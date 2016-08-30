РЖС сделал свое дело. РЖС может уйти?

Приморские проекты, стартовавшие при государственном содействии, начинают раскрывать свой потенциал

Государственная поддержка жилищного строительства – одно из непременных условий гармоничного развития территорий. В последние годы Приморью определенную помощь в осуществлении краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» оказывал федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Безусловно, положительный результат содействия был, но он мог быть и выше. Вероятно, фонд не оправдал надежд руководства страны, поскольку им принято принципиальное решение о ликвидации этой госструктуры и о создании новой, которая должна усилить эффективность господдержки жилищного строительства. Пожалуй, это повод для того, чтобы подвести итоги – что же РЖС сделал в Приморье. К сожалению, на запрос Деловой газеты «Золотой Рог» фонд не откликнулся. Поэтому, не претендуя на полноту ответа, попробуем ответить сами.

Перспективы захватывали дух

Более семи лет назад, а точнее, 6 апреля 2009 года, между администрацией Приморского края и Федеральным фондом РЖС было подписано соглашение, которое открывало широкие возможности вовлечения в жилищное строительство удобных для этого огромных территорий, но в силу их федеральности и неразграниченности – недоступных для застройщиков.

Девятого ноября того же года в доме переговоров на Санаторной генеральный директор РЖС Александр БРАВЕРМАН и бывший губернатор края Сергей ДАРЬКИН провели совещание по вопросам комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в Приморском крае, на котором представители муниципалитетов, строительного комплекса и ЖКХ доложили о своей готовности к участию в работе с федеральным фондом.

Важность этого согласия была в том, что подготовка отдельных территорий под жилищное строительство требовала строительства дорог и инженерной инфраструктуры – сетей водо-, тепло- и энергоснабжения, канализации, объектов социальной инфраструктуры и пр.

Перед застройщиками, которые заходили бы на подготовленные участки, предоставляемые им Фондом РЖС в аренду, должны были открыться блестящие перспективы для более дешевого, качественного и быстрого строительства жилья. Сам фонд предполагал не просто собирать аренду с них, но и нести определенные затраты на подготовку будущих строительных площадок, участвовать в организации строительства, брать на себя решение проблем и преодоление административных барьеров, предоставлять бесплатные проекты повторного применения и многое другое.

На том же совещании была рассмотрена и подготовка к проведению аукциона по земельным участкам Фонда РЖС в районе бухты Патрокл, на которых предстояло построить новый микрорайон Владивостока. 18 ноября того же 2009 года аукцион по территории будущего жилого района Патрокл выиграл ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой».

Предполагалось, что на территории площадью около 162,5 га в районе б. Патрокл к 2017 году строители возведут около 420 тыс. кв. метров жилья на 18-20 тыс. человек, 2 школы по 625 мест каждая, 5 детсадов по 240 мест каждый, детскую и взрослую поликлиники, магазины, офисные здания и пр.

Наверное, достаточно отметить, что до конца нынешнего года строительство этого микрорайона не завершится. Хотя, конечно, активность строителей здесь заметна.

Пожалуй, главной причиной отставания от декларировавшихся сроков строительства Патрокла можно считать довольно прохладное отношение к этой территории потребителей. Интерес к ней стал расти только после ввода Золотого моста через б. Золотой Рог в 2012 году и завершения строительства новых дорог, которые сделали удобным сообщение этого района с другими городскими территориями. Однако даже это не смогло серьезно ускорить здесь реализацию малоэтажного жилья, претендующего по классу на элитность.

Есть мнения, что в какой-то степени оптимизм застройщика был снижен пожеланием первого вице-премьера, что высотность микрорайона надо ограничить, чтобы она соответствовала масштабу рельефа. Мнение пришлось учесть при проектировании многоэтажек, однако в итоге эффективность вкладываемых в развитие территории средств стала значительно ниже, а энтузиазм инвесторов – меньше.

Оценочно, микрорайон в целом может быть завершен где-то к 2020 году, если для его заселения найдется достаточно покупателей. При том, что у них с каждым годом выбор растет и Патрокл все еще не является лидером по привлекательности. В какой-то степени эта проблема частично может быть решена за счет выкупа части квартир по низким ценам под целевые госпрограммы, но и в этом у района появляются конкурентные территории, которые могут увести потребителя, – это Солнечная долина, Змеинка и т.н. Зеленый угол.

Манящая Солнечная долина

По своему потенциалу проект жилого района Солнечная Долина в районе пос. Трудовое, пожалуй, был и остается выше Патрокла. Достаточно назвать пару тому причин: здесь должна была массово присутствовать привлекательная сегодня комфортная малоэтажная застройка и более приятный микроклимат. Потребитель получал возможность выбора от индивидуального дома со своим участком до квартиры в высотном доме.

Первые несколько тысяч кв. метров жилья компания ООО «Далта-Восток-1», выигравшая аукцион Фонда РЖС на право аренды этой территории под комплексную застройку 15 декабря 2010 года, собиралась ввести уже в 2012 году. И вслед за этим строительство должно было приобрести серьезный размах. На площади 400 га предполагалось построить около 600 тыс. кв. метров жилья экономкласса по доступным ценам, в том числе 426 тыс. кв. метров – малоэтажного жилья. Здесь же планировалось построить 4 школы в целом на 2 160 мест, 7 детсадов – на 3 780, ПТУ – на 630, медцентр, кинотеатр, спорткомплекс, магазины и пр. Предполагалось, что с завершением строительства здесь смогут поселиться около 23 500 человек. Однако сроки начала строительства сильно сдвинулись.

Недавно застройщик первого квартала этого района, артемовская компания «Стройинвест», сообщил, что он входит в программу «Доступное жилье для российской семьи», предполагая здесь «квадрат» в первых трех 9-этажных домах всего за 35 тыс. рублей.

Напомним, что весной этого года стройплощадка, на которой обозначились 4 таких объекта – два на уровне котлована и два поднявшиеся до первого этажа, была пуста. Вероятно, для продолжения строительства не хватало средств.

Надо отметить, что деятельности выигравшей у РЖС аукцион компании замечено не было. Судебное преследование ее руководства по объектам госзаказа в целом вывело эту территорию на несколько лет из планов строительства жилья. И на сегодня единого застройщика этой территории уже нет. И будет ли? В этом есть сомнения.

Известно, что общая территория Солнечной Долины стала разбиваться по разным застройщикам.

Удивительный «Остров»

В конце 2012 года Фонд РЖС на пять лет предоставил несколько участков общей площадью около 41 га на острове Русском в основании бухты Новик под строительство, организованное при его содействии ЖСК «Остров». Здесь первой очередью строительства должно было возникнуть индивидуальное и малоэтажное жилье для чуть более чем 400 семей преподавателей ДВФУ и сотрудников институтов ДВО РАН. Затем второй очередью на дополнительных гектарах планировалось построить жилье для следующих 500 семей.

Профинансировать строительство жилья из расчета 41 650 рублей за «квадрат» должны были сами члены ЖСК. А по инженерной инфраструктуре, дорогам и прочим расходам была обещана помощь государства.

Подготовка этого строительства затянулась, и реально оно началось лишь в начале июля этого года. При том, что попытка строительства 1-й очереди из семи была предпринята год назад ООО «Генподрядчик». Однако членов кооператива не устроили условия подрядчика, который настаивал на расчетах за «квадрат» по факту затрат. Долгие поиски другого подрядчика не давали успеха. В конечном итоге за это малоэтажное строительство взялась инвестиционно-строительная компания «Аркада». Причем на более жестких договорных условиях. В частности, договором предусмотрено, что «квадрат» теперь не будет дешевле «рыночной стоимости», установленной для региона Минстроем РФ. А надо сказать, что на 3-й квартал этого года она составляет уже свыше 48 тыс. рублей.

По договору между «Аркадой» и «Островом» в целом строительство 1-й очереди ЖСК должно завершиться через два года. О второй очереди уже и не говорится.

На состоявшемся в июне общем собрании кооператива по заявлениям из ЖСК вышло 18 семей и 8 семей было принято. На сегодня недобор в кооперативе желающих строиться составляет несколько десятков семей.

Другие проекты

В конце 2012 года Фонд РЖС передал участок площадью около 35,1 га в Уссурийске в районе пос. Тимирязевского под строительство малоэтажного пос. Уссурийское Загорье общей площадью жилья около 33,5 тыс. кв. метров под условие, что «квадрат» будет продаваться не дороже 41 650 рублей. Поселка пока так и нет. Известно, что по нему были серьезные проблемы по подводу инженерной инфраструктуры.

На участке Фонда РЖС, площадью около 18 га, в районе б. Щитовой компания «Стройинвест» предполагала построить не менее 60 тыс. кв. метров жилья. Проектные проработки будущей застройки даже обсуждались на градосовете. Однако военные, пользующиеся этой территорией, отстояли ее, и на сегодня она исключена из планов комплексного жилищного развития.

Известно, что Фонд РЖС несколько раз предлагал потенциальным застройщикам другие участки под строительство жилья на о. Русском, оценочно достаточные для создания фонда для 15 000 жителей. Однако аукционы не смогли привлечь желающих.

КСТАТИ

Фонд заслужил доброе слово

В департаменте градостроительства Приморского края отмечают, что деятельность Фонда РЖС способствовала вовлечению в оборот под цели комплексного жилищного строительства около 744 га перспективных территорий. Кроме ЖСК «Остров» фонд содействовал организации кооперативов с господдержкой «Антей», «Радость», «Мечта», «Надежда», «Прогресс» и «Голубиная Падь». Кстати, последний довольно быстро возводит сейчас высотный жилой дом в районе кампуса ВГУЭС.

Фондом были профинансированы большие затраты на создание объектов дорожной и инженерной инфраструктуры для участков нового строительства. Только по Патроклу и Солнечной Долине они оцениваются в сумму около 1 млрд рублей. Фонд содействовал созданию и ведению в крае реестра граждан, включенных в списки имеющих право на приобретение жилья экономкласса, работе департамента с целевыми жилищными программами, способствовал созданию в регионе рынка жилья экономкласса.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.