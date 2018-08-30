В Приморье фермерам подложат свинью

Масштабные свиноводческие проекты, запускаемые в регионе, грозят убить рынок фермерского мяса

Крупные животноводческие проекты в Приморском крае меняют рынок мяса самым неожиданным образом – производителей становится меньше, а продавцов больше. Мелкие фермеры, содержавшие небольшие свинофермы, предпочитают покупать подешевевшее мясо мелким оптом у крупных поставщиков и предлагать его на рынках в качестве фермерского продукта. Специалисты отрасли считают, что это хоть и не просчитанный заранее, но все же закономерный процесс, сопровождающий развитие животноводства в крае.

В последние годы, как известно, с прилавков магазинов практически исчезла импортная свинина, а ее место заняло мясо приморских производителей. Наибольшие объемы этой продукции поставляют свинокомплексы компании «Мерси Трейд», расположенные в Спасском районе, инвестором которых выступила инвестиционная группа «МИГ». Реализация этих проектов была начата в 2011 году и сегодня эти свинокомплексы поставляют охлажденное мясо во все крупные розничные продовольственные сети. Кроме этого масштабного производителя в крае появились в эти годы и средние свинофермы, занявшие свою нишу на рынке. Рост объемов поставок этой продукции на рынок сопровождался снижением ее цены. И сегодня в магазинах цена на охлажденное мясо свинины находится на уровне 240 рублей за кг. Естественно, отпускная цена на крупном предприятии еще ниже.

Все это не могло не повлиять на спрос – покупатели рынков, куда привозят свою продукцию мелкие производители, стали постепенно переходить на более дешевое мясо. Этот продукт, произведенный по промышленным технологиям, как уверяют специалисты, существенно уступает по качественным характеристикам обычному крестьянскому мясу из частных подворий и мелких ферм. Тем не менее, неизбалованный массовый покупатель выбирает привлекательную цену. А на фермерский рынок приходят теперь в основном ценители органических и прочих экопродуктов, готовые приобретать их по более высоким ценам.

Но, как уверяют сами производители, низкая цена привлекла не только массового покупателя. В качестве возникшей в последние годы тенденции они называют рост числа новых «фермеров» на рынках приморских городов, бизнес которых строится не на выращивании в домашних условиях или в мелких фермах свиней, а на покупке дешевого мяса на крупных свинокомплексах мелкими партиями с целью продажи их по ценам крестьянских продуктов. Часть мелких фермеров, особенно среди тех, чьи хозяйства расположены вблизи городов, фактически ликвидировала собственное производство либо резко сократила его, перейдя на простую перепродажу. Тем более, в крае появились свинофермы, которые специализируются на продаже животных живым весом. Разница в цене в три раза делает такой бизнес довольно выгодным и менее рискованным в сравнении с выращиванием свиней. В невыгодном положении оказывается только покупатель, доверчиво принимая произведенное промышленным способом мясо за традиционное деревенское.

«Те, кто держат лавки, берут у нас в тушах» - говорят в свинокомплексе «Грин Стар Три», расположенном в Надеждинском районе. Рассказывают производители и о том, что в последнее время появилась категория покупателей на мелкий закуп, которая приезжает на свинокомплекс ровно за день до начала работы ярмарки во Владивостоке.

Кстати, новые свинокомплексы, которые уже сейчас близки к запуску производства, в свою очередь так же ищут сбыт среди более мелких производителей. «Мне только сегодня дважды звонили и предлагали закупать мясо со свинокомплексов, которые скоро начнут работать. Производства у них пока нет, но они уже готовятся привлечь к сотрудничеству любых покупателей», - рассказывает гендиректор Арсеньевского свинокомплекса Николай БЕСШАПКИН.

Стоит отметить, что все эти перемены на рынке и трансформация недавних фермеров в перекупщиков происходит на фоне усилившейся конкуренции, в которой более дорогая по себестоимости свинина оказывается просто неконкурентоспособной. При этом господдержка производства мяса фактически исчезла. Как рассказывают специалисты, еще недавно производство мяса любого (птицы, свинины, говядины, баранины) субсидировалось из краевого бюджета в размере 5 рублей на один килограмм живого веса. Но два года тому назад, по их словам, депутаты Законодательного собрания убрали эту субсидию, посчитав, что эта мера поддержки неэффективна в связи с тем, что свиноводство в крае и так стало активно развиваться. В итоге субсидии лишились не только свиноводы, но и все остальные производители мяса.

Тут только можно добавить, что гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ высказал надежду на то, что свинина в Приморье заместит на рынке не только говядину, но и птицу. Естественно, за счет более привлекательной для покупателя цены.

На этом фоне средние свинофермы под давлением новых цен вынуждены снижать собственные цены, ставя производство на грань рентабельности. В некоторых случаях это приводит к сокращению поголовья, например, Арсеньевский свинокомплекс сократил поголовье на треть. Но даже в этом случае им не всегда удается без больших трудностей находить покупателя.

- Мы продолжаем активно сокращаться, - говорит Николай Бесшапкин. – Главные причины: недобросовестная конкуренция с агрохолдингами и сложности с вхождением в торговые сети. В сети мы не можем войти по многим причинам. Они закупают мясо большими партиями и с нами не работают. А у нас весь прошлый и позапрошлый год с реализацией были проблемы. В позапрошлом году на нашем свинокомплексе было 500 голов свиней, которые перерастали, поскольку некуда было продать мясо. Мы резко сократили поголовье. В этом году ситуация с реализацией мяса у нас улучшилась, и сейчас у нас содержится порядка 3 тыс. голов. Нам обещали решить вопрос по поводу доступа сельхозпроизводителей в сети, но все остается в прежнем состоянии. Не так давно президент страны подписал закон об органическом земледелии. Мы очень надеемся с нашим мясом занять эту нишу.

По данным Приморскстата, в крае в период январь-июль сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поголовье птицы – на 16%, крупного рогатого скота – на 2%, в том числе коров – на 3%, свиней – на 4%, при этом выросло поголовье овец и коз на 0.4%.

Кстати, ничего подобного не происходит в молочном животноводстве, где так же реализуются крупные агропромышленные проекты. Производство молока по-прежнему субсидируется в полном объеме, и тенденция последних лет остается неизменной - сокращается поголовье коров и растет продуктивность молочного стада в крае. Число мелких ферм выросло во многом благодаря специальным программам, предоставляющим гранты на развитие семейных ферм и начинающих фермеров. Среди получателей грантов в приоритете оказались те фермеры, которые развивали в рамках своего хозяйства молочное производство, в то время как мелкие свинофермы и по этим программам гранты, как правило, не получали. При этом цена на молоко в магазинах, по мнению специалистов, достигла предельного уровня. Ожидания, что она упадет с началом работы агрохолдингов, не оправдались.

На этом фоне в молочное животноводство в Приморье может зайти крупный инвестор - вьетнамская компания «Тиэйч рус Приморский» (дочерняя структура вьетнамской корпорации TH True Milk), которая планирует построить три молочных животноводческих комплекса с общим поголовьем 15 тыс. голов, из которых 7,2 тыс. голов – дойные коровы. Как повлияет на цены на молоко в крае этот инвестор в недалеком будущем, специалисты прогнозировать не берутся, тем более, как заявлялось ранее, инвестора интересует, в том числе, азиатско-тихоокеанских рынок в целом, а не только Дальний Восток России и Приморский край.

Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в администрации Яковлевского района, на территории которого планируется это строительство, сейчас идет работа по передаче земли АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ). Точное количество передаваемых гектаров назвать не смогли, но пояснили, что работа эта касается неразграниченных земель, в отношении которых проводятся кадастровые работы с целью постановки на кадастровый учет и получения паспорта участков.

Другим источником формирования земельного банка для этого инвестора станут так называемые «паевые земли», которые не используются до сих пор. Представители вьетнамской компании-инвестора, занимающиеся планированием проекта и территории использования, приезжали в этом году дважды. Планируется, что все три молочные фермы будут построены на территории Яблоновского поселения. Первая ферма начнет поставлять молоко, по расчетам, примерно через год.

На фото: «Русагро» уже завезла в Приморье первую партию племенных свиней, а это значит, что у федералов все идет по плану.

Фото пресс-службы администрации Приморья

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток