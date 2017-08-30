Уссурийск от наводнений защитит новая дамба

Как в Уссурийском городском округе организована работа по предоставлению выплат и в какой помощи еще нуждаются пострадавшие от наводнения жители - эти и многие другие вопросы обсудили в новом выпуске программы «Ответы» с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на «Общественном телевидении Приморья».

Съёмки нового выпуска телепередачи на этот раз прошли не в студии, а в одном из наиболее пострадавших из-за прошедшего в начале августа тайфуна муниципалитетов - Уссурийске. По словам Владимира Миклушевского, за сутки здесь выпала трехмесячная норма осадков, вода размыла подворья, повредила фундаменты домов, лишила людей урожая.

«Сейчас необходимо оперативно ликвидировать последствия - разобрать завалы, очистить дома, убрать мусор. Справиться с этим объемом работы людям, особенно пожилым, помогают спасатели. И, конечно же, все пострадавшие в первую очередь нуждаются в выплатах на восстановление потраченного имущества - на сегодня это главный вопрос», - подчеркнул глава региона.

Во время передачи губернатор Приморья пояснил, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие.

«Выплат несколько: из средств краевого бюджета - по 10 тысяч рублей за подтопленный приусадебный или садовый участок, огород, по 25 тысяч рублей - за подтопленный дом. Из средств федерального бюджета - по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, и также на каждого по 50 тысяч рублей, если частично утрачено имущество. По 100 тысяч рублей на каждого члена семьи получат те, кто полностью утратил имущество. Я каждый день подписываю несколько распоряжений на выплаты, и деньги оперативно поступают в почтовые отделения, а оттуда - к людям», - подчеркнул Владимир Миклушевский, отметив, что также прорабатывается механизм по обеспечению граждан, дома которых не подлежат восстановлению, новым жильем.

Глава региона посетил несколько поврежденных домов, где пообщался с жителями. Многих волновали вопросы, как быть, если имущество не было зарегистрировано должным образом, и чего ждать людям от следующих дождей.

«Если поврежденное имущество не зарегистрировано в собственность, необходимо обратиться в суд - таковы правила. В департаменте труда и социального развития вам помогут правильно оформить документы. Что касается защиты города от предстоящих тайфунов - сейчас мы строим еще одну дамбу, которая защитит муниципалитет от наводнения», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Евгений СИДОРОВ.