В Москве обсудили подготовку участия японской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках предстоящего IV Восточного экономического форума.

В этом году в мероприятиях Форума примет участие представительная японская делегация, в составе которой ожидается около 400 человек. Как сообщалось ранее, делегацию будет возглавлять Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне. Также было отмечено, что японская делегация принимает активное участие в мероприятиях спортивной программы Форума, в том числе в Дальневосточной регате учебных парусников и в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года, который проходит второй раз во Владивостоке под патронатом Президента России.

Кроме того, в ходе встречи Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки особенно отметил, что «товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 25%, растут инвестиции, потому что Форум придает дополнительный импульс развитию отношений между нашими странами. В округе развивается опыт российско-японского взаимодействия в части промышленного производства и многое другое».

Подводя итоги, Антон Кобяков отметил содержательность и высокую практическую отдачу от обсуждения актуальных вопросов российско-японского сотрудничества в рамках ВЭФ-2018. «Разнообразные форматы, которые представляет Форум во Владивостоке, способствуют расширению деловой активности между нашими странами и дальнейшему укреплению российско-японских отношений», – подчеркнул Антон Кобяков.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru