр.
Поиски проектировщиков выдали в свет изящный вариант небольшого ресторанчика с полезной площадью помещений всего около 1,5 тыс. кв. метров, который, наверное, был бы идеален для обслуживания туристов, поскольку его эксплуатируемая кровля, по сути, становилась бы еще одной видовой площадкой города. Чуть выдвинутая от дороги, она открывала бы отличную панораму на бухту Золотой Рог. Однако дорогое строительство такого мелкого объекта было нерационально.
Остановились на девятом этаже
В итоге инвестор-застройщик отказался от строительства жилого дома или легкого предприятия общепита. Был сделал новый проект многофункционального 9-этажного объекта, в котором 5 этажей отводились бы внутренним парковкам на 142 машины, два верхние приходились бы на ресторан, и оставшиеся два этажа должны были стать магазином кулинарии. Адрес объекта тоже поменялся – с Суханова, 40 на 39.
Принципиально назначение помещений этого будущего здания легко трансформируемо, что уже давно доказала многоуровневая парковка, построенная напротив мэрии Владивостока. Согласитесь, что, наверное, не очень логично устраивать в пять уровней прекрасный вид на море и город для ничего не понимающих в красоте пейзажа машин. Впрочем, будущее покажет, как эта парковка себя проявит. Общая площадь помещений должна будет составить 14 254 кв. метра, что относит объект к разряду крупных, и эксплуатируемой кровли будет около 1 540 кв. метров. Положительное заключение по проекту дала негосударственная экспертиза.
12 июля 2017 года откорректированный проект ресторана на ул. Суханова, 39 был утвержден, и уже 18 июля было выдано разрешение на его строительство, которое должно завершиться до 18 февраля 2020 года. Весной на объекте вновь появились строители ООО «АТР-строй», и работы активизировались. И сейчас они продолжаются довольно высокими темпами.
Высотки не будет?
Однако инвестора-застройщика, вероятно, постоянно мучила мысль, что при большей высотности объекта он мог бы извлечь более серьезную для себя выгоду. Поэтому к градосовету, который состоялся 17 августа этого года, он готовился предложить проект повышения высотности строящегося ресторана. Вероятно, предложение интересно. Но градосовет так и не смог увидеть нового варианта ресторана возле фуникулера. Вопрос с повестки дня градосовета его председателем Анатолием МЕЛЬНИКОМ был снят.
При этом выяснилось, что причиной этому стало даже не письмо общественницы Марины БАРИНОВОЙ, которая накануне градосовета попыталась повлиять на его несостоявшееся решение, написав обращение в адрес врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО и мэра Виталия ВЕРКЕЕНКО с тем, чтобы не только не разрешить строить объект выше утвержденных 9 этажей, но и вообще запретить его строительство. Ею эта просьба была сформулирована так: «Пожалуйста, сделайте так, чтобы место, занятое застройщиком, было очищено от посягательств с коммерческой выгодой». А градосовету она предлагала подумать, как облагородить это место и на конкурсной основе сделать здесь что-то более гармоничное для города.
Причину, по которой проект повышения высотности объекта на ул. Суханова, 39 не стал рассматриваться, озвучил градосовету Виталий Веркеенко. Дело в том, что в районе видовой площадке на ул. Аксаковской на Орлиной сопке, где находится уже не нужный ДВФУ комплекс зданий, в ближайшее время предстоит строительство огромного музейного комплекса «Россия — моя история». На него из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд рублей.
Когда этот вопрос обсуждался с зампредом правительства Ольгой ГОЛОДЕЦ, то совместным протоколом было определено не вносить никаких изменений в зоне, которая определена под проект музейного комплекса, поскольку здесь должно появиться общее архитектурное решение. Должны измениться транспортные связи. Вероятно, будет увеличена трасса фуникулера до более высокой отметки, появится его новая верхняя станция и пр.
При этом строящийся ресторан оказался в зоне развития будущего музейного комплекса, и поэтому никаких изменений в ранее утвержденный проект внесено быть не может. То есть, вопрос о повышении его этажности на сегодня снят и до окончания его строительства вряд ли окажется обсуждаем.
С другой стороны – строительство этого многофункционального здания не запрещено, и застройщик сохраняет возможность построить объект в разрешенном виде. Не исключено, что при проектировании и закладке здания приняты проектные решения, которые в будущем, при благоприятных условиях, позволят провести реконструкцию с повышением этажности. Но тогда вид будущей надстройки явно будет необходимо как-то сочетать уже не только с историческим окружением, но и с будущим музейным комплексом, строительство которого продлится не один год.
На фото: Строительство здания на ул. Суханова, 39 вступило в активную фазу. Таким оно будет, судя по паспорту стройки.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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