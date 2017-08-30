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Владморрыбпорт получил причалы в аренду на 49 лет
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП, стивидорная компания в порту Владивосток) приняло условия ФГУП «Нацрыбресурс» (находится в ведении Росрыболовства) и приняло государственные причальные сооружения в аренду на 49 лет.
Ранее ФГУП и рыбные порты Дальнего Востока находились в состоянии «холодной войны», ведя изматывающие тяжбы вокруг причалов в различных судебных инстанциях. В итоге затянувшееся отсутствие договоров аренды могло привести к тому, что порты будут вынужден остановить свою деятельность.
Согласно договору, порт взял на себя обязательства по проведению текущего и капитального ремонта арендованных гидротехнических сооружений, а также по модернизации специализированной инфраструктуры для перевалки и хранения рыбопродукции.
«ВМРП является опорной логистической точкой для всей рыбной отрасли России. Наше предприятие готовит большие проекты, где порту будет отводиться особая роль», - заявил врио гендиректора ФГУП «Нацрыбресурс» Сергей ХАРЬКОВ.
Досье "Золотого Рога": ФГУП «Нацрыбресурс» было создано в соответствии с распоряжением правительства РФ в сентябре 1999 года для развития транспортно-логистической системы поставки рыбы и рыбопродукции на территорию России, восстановления и поддержания причалов и портовой инфраструктуры в рыбных терминалах морских портов для организации своевременного и качественного обслуживания рыбопромыслового флота. В настоящее время в его ведении находится 130 портовых гидротехнических сооружений протяженностью около 21 км, которые расположены в 16 морских рыбных терминалах четырех рыбопромысловых бассейнов России. Больше всего ГТС - 110 протяженностью около 17 км - находится на Дальнем Востоке.
«В общем, мы практически соглашаемся на дополнительный налог, который, кстати, будет больше, чем те льготы, которые мы получим по налогам как резиденты СПВ. К сожалению, пока нам не удалось доказать, что подобную инфраструктуру необходимо приватизировать, определив ей собственника, который будет кровно заинтересован в ее надежном работоспособном состоянии и будет отвечать перед государством в случае чрезвычайной ситуации. Сохранять ее в государственной собственности неэффективно, тем более что арендная плата идет не на ремонт и дноуглубление - мы вынуждены это делать сами, а на содержание ФГУП. С нами на словах все согласны, даже президент, но менять порой запутанное законодательство непросто», - сказал журналу «Дальневосточный капитал» учредитель ООО «Владивостокский рыбный терминал», член совета директоров ОАО «ВМРП» Денис САРАНА.
ВМРП в настоящее время занимает лидирующие позиции в России по перевалке рыбной продукции с объемами выгрузки свыше 300 тыс. тонн в год. Развитая инфраструктура позволяет эффективно обрабатывать до четырех рыболовецких судов одновременно, а холодильно-складской комплекс - накапливать до 15 тыс. тонн продукции. Общий грузооборот порта за 2016 год составил более 3,3 млн тонн.
План модернизации порта предполагает строительство на его территории холодильно-складского комплекса емкостью 40 тыс. тонн, что должно увеличить пропускную способность порта по перевалке 500 тыс. тонн рыбной продукции в год. Проект будет реализовываться ООО «Владивостокский рыбный терминал» в режиме Свободного порта Владивосток.
Олег КЛИМЕНКО.
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