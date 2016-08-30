В ДФО поддержат золотодобычу, деревообработку и сельхозлогистику

Инфраструктурная поддержка трем дальневосточным инвестпроектам одобрена Правительством России. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании Правительства России.

«Мы примем проект распоряжения, который предусматривает оказание государственной поддержки еще трем инвестиционным проектам в этом регионе. Речь идет о создании производства пиломатериалов, комплекса по хранению зерна и производству семян и строительстве золотодобывающего предприятия. Там значительные инвестиции государственные, но ещё более значительные инвестиции частные, порядка 18 млрд рублей, создается более тысячи рабочих мест», – подчеркнул Председатель Правительства России.

Напомним, решение о предоставлении государственной инфраструктурной поддержки данным инвестпроектам было принято в июне этого года Правительственной комиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Объем частных инвестиций - 18,06 млрд рублей. Объем господдержки составит 2,01 млрд рублей, 0,93 млрд рублей будет выделено в этом году. Инфраструктурная поддержка инвестпроектов является одним из инструментов стимулирования экономики макрорегиона. Всего такую государственную инвестиционную поддержку на Дальнем Востоке получили 13 инвестпроектов с объемом инвестиций в 328 млрд рублей, большая часть которых - 292 млрд рублей - частные.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.