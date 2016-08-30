Большая Евразия и АТР сойдутся во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме попробуют нащупать возможности для интеграции двух регионов

Сессия «Интеграция в Большой Евразии и АТР: где пересекаются интересы?» пройдет 2 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) - крупнейшей инвестиционной площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Интеллектуальные партнеры сессии - Международный дискуссионный клуб «Валдай» («Валдайский клуб») и факультет мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

В работе сессии, пишут «Известия», примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, вице-президент и главный операционный директор Банка развития БРИКС Сьян ЖУ, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, главный исполнительный и управляющий директор Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси МАЭДА. В качестве модератора выступит декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член Международного дискуссионного клуба «Валдай» Сергей КАРАГАНОВ. Ключевой докладчик - программный директор «Валдайского клуба» Тимофей БОРДАЧЕВ.

Сегодня в Евразии и вокруг нее формируется широкий интеграционный контур всеобъемлющего Евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза, Китая с его инициативой Экономического пояса Шелкового пути, Индии, Пакистана, Ирана, подключением Южной Кореи и Японии, других важных игроков. Главные вопросы сессии: каков стратегический потенциал сопряжения основных интеграционных проектов в Евразии, являются ли они конкурирующими или взаимодополняющими, приведут ли к созданию в Евразии и АТР зоны свободной торговли и иных углубленных интеграционных форм?

- Тенденция к созданию Большой Евразии резко усилилась, когда Китай повернул на Запад и Юго-Запад через политику «Одного пояса - одного пути», или «Шелкового пути», - поясняет Сергей Караганов. - Россия хоть и с запозданием, но все более решительно и уже очевидно бесповоротно повернулась на Восток к новым динамичным рынкам через ускоренное развитие Сибири и Дальнего Востока. Конфронтация с Западом закрепила этот выгодный поворот в умах российской элиты. Де-факто при сотрудничестве Китая, России, Ирана, потенциально Индии в Центральной Азии будет развиваться новый регион логистического и экономического развития.

Важным аспектом сессии является практический - какие глобальные бизнес-проекты можно будет реализовывать в рамках такого контура, какие преимущества интеграция создаст для деятельности компаний.

- Повороту России на Восток уже четыре года, - напоминает Тимофей Бордачев. - С экономической точки зрения доказывать состоятельность поворота России к Востоку не имеет никакого смысла. Он очевиден. Приведу несколько цифр. К 2016 году объем накопленных китайских инвестиций в России достиг $32-33 млрд, то есть КНР уже один из крупнейших инвесторов в России. Существенно растет и российский неэнергетический экспорт в Китай: в 2015 году рост поставок российской молочной продукции в Поднебесную составил 62,4%, а хлеба - 162%. С другими региональными партнерами в объемном выражении экспорт в 2015 году также вырос: с Японией - на 7%, с Кореей - на 20%, с Вьетнамом - на 28%.

Институциональная база внутри страны и в ее связях с внешними партнерами в Евразии уже сформирована, уверен программный директор «Валдайского клуба».

- Евразийское всеобъемлющее партнерство, интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), переговоры Россия - АСЕАН и ЕАЭС - АСЕАН, национальн ые меры по развитию Сибири и Дальнего Востока - все это важные политические составляющие поворота России на Восток, - заключает Тимофей Бордачев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.