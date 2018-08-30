Когда подешевеет красная рыба?

Эксперты связывают снижение цен с рекордными показателями улова на Камчатке

Рекордные уловы красной рыбы в Камчатском крае привели к снижению цен на данную продукцию в регионах Дальнего Востока. По данным Росрыболовства, в этом году к берегам Камчатки подходят рекордные объемы тихоокеанского лосося, в первую очередь горбуши. Общий объем добычи тихоокеанского лосося на российском Дальнем Востоке уже достиг 470 тыс. тонн, что на 42% выше уровня аналогичного периода 2016 года (сравнение ведется по четным или нечетным годам), из них на долю камчатских рыбаков приходится более 400 тыс. тонн, что на 90% больше аналогичного периода 2016 года.

Только за неделю (с 13 по 19 августа) стоимость горбуши в Дальневосточном регионе за неделю упала на 20% - до 120 рублей за килограмм, кеты - на 5%, до 190 рублей за килограмм, нерки - на 1,2%, до 425 рублей за килограмм. Наблюдается сезонное снижение цены на икру горбуши - отпускная цена крупнейших производителей Камчатского края составляет примерно 1,8 тыс. рублей за килограмм.

На самой Камчатке уверены, что дальнейшее снижение цен на рыбу возможно только при реализации через магазины, которые содержат сами рыбопромышленники. В этом случае удастся избежать перекупщиков, которые порой могут увеличить цену на рыбу на 200% от начальной стоимости.

О том, как складывается ситуация с добычей и реализацией красной рыбы на Дальнем Востоке, какие меры по снижению стоимости продукции предпринимаются в регионах - в материале ТАСС.

Вся надежда на Камчатку

Остальные рыбные регионы Дальнего Востока в этом году не могут похвастаться рекордами, поэтому при формировании цен на красную рыбу рассчитывают на поставки с Камчатки.

Как сообщили ТАСС в комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края, летняя путина в бассейне Амура и в Татарском проливе не оправдала ожиданий, прогнозировалось около 38-40 тыс. тонн горбуши в совокупности, выловили всего порядка 3 тыс. тонн. При этом в средних показателях сейчас идет вылов лосося на севере края. Он продолжится до 25 сентября. В целом объемы вылова рыбы в регионе ожидаются на уровне 48 тыс. тонн, это средние многолетние значения.

«Цены, скорее всего, будут корректироваться с учетом рекордного вылова на Камчатке. Пока камчатская рыба в наших торговых сетях продается за 139 рублей за 1 кг, местная - дороже, но цены снизятся из-за значительного предложения на рынке», - сказал председатель комитета рыбного хозяйства правительства региона Кирилл ФИРСОВ.

Он уточнил, что на севере края, где вылов более активный, рыба местному населению реализуется сейчас по 100-120 рублей за 1 кг.

Не оправдались ожидания от лососевой путины и на Сахалине. По словам вице-президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Сергея СЕНЬКО, если на Камчатке уловы красной рыбы достигают 500 тыс. тонн, то на острове - только 50.

«По моему опыту, цены будут идти вниз. Это логично, когда рыбы много, ее надо срочно кому-то продавать. К тому же сейчас параллельно идет промысел минтая, которого также переваливают в Приморье. Ну и рыбаки будут пытаться сбрасывать продукцию там, где это возможно, а для этого - снижать цену. Насколько сильно понизятся цены, мне сказать сложно, факторов слишком много», - отмечает эксперт.

Ставка на рыбопромышленников

Между тем в регионах отмечают, что дальнейшее снижение цены на рыбу будет зависеть от способов ее реализации. Так, на Камчатке уверены, что купить рыбу по сниженной цене можно только в магазинах, которые принадлежат рыбопромышленникам. В обычных торговых точках представлены только перекупщики, которые заинтересованы в получении маржи. В некоторых случаях рыбу перепродают несколько раз, из-за чего ее стоимость возрастает в разы.

«Я бы не стал ориентироваться на цены в большинстве магазинов - там обычные торговые точки. Бывает, что маржа в итоге доходит до 200% от стартовой стоимости рыбопродукции. Поэтому мы работаем над тем, чтобы в регионе было как можно больше магазинов, которые принадлежат рыбопромышленникам, тогда у населения есть возможность покупать их продукцию по нормальным ценам», - рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН.

Например, сейчас в Рыболовецком колхозе имени В. И. Ленина можно купить достаточно дешевую рыбу. В тот момент, когда горбуша стоила везде по 100-120 рублей в начале путины, колхоз привозил охлажденную рыбу в Петропавловск и продавал ее по 45 рублей. Сейчас цена на рыбу там еще ниже.

«Мы хотим сделать сеть магазинов, принадлежащих производителям. С учетом ввода новых рыбоперерабатывающих мощностей мы закроем потребности в рыбе жителей Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. К сожалению, на рынки повлиять мы не можем, там продают люди, которые не имеют отношения к добыче», - отмечает Галицын.

Поддерживают инициативу Камчатки и власти Приморья. По мнению председателя общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре региона Федора НОВИКОВА, цена рыбы зависит в первую очередь от цепочки, которую она проходит от вылова до конечного покупателя, и чем эта цепочка будет короче, тем продукт будет дешевле.

«Необходима организация «прослойки», которая брала бы рыбу на предприятиях и реализовывала ее. И тогда и камчатская рыба будет стоить дешевле, и приморская, и сахалинская. Если мы нормально сделаем организацию торговли от порта до покупателя, чем меньше звеньев, тем цена будет меньше», - приводит слова Новикова пресс-служба краевой администрации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток