Пути братьев Дарькиных разошлись

Дарькин-старший вышел из проекта строительства под Находкой морской бункеровочной базы

Собственники ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) закрыли кадровый вопрос – новым генеральным директором главного актива семьи экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА назначен Сергей КОНОНЮК, уже возглавлявший находкинскую компанию в период с декабря 2005 года по 5 февраля 2009 года. Тем временем стало известно, что старший брат Сергей Дарькина Олег ДАРЬКИН вышел из проекта строительства в заливе Находка морской бункеровочной базы стоимостью 3,5 млрд рублей.

Ранее совет директоров НБАМР досрочно прекратил полномочия гендиректора Сергея ПЕРЕДРИЯ с 13 августа в связи с его письменным заявлением. Краткосрочный контракт с бывшим вице-губернатором Приморья был заключен с 1 июля по 31 августа 2017 года включительно, после того как истекли полномочия предыдущего гендиректора Вячеслава КОВАЛЬСКОГО.

Интересно, что Сергей Кононюк в последнее время занимал должность директора Дальневосточного дивизиона - филиала «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), прямого конкурента НБАМР.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

Улов «съели» расходы

ПАО «НБАМР» в первом полугодии 2017 года получило лишь 156,5 тыс. рублей чистой прибыли, что на данном этапе смехотворно мало для одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. Для сравнения, год назад основной актив экс-губернатора Сергея Дарькина имел чистую прибыль в размере 2,026 млрд рублей.

Основным собственником НБАМР является супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА. Прима драмтеатра им.Горького владеет 75% акций зарегистрированного в Москве ЗАО «Дальинвестгрупп», которому в свою очередь принадлежит 88,22% капитала НБАМР.

Отметим, что выручка НБАМР в I полугодии 2017 года сократилась на 16,3% и составила 4,893 млрд рублей. При этом себестоимость выросла на 12,7%, до 2,694 млрд рублей.

По большому счету, НБАМР подвел такой показатель, как «прочие расходы». В I полугодии прошлого года компания направила на эти цели 561,9 млн рублей, в этом году - 1,15 млрд рублей. Кроме того, на фоне устойчивости рубля был потерян эффект от курсовых разниц.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», прошлый год стал для ПАО «НБАМР» весьма удачным. Компания в 2016 году увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2015 годом на 18,4% - до 2,735 млрд рублей. Выручка за год выросла на 23% - до 9,664 млрд рублей.

Конкуренты с Камчатки потирают руки

Отметим, что провал НБАМР был зафиксирован на фоне куда более успешной работы его конкурента с Камчатки - ПАО «Океанрыбфлот» (Петропавловск-Камчатский). По данным деловой газеты «Золотой Рог», в первом полугодии 2017 года «Океанрыбфлот» получил 2,240 млрд рублей чистой прибыли. Это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда прибыль камчатской компании составила 3,605 млрд рублей, но не настолько критично, как провал приморской компании. Выручка «Океанрыбфлота» сократилась на 7% - до 7,662 млрд рублей. Себестоимость выросла с 3,651 млрд рублей до 3,873 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время флот «Океанрыбфлота» насчитывает 14 больших морозильных траулеров и четыре транспортных судна. 32,6163% акций принадлежат председателю совета директоров Игорю ЕВТУШКУ, официально занимающему должность главного менеджера по научно-техническому развитию «Океанрыбфлота». 32,6143% акций принадлежат члену совета директоров ДЕ ЕН ТЯК, менеджеру по рекламе «Океанрыбфлота». Владельцем еще 32,6175% акций является Валерий ПОНОМАРЕВ.

Не так давно акционеры «Океанрыбфлота» приняли решение о реорганизации компании в форме выделения из нее дочерних АО «Звезда» и АО «Шивелуч». Уставный капитал выделяемых обществ будет сформирован за счет собственных средств «Океанрыбфлота» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Уставный капитал каждой из создаваемых компаний составит 100 тыс. рублей, он будет сформирован из 1 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

АО «Звезда» возглавит генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, АО «Шивелуч» - гендиректор камчатского ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ.

Выделяемым АО отойдет часть имущества, прав и обязанностей «Океанрыбфлота» в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и ее реализации.

В том числе АО «Звезда» и АО «Шивелуч» перейдет незначительная (от 0,012% до 5,339%) часть квот «Океанрыбфлота» на вылов минтая, трески и наваги.

«Создание «дочек» - рабочий процесс, который позволит ПАО организовать деятельность более успешно», - сказал гендиректор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ.

Дарькин-старший разочаровался в бункеровке

Тем временем ПАО «НБАМР» увеличило долю в проекте по строительству в заливе Находка морской бункеровочной базы стоимостью 3,5 млрд рублей. По данным деловой газеты «Золотой Рог», доля компании Сергея Дарькина в ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота» выросла с 76% до 91%. Продавцом пакета в 15% капитала выступил Олег Дарькин, руководивший ПАО «НБАМР» на протяжении целых пяти лет до прихода г-на Ковальского.

Проект был презентован на площадке II Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2016 года. Объект мощностью 1,2 млн тонн судового топлива в год планируется построить за три года. В рамках инфраструктурного сопровождения предусмотрено строительство железнодорожных путей и причальных стенок для судов.

База расположится на северной стороне бухты - на мысе Астафьева. «Техническое обоснование проекта готово, ждем положительного решения госэкспертизы», - пояснял год назад гендиректор ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота» Павел ПОПОВ.

Олег КЛИМЕНКО.