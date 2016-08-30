Дом, в котором хочется жить

От чего зависит качество строительно-монтажных работ

Для человека, который платит серьезные деньги за участие в долевом строительстве или покупает уже готовые квартиры в новом доме, иногда бывает очень обидно, что «квадраты», за которые он заплатил своими кровными, по своему качеству не соответствуют идеалу жилья, о котором он мечтал всю предыдущую свою жизнь. Конечно, естественный отбор постепенно выдавливает с рынка нового жилья компании, которые не обеспечивают высокое качество строительства, а компании, уделяющие ему особое внимание, выходят в лидеры покупательских симпатий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» требует от строителей выйти на новый уровень качества, и это постепенно происходит.





Ровный шов кирпичной кладки - непременный атрибут качественного жилья.













Таких квартир в Приморье становится все больше.

- То, что проектировщики выдали инвестору-застройщику грамотный проект, сегодня далеко не гарантия, что в конечном итоге будет построен качественный жилой дом, - считает главный инженер ОАО «Ремстройцентр» Геннадий ДОЛГОВ. - Слишком многое зависит от простых исполнителей строительно-монтажных работ, от их добросовестности, от квалификации, организации и пр. Настоящее качество возникает только тогда, когда делом занимаются специалисты высокого качества, которых в строительстве уважительно называют, не по должности, а по их умению, мастерами и зодчими.

А прораб этой компании Сергей МОЗЕЛЬ, который вел строительство только что сданного 25-этажного дома на ул. Владикавказской во Владивостоке, отмечает, что, какими бы старательными, грамотными и дисциплинированными строители ни были, без постоянного контроля качества не будет, за всем на стройке нужен глаз да глаз. Любой работник на уровне своего подсознания пытается сделать что-то не по проекту, а по своему разумению и побыстрее. Если такую самодеятельность не остановить и не потребовать сделать все как положено по проекту, тогда в итоге можно получить неприятности и от строительного надзора, и от будущих жильцов.

«Фирменность» качества строительства сегодня становится серьезным конкурентным преимуществом на строительном рынке, и, возможно, уже через несколько лет такой проблемы, что строители к сдаче жилого дома что-то в нем недоделали, в Приморье не будет.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.