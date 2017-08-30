Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 консолидирует офисы в Comcity
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и PPF Real Estate Russia, девелопер и управляющая компания офисного парка класса А Comcity, подписали долгосрочный договор на аренду более 13 тыс. кв. м. Консультантом сделки аренды, которая на текущий момент является крупнейшей в Москве за 2016-2017 годы, выступила компания JLL.
Штаб-квартира Tele2 разместится в офисном парке Comcity. Оператор консолидирует в одном пространстве центральный и московский офисы. Переезд компании намечен на первое полугодие 2018 года.
Офисный парк располагается в одном из наиболее развитых и престижных округов столицы – Юго-Западном, в 350 метрах от станции метро «Румянцево». На сегодняшний день в нем работает более 8 тыс. сотрудников. Comcity признан лучшим бизнес-парком Москвы по версии CRE Awards и получил премию Best Office Awards за лучшую инфраструктуру делового квартала.
Офисный парк класса А имеет новый для России формат «город в городе», который состоит из офисных помещений, торговой галереи, подземной парковки и большой благоустроенной территории. Comcity имеет развитую инфраструктуру: помимо офисов, здесь располагаются две столовые, 10 ресторанов и кафе, фитнес-центр, супермаркет и магазины, предоставляющие различные сервисы и товары.
Александр Шмагельский, директор по контролю административной деятельности и регионального взаимодействия Tele2:
«Стремительное развитие бизнеса Tele2 и расширение команды требуют большого и современного офисного пространства, способного максимально эффективно способствовать дальнейшему росту компании. Проект консолидации четырех существующих офисов Tele2 в Москве в едином пространстве позволит нам достичь эффекта синергии: новый объединенный офис оператора в Comcity будет создавать благоприятную атмосферу для взаимодействия сотрудников и партнеров, открытого общения и комфортной работы команды».
Никола Обайдин, директор по аренде офисной недвижимости компании PPF Real Estate Russia:
«Мы рады объявить о пополнении пула арендаторов офисного парка Comcity крупным и известным брендом – Tele2. Динамично растущий оператор мобильной связи целиком отвечает идеологии нашего проекта и, на наш взгляд, сможет продуктивно и органично развиваться в Comcity. В результате закрытия ряда сделок за последние месяцы мы фактически полностью заполнили объект: в настоящий момент в Comcity вакантно всего 5% площадей. Выбор Tele2 и успешная реализация офисного парка Comcity подтверждают, что спрос арендаторов полностью сфокусирован не просто на качественных объектах, а на комплексах, которые предлагают образ жизни и создают комфортную среду для работы, отдыха и приятного времяпровождения».
Дмитрий Клапша, директор по России и СНГ, отдел по работе с владельцами офисных помещений компании JLL:
«Основными факторами при выборе офисного объекта для компании Tele2 являются высокое качество здания и его технического оснащения, эффективные планировки, удобный доступ к метро, большой объем парковочных мест и профессиональный собственник. В результате тщательного анализа столичного рынка был выбран офисный парк Comcity, который удовлетворил всем требованиям арендатора. Мы уверены, что в лице PPF Real Estate Russia компания Tele2 обрела долгосрочного и надежного партнера. В свою очередь, для собственника объекта привлечение такого крупного и стабильного арендатора свидетельствует об успешности концепции Comcity. Данный проект является ярким подтверждением результативной работы компании JLL, которая помогла эффективно заполнить объект: это уже пятая сделка, закрытая при участии нашей команды в этом офисном парке».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Tele2 консолидирует офисы в Comcity
- В Приморье стартовала акция, которая порадует школьников и их родителей
- Tele2 укрепляется в M2M
- Бизнес Приморья активно подключает "МегаФон. Таргет"
- В Приморье растет число владельцев банковской карты "МегаФона"
- "Ростелеком" вложит 300 млрд рублей в новые направления бизнеса
- Бизнес Приморья выбирает М2М-решения
- Рабочее место ветеринаров Дальнего Востока станет мобильным
- В Приморье на базе "Комета" доступен бесплатный Wi-Fi от "Ростелекома"
- Tele2 запустила новые интернет-опции для абонентов Приморья
Новости раздела
- Tele2 консолидирует офисы в Comcity
- Владморрыбпорт получил причалы в аренду на 49 лет
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- ТОР "Надеждинская" покажет свои возможности инвесторам в нулевой день ВЭФ во Владивостоке
- Уссурийск от наводнений защитит новая дамба
- Во Владивостоке все больше уютных двориков
- Проект ВНХК в Приморье проходит государственную экологическую экспертизу
- Юрий Трутнев раскрыл суть второго этапа развития региона
- В Приморье создан технопарк по переработке и обогащению угля
- Во Владивостоке определили гостиницы для участников ВЭФ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- Инвестор ТОР "Камчатка" планирует построить два рыбоперерабатывающих комплекса