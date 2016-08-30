Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дом, в котором хочется жить
От чего зависит качество строительно-монтажных работ
Для человека, который платит серьезные деньги за участие в долевом строительстве или покупает уже готовые квартиры в новом доме, иногда бывает очень обидно, что «квадраты», за которые он заплатил своими кровными, по своему качеству не соответствуют идеалу жилья, о котором он мечтал всю предыдущую свою жизнь. Конечно, естественный отбор постепенно выдавливает с рынка нового жилья компании, которые не обеспечивают высокое качество строительства, а компании, уделяющие ему особое внимание, выходят в лидеры покупательских симпатий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» требует от строителей выйти на новый уровень качества, и это постепенно происходит.
- То, что проектировщики выдали инвестору-застройщику грамотный проект, сегодня далеко не гарантия, что в конечном итоге будет построен качественный жилой дом, - считает главный инженер ОАО «Ремстройцентр» Геннадий ДОЛГОВ. - Слишком многое зависит от простых исполнителей строительно-монтажных работ, от их добросовестности, от квалификации, организации и пр. Настоящее качество возникает только тогда, когда делом занимаются специалисты высокого качества, которых в строительстве уважительно называют, не по должности, а по их умению, мастерами и зодчими.
А прораб этой компании Сергей МОЗЕЛЬ, который вел строительство только что сданного 25-этажного дома на ул. Владикавказской во Владивостоке, отмечает, что, какими бы старательными, грамотными и дисциплинированными строители ни были, без постоянного контроля качества не будет, за всем на стройке нужен глаз да глаз. Любой работник на уровне своего подсознания пытается сделать что-то не по проекту, а по своему разумению и побыстрее. Если такую самодеятельность не остановить и не потребовать сделать все как положено по проекту, тогда в итоге можно получить неприятности и от строительного надзора, и от будущих жильцов.
«Фирменность» качества строительства сегодня становится серьезным конкурентным преимуществом на строительном рынке, и, возможно, уже через несколько лет такой проблемы, что строители к сдаче жилого дома что-то в нем недоделали, в Приморье не будет.
Виктор КУДИНОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Капремонт - второе новоселье
- Капремонт "в осаде"
- Отопительный сезон в Приморье стартовал без осложнений
- Ремонт крыш идет по графику
- Теплосчетчик выгоден
- Долевое строительство как драйвер
- Чистовая отделка делает жилье доступным
- Главная схватка за покупателя еще впереди
- На чем хромает качество стройки
- Отопительный сезон начался с севера
Новости раздела
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
- Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
- Местные продукты завоевывают рынок
- В Приморье хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем
- Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей в рамках программы "Военная ипотека"
- Во Владивостоке начинается отопительный сезон
- Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье
- Дороги агломерации приводят в норму
- Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
Trading as a part time means to increase my income is the best thing that ever happened to me. Earning in the comfort of my own home has never been this great. Google Superior Trading System to learn how. 100% legit! No scam!