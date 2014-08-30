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От руководства Ярославского ГОКа потребовали рассказать всю правду
Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки в Хорольский район провел совещание с руководством и работниками «Ярославского ГОКа». Глава края потребовал от генерального директора предприятия Владимира ЛОЖКИНА предоставить план по разрешению сложившейся на комбинате ситуации.
«Когда обсуждалась консервация производства, то вы заявили, что это рассчитано на полтора года. Мы взяли на себя обязательства включить Ярославский в перечень моногородов, и обязательство это выполнили. Я хочу понять, как вы планируете решать проблему предприятия, прошло уже 9 месяцев, но вы никак не сдвинулись с мертвой точки», - заявил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Как доложил генеральный директор Владимир Ложкин, сегодня ведутся переговоры с китайской компанией по сбыту им выпускаемой ГОКом продукции.
«Все переговоры ведет московский офис, мы готовим только образцы руды. Сейчас пробные 15 кг отправили для исследования», - рассказал он.
Владимир Миклушевский сообщил, что компания обязана в ближайшее время предоставить перечень планируемых действий.
«Вы должны в первую очередь думать о работниках предприятия. Люди ждут правду. Возможный сценарий разрешения ситуации до момента возобновления работы ГОКа - запуск цинкового производства. Мы будем людей устраивать на другую работу и никого в беде не бросим. Второй вариант развития событий - введение новой технологии переработки руды. Но РУСАЛ мне внятного ответа так и не предоставил. Если они намерены и дальше тянуть время, я обращусь в правительство России, чтобы привлечь собственников к ответственности», - резюмировал Владимир Миклушевский.
Напомним, в Хорольском районе руководитель края принял решение внедрить особую систему кураторства. Так, куратором Хорольского района назначен вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, а заниматься развитием поселка Ярославский будет первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ.
«Мы решили, что у вас в районе будет особая схема кураторства. За развитие всей территории будет отвечать вице-губернатор Сергей Сидоренко, а Василий Усольцев будет лично курировать то, что происходит в поселке Ярославский. Под его контролем будет проходить развитие Ярославского ГОКа и уход территории от монозависимости», - подчеркнул глава Приморья.
Владимир Миклушевский обозначил ключевой проблемой района ситуацию в поселке Ярославский.
«Я уже успел сегодня побеседовать с исполнительным директором «Ярославского ГОКа» и могу сказать, что с таким настроением как у него - нам ничего сделать не удастся. Мы сегодня отдельное совещание там с сотрудниками проведем, потому что руководитель не может внятно назвать основные показатели предприятия. Хочу, чтобы все понимали, либо предприятие работает на благо жителей, либо такие руководители предприятий нам не нужны», - заявил руководитель края.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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