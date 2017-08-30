Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке все больше уютных двориков
Во Владивостоке в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» активными темпами ведется благоустройство дворовых территорий. Всего в этом году по заказу администрации Владивостока будет отремонтировано 14 дворов. Две придомовые территории уже полностью готовы, остальные в работе.
На днях начались строительные работы по обустройству густонаселенной дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам №№ 61, 63 и 65 по улице Тунгусской. Здесь уже полностью демонтирован старый разрушенный асфальт, началась установка нового бордюра. В ходе работ подрядчики заменят негодные люки смотровых колодцев и инженерных коммуникаций на новые, затем приступят к отсыпке щебеночного основания, укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия и благоустройству территории.
По словам местных жителей, масштабные работы по благоустройству здесь не проводились несколько десятилетий. По инициативе жильцов двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа».
Сейчас работы по благоустройству уже завершены на дворовых территориях на ул. 50 лет ВЛКСМ, 17 и Кипарисовой, 18. Здесь также полностью демонтирован изношенный асфальт, установлен новый бортовой камень, уложено новое асфальтобетонное покрытие. Во дворе на 50 лет ВЛКСМ, 17 впервые построен тротуар, что существенно повысит безопасность жителей дома.
Сейчас работы ведутся также на улицах Терешковой, Морозова, 40 лет ВЛКСМ, Фирсова, Верхнепортовой и других.
Работы на всех объектах ведутся по графику. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока регулярно выезжают на объекты, следят за тем, чтобы все работы велись согласно принятым в России строительным нормам и правилам.
Напомним, весной этого года жители жилых домов во Владивостоке могли подать свои предложения в программу ремонта дворов. Всего в администрацию приморской столицы поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям программы и были вынесены на общественное обсуждение. В итоге наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт.
Исходя из суммы выделенных средств, основная часть которой поступила из федерального бюджета, в программу 2017 года включено 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, будут включены в программу следующего.
Светлана СМИРНОВА.
Новости тематики
- Во Владивостоке все больше уютных двориков
- В Приморье оштрафованы управляющие компании
- Во Владивостоке сквер на Корабельной Набережной оденут в гранит и камень
- Владивосток обновят к октябрю
- Нет мзды – нет воды!
- Асфальт - на дороги, траву - на газоны
- Мэрия Владивостока проводит аукционы на ремонт дорог
- Дворики Владивостока ждут благоустройства
- Во Владивостоке реконструируют подпорные стены
- Во Владивостоке началась реконструкция подпорных стен
Новости раздела
- Во Владивостоке все больше уютных двориков
- Проект ВНХК в Приморье проходит государственную экологическую экспертизу
- Юрий Трутнев раскрыл суть второго этапа развития региона
- В Приморье создан технопарк по переработке и обогащению угля
- Во Владивостоке определили гостиницы для участников ВЭФ
- Паназия добавляет перчинки
- В Приморье стартовала акция, которая порадует школьников и их родителей
- Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий заявит о себе на ВЭФ
- Россия и Сингапур планируют активизировать сотрудничество в рамках ВЭФ
- Крыши и лифты в первую очередь
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- Инвестор ТОР "Камчатка" планирует построить два рыбоперерабатывающих комплекса
- Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ