www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.53 р. 100 JPY: 53.97 р.
EUR: 70.43 р. 10 CNY: 88.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

Уссурийск от наводнений защитит новая дамба

30 Августа 2017, 11:00 | Приморье

Как в Уссурийском городском округе организована работа по предоставлению выплат и в какой помощи еще нуждаются пострадавшие от наводнения жители - эти и многие другие вопросы обсудили в новом выпуске программы «Ответы» с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на «Общественном телевидении Приморья».

Съёмки нового выпуска телепередачи на этот раз прошли не в студии, а в одном из наиболее пострадавших из-за прошедшего в начале августа тайфуна муниципалитетов - Уссурийске. По словам Владимира Миклушевского, за сутки здесь выпала трехмесячная норма осадков, вода размыла подворья, повредила фундаменты домов, лишила людей урожая.

«Сейчас необходимо оперативно ликвидировать последствия - разобрать завалы, очистить дома, убрать мусор. Справиться с этим объемом работы людям, особенно пожилым, помогают спасатели. И, конечно же, все пострадавшие в первую очередь нуждаются в выплатах на восстановление потраченного имущества - на сегодня это главный вопрос», - подчеркнул глава региона.

Во время передачи губернатор Приморья пояснил, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие.

«Выплат несколько: из средств краевого бюджета - по 10 тысяч рублей за подтопленный приусадебный или садовый участок, огород, по 25 тысяч рублей - за подтопленный дом. Из средств федерального бюджета - по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, и также на каждого по 50 тысяч рублей, если частично утрачено имущество. По 100 тысяч рублей на каждого члена семьи получат те, кто полностью утратил имущество. Я каждый день подписываю несколько распоряжений на выплаты, и деньги оперативно поступают в почтовые отделения, а оттуда - к людям», - подчеркнул Владимир Миклушевский, отметив, что также прорабатывается механизм по обеспечению граждан, дома которых не подлежат восстановлению, новым жильем.

Глава региона посетил несколько поврежденных домов, где пообщался с жителями. Многих волновали вопросы, как быть, если имущество не было зарегистрировано должным образом, и чего ждать людям от следующих дождей.

«Если поврежденное имущество не зарегистрировано в собственность, необходимо обратиться в суд - таковы правила. В департаменте труда и социального развития вам помогут правильно оформить документы. Что касается защиты города от предстоящих тайфунов - сейчас мы строим еще одну дамбу, которая защитит муниципалитет от наводнения», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: стихия  дамба  выплаты  благоустройство  наводнение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru