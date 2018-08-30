"Правильным" продуктам пробивают дорогу на прилавки

Закон, предполагающий стимулирование производства экологически чистых продуктов, готов к принятию, но далеко не все приморские производители уверены, что он будет работать эффективно

Вопрос о стимулировании производства экологически чистых продуктов витал в воздухе давно, и вот закон, регулирующий производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию органической продукции, готов к принятию.

Приморские производители инициативу депутатов поддерживают, однако в скорое изменение ситуации на продуктовом рынке никто не верит.

С чем едят новый закон

Авторы закона прогнозируют (читай: мечтают), что от 10% до 25% мирового рынка органической продукции может занять Россия. Само понятие «органическая продукция» прописано в документе. Речь идет об экологически чистых сельскохозяйственных продуктах и продовольственном производстве, которое должно будет соответствовать жестким требованиям законодательства.

На сегодняшний день органическое сельское хозяйство является мировым трендом. Западная Европа и Северная Америка - лидеры по производству органической продукции. Главным ее потребителем считаются США, Германия, Великобритания, Франция и другие страны Европейского союза.

Производителями органической продукции будут признаваться ИП и юридические лица, которые занимаются производством, хранением, маркировкой, транспортировкой и реализацией органической продукции. Их будут включать в единый государственный реестр производителей органической продукции, в котором содержится информация о производителях экологичных продуктов и видах производимых ими товаров. Подтверждение соответствия производства нормам и стандартам органического предполагается на добровольной основе.

Законодатели считают, что введение понятия «органическое сельское хозяйство» вытеснит с рынка недобросовестных производителей.

Органическая продукция определяется требованиями, отличающимися от применяемых в традиционном сельском хозяйстве. В частности, не допустимо применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов и так далее.

В законе запретят смешивать органическую продукцию с продукцией, не относящейся к органической, а также использовать гидропонный метод выращивания растений, потребительскую и транспортную тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды.

Нововведения должны будут позволить создать условия для развития органического земледелия и фермерства в России.

Авторы инициативы уверены, что у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей появится возможность не только обеспечивать экологически чистой продукцией граждан России, но и поставлять ее в больших объемах на внешние рынки, эффективно конкурируя с иностранными производителями. Приморские представители сельскохозяйственного рынка в этом сомневаются.

Хотели как лучше…

Четкого представления о понятии «органическая продукция» нет даже у самих производителей, считают эксперты. Сами народные избранники в этом вопросе разбираются слабо - как именно будет работать закон на практике – не понятно.

Например, председатель Союза пчеловодов края Рамиль ЕНИКЕЕВ задается вопросом: кто будет выдавать сертификаты о том, что продукция действительно экологически чистая?

- Что касается того же меда, если говорить об экспорте, то все страны - экспортеры признают сертификацию только своей страны, наши им не указ, - отмечает эксперт.

Президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края Николай БЕСШАПКИН рассказал, что, побывав на московской ферме, специализирующейся на производстве экологически чистого мяса, остался в шоке:

- Если честно, при взгляде на животных, становится не по себе. Консерванты, антибиотики, стимуляторы роста и другие, необходимые в животноводстве препараты, применять запрещено, поэтому животные выглядят ужасно и часто просто погибают, - рассказал Бесшапкин.

Руководитель ООО «Григорьевка» Дмитрий ХЕГАЙ не уверен, что, даже будучи принятым, закон вообще заработает:

- Если говорить о регламентации и ужесточения требований – как это будет происходить на практике? Принесет человек на экспертизу продукт экологически чистый, а основную партию пустит в оборот с вредными добавками, чтобы увеличить себестоимость. Кто это проверит? В законе много неясного. Может, когда-нибудь рынок органики и будет развиваться, но далеко не «сегодня», - считает он.

В развитых странах в магазинах есть специальные полки с полезными продуктами, цена на которые много выше.

У нас пока до этого не доросли, культура питания в России недостаточно развита, считает большинство экспертов.

Нина УРЮПИНА, совладелица КФХ «Зелень» поясняет, что в Европе, если на продукте стоит маркировка, это значит, он реально органический и прошел сертификацию. У нас этого нет.

- Например, вы заморочены на экологически чистой еде. Идете в супермаркет и, на данный момент, на продуктах может быть надпись, что он органический. Однако, на самом деле это не так. Сегодня никакими нормативными актами «чистота» продукта не подтверждается. Производитель за достоверность указанной на упаковке информации ответственности не несет, - говорит Урюпина.

На самом деле, вопрос о регламентации и контроле органической продукции витал в воздухе очень давно, и вот сегодня, как всегда, с оглядкой на Европу, новые правила могут вступить в законную силу. На фоне экологического «бума» возникло много спекуляций от недоброкачественных производителей.

- Нельзя писать на молоке, что оно фермерское, если оно произведено на сухом молоке с разными добавками. Считаю, инициатива принятия такого закона – правильная. При условии, что будет объективный критерий полезной еды. Потребитель должен четко понимать, что именно он покупает. Конечно, здесь идет расчет исключительно на небольшие хозяйства. О масштабном производстве органических продуктов речи быть не может. Такие органические продукты не могут, и не будут стоить дешево, - прокомментировала Урюпина.

В целом, приморские производители не верят, что с появлением закона ситуация кардинально изменится.

- Лично мне не известны технологии изготовления в нашей стране органической продукции без применения пестицидов, антибиотиков, удобрений и прочих вредных добавок. Без всего этого растениеводство, плодово-ягодные хозяйства, например, придут в упадок. Как можно вырастить ту же сою без применения определенного препарата против сорняка или насекомых? Нереально прополоть вручную тысячи гектаров. Если речь идет о небольших посадках, когда действительно задействован ручной труд, такой продукт на выходе в полтора-два раза будет стоить дороже, - высказался Дмитрий Хегай.

Но большинство опрошенных «Золотым Рогом» специалистов, все-таки инициативу депутатов одобряют, говоря о том, что присутствие на рынке чистых экологических продуктов – имеет место быть. Однако, речь идет о небольших фермерских хозяйствах, и закон никак не затрагивает производство органической продукции в промышленных масштабах.

Директор закрытого акционерного общества «Милоградовское-1» Сергей РЕДЬКИН - один из тех, кто считает, что нововведения пойдут всем на пользу:

- Если говорить о законе, считаю, что направление у депутатов верное. Надо отделять суррогат от чистой продукции. В наименовании должна присутствовать четкая информация, из чего именно состоит продукт. Покупатель за свои «кровные» имеет право выбора - платить за дорогую еду, но действительно биологическую, или выбрать, что дешевле. То, что произведено в промышленных масштабах, соответственно, - вряд ли несущее реальную пользу, - сказал эксперт.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток