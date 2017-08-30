www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.53 р. 100 JPY: 53.97 р.
EUR: 70.43 р. 10 CNY: 88.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

Во Владивостоке все больше уютных двориков

30 Августа 2017, 10:20 | Приморье

Во Владивостоке в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» активными темпами ведется благоустройство дворовых территорий. Всего в этом году по заказу администрации Владивостока будет отремонтировано 14 дворов. Две придомовые территории уже полностью готовы, остальные в работе.

На днях начались строительные работы по обустройству густонаселенной дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам №№ 61, 63 и 65 по улице Тунгусской. Здесь уже полностью демонтирован старый разрушенный асфальт, началась установка нового бордюра. В ходе работ подрядчики заменят негодные люки смотровых колодцев и инженерных коммуникаций на новые, затем приступят к отсыпке щебеночного основания, укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия и благоустройству территории.

По словам местных жителей, масштабные работы по благоустройству здесь не проводились несколько десятилетий. По инициативе жильцов двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа».

Сейчас работы по благоустройству уже завершены на дворовых территориях на ул. 50 лет ВЛКСМ, 17 и Кипарисовой, 18. Здесь также полностью демонтирован изношенный асфальт, установлен новый бортовой камень, уложено новое асфальтобетонное покрытие. Во дворе на 50 лет ВЛКСМ, 17 впервые построен тротуар, что существенно повысит безопасность жителей дома.

Сейчас работы ведутся также на улицах Терешковой, Морозова, 40 лет ВЛКСМ, Фирсова, Верхнепортовой и других.

Работы на всех объектах ведутся по графику. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока регулярно выезжают на объекты, следят за тем, чтобы все работы велись согласно принятым в России строительным нормам и правилам.

Напомним, весной этого года жители жилых домов во Владивостоке могли подать свои предложения в программу ремонта дворов. Всего в администрацию приморской столицы поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям программы и были вынесены на общественное обсуждение. В итоге наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт.

Исходя из суммы выделенных средств, основная часть которой поступила из федерального бюджета, в программу 2017 года включено 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, будут включены в программу следующего.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: жкх  благоустройство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru