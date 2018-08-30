Цифровые технологии облегчат жизнь слабовидящим в Приморье

Во Владивостоке прошел обучающий курс по GPS-навигации для инвалидов по зрению, в котором приняли участие слепые и слабовидящие, проживающие в различных районах Приморского края. Мастер-классы состоялись при поддержке департамента внутренней политики Приморского края и Приморского регионального отделения компании «МегаФон».

Более 30 слепых и слабовидящих со всего Приморья собрались в краевом центре, чтобы овладеть современными средствами пространственного ориентирования, а потом помочь освоить приложения для навигации другим инвалидам по зрению в своих городах и поселках. Для практического обучения пространственной ориентировке и мобильности все участники курса были разбиты на команды, которым предстояло пройти по городу, находя подсказки и ориентиры для дальнейшего построения маршрута. Каждая команда имела смартфон с мобильным интернетом и установленными приложениями: навигационным приложением для незрячих OsmAnd, специализированной программой для распознавания текста, приложением для считывания QR-кодов. Кроме того, участники программы могли обратиться за подсказками к организаторам курса посредством Skype и WhatsApp.

«Еще совсем недавно в арсенале слепых и слабовидящих людей были лишь трости, собаки-поводыри и простейшие электронные приборы, - отмечает Дмитрий Поташев, председатель Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых. - Сегодня мы живём в цифровом мире – в мире гаджетов, интерфейсов и мобильного интернета. Наш курс задумывался как мастер-класс по использованию смартфона инвалидами по зрению не просто как средства голосовой связи, но прежде всего - как средства для самостоятельного ориентирования на местности при помощи GPS-навигации, как средства их социализации и реабилитации. Для внедрения современных технологий среди незрячих Приморья мы разработали своеобразный квест по городу, и все команды с успехом его прошли. Компания «МегаФон» помогла нам и с приобретением смартфонов, и представлением мобильного интернета. Надо отметить, что проблем со связью у наших участников на всем протяжении маршрута также ни разу не наблюдалось. Радует, что с каждым годом становится все больше программ, облегчающих нам жизнь, и социально ответственных компаний, готовых помогать людям с ограничениями по здоровью».

«Качественный мобильный интернет не только помогает каждому из нас жить и работать более продуктивно и интересно, - людям с особыми потребностями он дает возможность чувствовать себя более уверенно в городской среде, повысить качество жизни, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». --Устранение барьеров, существующих в жизни инвалидов, - очень важная задача, стоящая перед обществом, бизнесом, здоровыми людьми, и мы всегда готовы внести свой вклад в ее решение».

Газета "Золотой Рог", Владивосток