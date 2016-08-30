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Новострой выбирает здоровый образ жизни
В Приморье постепенно появляются дома, в которых изначально запроектированы помещения для оздоровления и спорта
Сохранению здоровья сегодня придается особое значение: многие предпочитают жить там, где лучше экология, есть спорткомплексы, фитнес-центры, бассейны, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
На уровне государства этот тренд в пользу здорового образа жизни в Приморье сегодня поддерживается такими программами, как реконструкция школьных стадионов, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых дворцов и пр. Однако эти комплексы строятся для целых микрорайонов и населенных пунктов, а люди хотят иметь буквально в своем доме если не все для поддержания драгоценного здоровья, то хотя бы какой-то минимум - небольшую спортплощадку рядом с домом, помещения для фитнеса, бассейн, летний садик, тренажерный зал и пр.
Многие застройщики отмечают, что заказчики, выдавая техзадание на проектирование даже очень престижного в будущем дома, сегодня пока еще редко предлагают архитекторам продумать какой-то оздоровительный комплекс для будущих жильцов. Это не говоря о домах экономкласса, где оздоровительная роскошь просто невозможна из экономии денег на стройку.
Краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» преследует цели улучшить для населения комфорт и условия для поддержания бодрости и здоровья. И отдельные дома с комплексами здоровья у нас все-таки появляются.
Виктор КУДИНОВ, фото автора.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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