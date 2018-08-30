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Отмашка на экспорт
Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона поручила Минсельхозу, Россельхознадзору вместе с администрацией Приморского края проработать вопрос о возможности экспорта животноводческой продукции, выработанной на территории края, в Китай, Южную Корею и Японию. О результатах следует доложить до 9 октября 2018 года.
Россельхознадзору и администрации Приморского края также поручено провести оценку использования земель сельскохозяйственного назначения в крае и при необходимости инициировать в установленном порядке прекращение прав на земельные участки, если они используются не по целевому назначению или с нарушением законодательства РФ. О выполнении этого поручения необходимо доложить в правительство до 1 декабря 2018 года и затем - ежеквартально.
Кроме того, администрации Приморского края вместе с Росреестром поручено провести инвентаризацию земель сельхозназначения в регионе и опубликовать в интернете перечень соответствующих земельных участков, предоставление которых возможно для реализации инвестиционных проектов. Срок выполнения этого поручения - 1 ноября 2018 года.
Заседание комиссии прошло под председательством премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА на Камчатке.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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