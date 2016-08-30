Путину в Приморье покажут лучших друзей девушек

В старом аэропорту Владивостока «приземлился» Алмазный центр

Участникам Восточного экономического форума (ВЭФ) 2 сентября будет презентован «Евразийский алмазный центр» (ЕАЦ), а 3 сентября будут подведены итоги аукционов. Предполагается, что в этот день «Евразийский алмазный центр», просторно разместившийся в здании старого аэропорта Кневичи, может посетить президент РФ Владимир ПУТИН, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На первые пробные торги, которые организованы на острове Русском накануне ВЭФ, выставлены алмазы АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара» в количестве 19 штук (19 лотов) общей массой 1 098 карат. Самый крупный алмаз, представленный на аукционе, имеет массу 401,97 карата.

Компания сообщает, что на этой же площадке пройдет бриллиантовый тендер, на котором представят 28 бриллиантов. Из них 5 камней имеют массу более 5 карат. 18 камней - фантазийно-окрашенные. Самый крупный бриллиант круглой огранки имеет массу 40,25 карата. Ожидается, что в аукционе примут участие 30 компаний из Китая, Израиля, Индии, США, Бельгии и России.

Торги алмазным сырьем организованы филиалом компании «Единая сбытовая организация АЛРОСА», бриллиантовые торги - компанией «Бриллианты АЛРОСА», которая является гранильным предприятием АК «АЛРОСА» и одним из крупнейших производителей бриллиантов в России. «Бриллианты АЛРОСА» занимаются реализацией бриллиантов круглых и фантазийных форм огранки на внутреннем и внешнем рынках, предлагая клиентам товар широкого спектра по размеру, весу, качественно-цветовым характеристикам. Сортировку, первичную оценку, предпродажную подготовку и реализацию всех алмазов АК «АЛРОСА» осуществляет филиал «Единая сбытовая организация «АЛРОСА», говорится в сообщении компании.

Идея создания алмазного центра в Приморье была озвучена полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ больше года назад и казалась не очень реализуемой. По крайней мере, по этому поводу было высказано немало скепсиса, а наиболее подходящим местом для организации подобной торговли все-таки назывался Якутск.

Однако вся довольно сложная инфраструктура подобного центра с нуля была создана во Владивостоке, на территории свободного порта, в непосредственной близости к азиатским рынкам сбыта.

В сообщении АК «АЛРОСА», опубликованном накануне события на официальном сайте компании, говорится, что открытие «Евразийского алмазного центра» на территории Свободного порта Владивосток станет важнейшим событием в жизни компании: «Уникальный кластер объединит взаимодополняющие компании алмазно-бриллиантовой отрасли: компании по добыче и продаже алмазного сырья, производители бриллиантов и ювелирных изделий, геммологические лаборатории, банки, страховые компании, специализированные перевозчики, а также государственные структуры - специализированный таможенный пост и государственный контроль».

- Проект представляется нам чрезвычайно перспективным, учитывая темпы развития стран АТР и потенциальную емкость рынка, - говорится в обращении президента АК «АЛРОСА» Андрея ЖАРКОВА. Помимо этого, по его словам, преференции и льготы СПВ могут способствовать развитию производств с использованием ювелирных и технических алмазов для огранки и созданию инструментов на базе природных алмазов.

- На переделах алмазов, которые повышают стоимость камня, сегодня зарабатывают в Антверпене, в Израиле, но не зарабатывают в России. На мой взгляд, это неправильно. Этот вопрос был частью спора с предыдущим менеджментом. На сегодняшний день у нас потеряны все позиции по переделу. Алмазная биржа - это площадка, которая должна помочь начать чуть-чуть тянуть одеяло на себя. Мы должны научиться продавать, гранить и делать ювелирные украшения, и для этого мы образовываем целый кластер, - прокомментировал тему создания алмазного центра во Владивостоке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в недавнем интервью РБК.

Первым шагом к созданию ЕАЦ было открытие филиала АЛРОСА во Владивостоке в марте этого года. Сам алмазный центр изначально создается под масштабные перспективы. Так, в буклете, размещенном на сайте АЛРОСА, приводятся его основные параметры. Сертифицированное хранилище ценностей банковского типа пятого класса взломоустойчивости займет 2000 кв. м. Здесь разместятся склад временного хранения, таможенный склад и свободный склад.

Более 1,5 тыс. кв. м займет таможенная зона, где получат прописку специализированный таможенный пост, представители Минфина, Гохрана и пробирной палаты РФ. Все это должно существенно упростить процедуру оформления экспортно-импортных операций. Все помещения будут оборудованы средствами контроля и геммологическими приборами.

Сама торговая площадка займет 500 кв. м и будет оборудована с полным комфортом и защитой для покупателей, которые смогут также ознакомиться с драгоценными камнями, ювелирными изделиями и предметами искусства на стендах выставочного зала площадью 1000 кв. м.

Здесь же на площади более 1 500 кв. м будут располагаться гранильные и ювелирные производства, в том числе осуществляющие переработку товаров, находящихся под таможенным контролем.

Значительная часть подготовительных работ, обеспечивающих функционирование алмазного центра, уже выполнена. Предполагается, что основными инвесторами обустройства площадки выступят компании, которые заинтересованы в размещении на ее территории своих производственных и сервисных предприятий. Инвестиции в проект ЕАЦ могут составить до 450 млн рублей.

Как говорится в презентационном буклете ЕАЦ, такое инфраструктурное решение доказало свою эффективность как в России (ОАО «Алмазный мир», г. Москва), так и в мире (Antwerp World Diamond Centre, Dubai Multi Commodities Centre и пр.).

АЛРОСА выступила официальным партнером Восточного экономического форума и намерена использовать эту международную площадку в полной мере. Так, представительную делегацию компании возглавит ее президент Андрей Жарков. Помимо открытия «Евразийского алмазного центра», АК «АЛРОСА» презентует целый ряд инвестиционных проектов.

Досье "Золотого Рога": АК «АЛРОСА» - крупнейший в России производитель алмазов. На ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2015 году компания добыла 38,3 млн карат алмазного сырья.

Лариса ЛАРИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.