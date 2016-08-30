Артем стал выше еще на одну "высоту"

Досрочно введен в строй второй 22-этажный дом ЖК «Артемовские высоты»

В последнюю пятницу уходящего лета в Артеме состоялось радостное для многих событие - компания-застройщик ООО «ИК «Восточные Ворота» завершила строительство второго 22-этажного дома жилого комплекса «Артемовские высоты» на 217 квартир по адресу: ул. Фрунзе, 8/2, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По этому поводу в конце рабочего дня на площадке перед новым зданием собрались представители большинства семейств, которым в скором времени предстоит справить здесь новоселья, строители, руководители компании-застройщика и МЖСК «Варяг», а также приглашенные неофициальные лица.

















Ко Дню города особый подарок артемовцам сделали строители: более двухсот семей теперь смогут жить в новом 22-этажном доме, построенном ООО «Инвестиционная компания «Восточные Ворота» и переданном ею 26 августа в эксплуатацию под управление МЖСК «Варяг». Фото Виктора Кудинова.

Конечно, были приглашены и официальные лица, но они в силу занятости накануне ВЭФа и Дня города не смогли заглянуть на это торжество, хотя явно ему посодействовали. Так, буквально за считанные часы до этого события были подписаны соответствующие вводу высотки документы в Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края и в администрации города Артема.

- Этот новый дом мы построили всего за полтора года при нормативе 22 месяца, - отметил генеральный директор ООО «ИК «Восточные Ворота» Иван БУЛЕНОК. - Но первый возвели еще быстрее! За 13,5 месяцев! Третий тоже будем строить в таком же быстром режиме, несмотря на трудности, о которых, будет отдельный разговор.

Досье "Золотого Рога": Жилой комплекс «Артемовские высоты» по проекту ОАО «ДНИИМФ» состоит из трех 22-этажных домов скорее класса «комфорт», чем, официально, «эконом». Подготовка строительства первого из них началась в июле 2013 года, 2 октября того же года строители приступили к бетонированию фундаментной плиты, которое завершили в семь утра на следующий день. В ноябре 2014 года первенец был сдан. Сегодня эта первая высотка уже хорошо обжита артемовцами, на детской площадке рядом с ней постоянно играют дети, а по ночам она далеко заметна своей подсветкой, меняющейся каждые несколько минут, как это предусмотрено ее 30 программами. Правда, на двух следующих домах от такой иллюминации решили отказаться, поскольку эта красота стоит денег.

Что касается вообще денег стройки, то, если для первых членов МЖСК «Варяг», в который люди вступали, чтобы построить себе квартиры в «Артемовских высотах», цена «квадрата» была 39-44 тысячи рублей, то «квадрат» во втором доме начинал продаваться уже от 45 тысяч. В связи с подорожанием металла (когда дом только начинали, тонна стоила 28 тысяч рублей, а теперь - 48 тысяч) в этом году продажи пошли уже по 48-50-53 тысячи рублей. Естественно, в зависимости от этажа, сторон света, куда смотрит квартира, и пр.

Как сказал Иван Буленок на торжественном митинге, каждый новосел этого дома вправе считать себя строителем, потому что строительство шло исключительно за его «карманные» деньги. А то, что финансирование шло через молодежный жилищно-строительный кооператив, позволило ускорить строительство и уменьшить затраты. Поэтому для многих пресловутый «квадрат» оказался здесь доступен, чем они и воспользовались. То есть проблемы с недостатком желающих здесь жить нет. В уже сданном доме зарезервированы и сейчас оформляются продажи последних квартир.

Кстати, уже на сегодня в третьем строящемся здесь доме тоже проданы первые 27 квартир.

И, хотя бюджетом это строительство не поддерживалось, администрация Артема и его мэр Владимир НОВИКОВ опираются на него в решении городских задач. Компания «Восточные Ворота», придерживаясь минимальных рыночных цен, повышает возможности города в реализации краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» и прочих государственных жилищных программ. И это всех устраивает.

- Согласитесь, что в Артеме это первые самые красивые и высокие дома, - сказал будущим жильцам директор по строительству в г. Артеме компании «Восточные Ворота» Александр КОРОЙ. - Надеюсь, что ваши положительные эмоции будут поддерживать это здание, не разрушать его, а только улучшать.

Конечно же, все строители, хорошо поработавшие на сданном доме, были отмечены благодарностями от руководства компании. Состоялись традиционные передача ключа от застройщика заказчику и разрезание красной ленточки, а кошку предложено запускать уже при новосельях - всем поквартирно. За внимание к проблемам соседствующего со стройкой детского дома строителей поблагодарила директор КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Артема» Оксана КОБЗУН. И затем торжественный митинг плавно перетек в собрание будущих жильцов.

Особенно их порадовало то, что уже начиная с понедельника они смогут получать ключи от квартир, принимать их по акту передачи и приступать к отделке. Председатель МЖСК Александр ЛОЗЕБНОЙ, сообщая об этом, попросил их лишь об одном: чтобы они сразу же определили все свои замечания и претензии к строителям, по которым те смогут работать, - чтобы им не возвращаться к одной и той же квартире по нескольку раз.

Обрадовало людей и то, что уже со следующей недели по отдельному договору в этом доме начнется полное остекление балконов и лоджий, как это ранее было сделано на первом доме ЖК. При этом у будущих жильцов есть возможность самим проконтролировать эти работы.

Выбирая способ управления домом, все поддержали уже хорошо зарекомендовавшую себя на первом доме форму ЖСК. Все согласились с предложенными тарифами, с расходами на «тревожную кнопку» и паспортные услуги городских паспортистов, одобрили составление реестра собственников квартир, который должен быть передан в Управление Росреестра для регистрации квартир в собственность, и т. д.

Небольшую заминку вызвал вопрос о том, что несколько квартир на первом этаже собственники желают вывести в статус нежилых помещений под медицинскую консультацию и салон красоты. Согласие собрания на это было дано на условиях, что на первом этаже «не будут шуметь» и сделают отдельные входы.

Под конец собрания все были обрадованы тем, что рядом не будет супермаркета, против чего люди категорически возражали, и что будет решаться вопрос по созданию рядом с домом дополнительных автопарковочных мест.

Стоит отметить, что и внутри этот новый дом смотрится чистым и завершенным. Отделка мест общего пользования в нем закончена. До самого верхнего этажа ходят лифты нашей, приморской сборки, есть вода и свет. К своим обязанностям приступило домоуправление, руководителя которого всем представили на собрании.

Конечно, в сами квартиры жильцам еще предстоит вложить немало своих сил и денег, чтобы сделать их такими, о каких они мечтают. Однако уже открывшиеся им из окон квартир и с лоджий виды просто замечательны. А с верхних этажей к юго-западу просматривается даже полоска Амурского залива.

К концу следующего года, как сказал один из строителей «Артемовских высот», уже и третий дом должен быть сдан, как «монумент трудовой славы компании», и все неудобства от соседства со стройкой для тех, кто уже здесь живет и собирается жить, исчезнут.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.