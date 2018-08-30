"У нас теперь прямая связь с главой нашего региона"

Руководитель проекта «Сделано в Приморье» Алексей Бурдюк рассказал «Золотому Рогу» о проблемах, достижениях и перспективах регионального производства

Алексей БУРДЮК, руководитель проекта «Сделано в Приморье» ставит цель, чтобы одноименный бренд стал синонимом высочайшего качества, как, например, Toyota. Этот проект во многих отношениях оригинален и при этом предельно практичен.

О том, в какой стадии находится его реализация, что ожидает приморских производителей в ближайшем будущем, Деловая газета «Золотой Рог» выясняла у Алексея Бурдюка.

- Алексей, не секрет, что по общероссийским рейтингам приморское производство стабильно занимает последние места, при этом мы слышим от федеральных структур о потенциале взрывного экономического роста в Приморском крае. На ваш взгляд, насколько оптимистичны эти прогнозы, и каково место в декларируемом подъеме экономики на основе «разворота на Восток» у местного производителя?

- До последнего времени и у меня, и у большинства приморских производственников декларируемые перспективы вызывали скепсис. Если говорить о проекте ТОРов, то, по большому счету, реально заметных для края результатов нет. По проекту Свободный порт Владивосток они минимальны. Что касается работы приморского инвестиционного агентства при прошлой краевой власти, то она вызывает крайне негативные оценки у большинства предпринимателей и инвесторов.

Тем не менее, в настоящее время я испытываю сдержанный оптимизм в отношении развития местного производства, и связан он с двумя факторами. Первым – реальной поддержкой со стороны администрации региона приморских производителей, и вторым – инициативой Министерства строительства России по созданию общероссийской базы компаний, работающих в сфере выпуска товаров и услуг в области строительства. Определенную уверенность дает и назначение нового директора Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрия Ямщикова, показавшего себя грамотным управляющим объединения предпринимателей НП «Новый бизнес Приморья».

- Давайте вернемся к ситуации, которая сложилась в приморском производстве. Как же получилось, что у нас все настолько запущено в сравнении с большинством российских регионов?

- Очень дорогая энергия - это главная причина тупика. Вопреки указу президента о снижении тарифов в крае до общероссийских в прошлом году мы получили их почти 30-процентное увеличение. Добавим к этому высокие цены на бензин и дизельное топливо.

На всем Дальнем Востоке живет около шести миллионов человек, а мелкосерийное производство подразумевает высокие цены на свою продукцию. Несмотря на декларируемые цели прироста населения в крае, мы видим обратную тенденцию.

Крайне сложный процесс участия в крупных федеральных проектах, наподобие строительства моста через Золотой Рог, для местных компаний. Прежде всего, возможности коррупционных схем, незакрытые 44-м законом о закупках.

- Довольно противоречивая картина: вы называете фундаментальные причины, не позволяющие развиваться местному производству, и тем не менее, испытываете сдержанный оптимизм в отношении его роста. Как это согласуется?

- Даже в существующих объективно сложных условиях при поддержке региональной власти у местных производств появились серьезные возможности для развития. Если раньше мы мечтали хотя бы об информационной поддержке со стороны краевой администрации, которой так и не получили, то сегодня врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО дал «зеленый свет» приморским производителям по очень многим направлениям. Производители получили возможность прямого выхода на краевую администрацию со своими предложениями, игнорирование которых со стороны исполнителей запросов предпринимателей чревато наказанием.

Буквально, если мы видим, что ответственный сотрудник администрации сознательно не решает вопрос или затягивает его решение, от имени участников проекта «Сделано в Приморье» мы можем прямо переслать нашу переписку на личный адрес врио губернатора. А это, поверьте, серьезный стимул для активизации сотрудничества бизнеса и власти.

- На примере собственной компании вы видите изменение отношения к производителям со стороны региональной и муниципальной власти?

- Безусловно. К примеру, имея положительный опыт работы с владивостокским водоканалом, мы долгое время не могли предложить свои решения для ЖКХ на уровне некоторых городов и районов края. То есть наши предложения даже не принимались к рассмотрению. Сегодня ситуация в корне изменилась.

- И чем, на ваш взгляд, объясняется такое изменение отношения к проекту «Сделано в Приморье», да и в целом приморскому производству?

- Думаю тем, что Андрей Владимирович сам производственник, руководитель с реальным хозяйственным опытом. И, конечно, с его пониманием как руководителя края о том, что дает производство для его развития.

Местное производство – это местные налоги, рабочие места, это бизнес по созданию продукта с максимальной добавленной стоимостью. Это мощное стимулирование смежных сфер предпринимательства, соответственно, появления в крае новых рабочих мест и роста налогооблагаемой базы. По средней общепринятой статистике производство приводит к появлению до 10-ти рабочих мест в других областях экономики.

Это реальная возможность для общего развития экономики региона, для того, чтобы появлялись новые заказы у производственных предприятий, для общего улучшения условий жизни приморцев.

- Вы анонсировали «революцию» в сфере строительства Приморского края, которую инициирует Минстрой России. В чем она состоит и действительно ли это революция?

- Я считаю, что это революция, переворот в сфере закупок для общероссийских и региональных строительных проектов.

Совсем недавно при участии в федеральном тендере на строительство учитывалась, по большому счету, только цена продукта или услуги. Реально получалось так, что компания из Калуги могла выиграть тендер на поставку фанеры в Приморье только исходя из стоимости продукции. В реальности же, сюда добавлялись затраты на логистику, и стоимость проекта порой вырастала в несколько раз. Мы это много раз наблюдали. Благодаря такой схеме большинство федеральных строек полностью производились без участия приморских компаний.

В настоящее время Минстрой на этой, по большому счету, глупости, поставил крест. Создается единая база поставщиков строительных материалов и услуг России, в которую любая компания самостоятельно сможет внести свои данные, указать характеристики предлагаемого продукта или услуги и их цену. Но, главное, при участии в тендере будет учитываться география, логистическое плечо до объекта строительства, и закладываться в стоимость.

Если заказчиком строительства является государство или компания с государственным участием более 50%, оно обязано пройти государственную экспертизу, либо федеральную, либо региональную, опираясь на базу поставщиков Министерства строительства. Таким образом региональные компании России, особенно в удаленных районах страны, получают возможность приоритетного участия во многих федеральных стройках. Понятно, что такой подход не даст возможности всем приморским компаниям, работающим в области строительства, автоматический выигрыш в федеральных конкурсах, но в любом случае их станет на порядок больше. Те, кто в курсе данного нововведения в регионах, как говорится, аплодируют ему стоя.

И даже если какая-то местная компания не сможет выиграть тендер, она сможет проследить полную цепочку участия в нем у конкурентов – цены, сроки поставок, логистику, все стало совершенно прозрачным. Это, как минимум, позволит скорректировать слабые места в производстве или логистике, а, возможно, и запустить выпуск более конкурентоспособного на рынка продукта.

Опять же, благодаря этой инициативе Минстроя приморские компании смогут своевременно получать информацию о государственных стройках на этапе разработки проектов.

- Вы говорили о том, что администрация края каким-то образом включается в этот процесс в рамках разрешенного законом, оказывая поддержку местному производству?

- Конечно, это еще одна важная инициатива врио губернатора Приморского края – отдавать приоритет местным компаниям при прочих равных условиях. Мы также рассчитываем, что администрация края будет заблаговременно сообщать приморским компаниям, занятым в сфере строительства, о предстоящих федеральных стройках. Такая договоренность есть. Мы договорились даже об участии в региональном строительстве, начиная с этапа составления технических условий проекта. Учитывая, что большинство тендеров реально выигрывается на этом этапе, это также является причиной оптимизма приморских производителей.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Помимо полученной поддержки от краевой власти, какие реальные достижения за 4 года своего существования имеет проект «Сделано в Приморье»?

- Самых больших достижений – два. Рассматривая вопрос, почему приморские компании с большим трудом выходят на участие в общероссийских и региональных тендерах, мы провели большую работу по анализу 44-го закона и других вариантов закупок. Ее результат был представлен нами на региональном и федеральном уровне через «Деловую Россию». И мы можем утверждать, что различных лазеек для разного рода нарушений честной конкуренции в Приморском крае стало на порядок меньше.

А второе - мы разработали алгоритм действий для местных производственных компаний, который реально помогает сохранять и расширять рынок сбыта продукции. Мы не держим его в секрете. Даже не участвуя в работе проекта можно получить совет от нас в этом вопросе, расскажем и о механизмах увеличения сбыта.

На фото: Руководитель проекта «Сделано в Приморье» Алексей Бурдюк: «Даже в существующих объективно сложных условиях при поддержке региональной власти у местных производств появились серьезные возможности для развития».

Фото из архива.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток