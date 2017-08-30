Во Владивостоке все больше уютных двориков

Во Владивостоке в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» активными темпами ведется благоустройство дворовых территорий. Всего в этом году по заказу администрации Владивостока будет отремонтировано 14 дворов. Две придомовые территории уже полностью готовы, остальные в работе.

На днях начались строительные работы по обустройству густонаселенной дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам №№ 61, 63 и 65 по улице Тунгусской. Здесь уже полностью демонтирован старый разрушенный асфальт, началась установка нового бордюра. В ходе работ подрядчики заменят негодные люки смотровых колодцев и инженерных коммуникаций на новые, затем приступят к отсыпке щебеночного основания, укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия и благоустройству территории.

По словам местных жителей, масштабные работы по благоустройству здесь не проводились несколько десятилетий. По инициативе жильцов двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа».

Сейчас работы по благоустройству уже завершены на дворовых территориях на ул. 50 лет ВЛКСМ, 17 и Кипарисовой, 18. Здесь также полностью демонтирован изношенный асфальт, установлен новый бортовой камень, уложено новое асфальтобетонное покрытие. Во дворе на 50 лет ВЛКСМ, 17 впервые построен тротуар, что существенно повысит безопасность жителей дома.

Сейчас работы ведутся также на улицах Терешковой, Морозова, 40 лет ВЛКСМ, Фирсова, Верхнепортовой и других.

Работы на всех объектах ведутся по графику. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока регулярно выезжают на объекты, следят за тем, чтобы все работы велись согласно принятым в России строительным нормам и правилам.

Напомним, весной этого года жители жилых домов во Владивостоке могли подать свои предложения в программу ремонта дворов. Всего в администрацию приморской столицы поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям программы и были вынесены на общественное обсуждение. В итоге наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт.

Исходя из суммы выделенных средств, основная часть которой поступила из федерального бюджета, в программу 2017 года включено 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, будут включены в программу следующего.

Светлана СМИРНОВА.