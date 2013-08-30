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Во Владивостоке Дмитрий Рогозин побывал в Центре судоремонта "Дальзавод"
Вице-премьер и председатель Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Дмитрий Рогозин прибыл во Владивосток и осмотрел мощности Центра судоремонта «Дальзавод».
Вице-премьер за последние две недели посетил все ключевые судостроительные и судоремонтные верфи Дальнего Востока России. Дальзавод – последнее предприятие Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, которое планировал посетить вице-премьер перед докладом Президенту РФ Владимиру Путину.
Сегодня одно из предприятий Дальневосточного центра судостроения и судоремонта - ЦС «Дальзавод» является главной ремонтной базой надводных кораблей Тихоокеанского флота и дизель-электрических подводных лодок. Параллельно идет модернизация существующих мощностей для ремонта перспективных видов вооружения. В рамках модернизации будет проведена реконструкция сухого дока, создан центр ремонта дизель-электрических подводных лодок, построена ремонтная набережная для универсальных десантных кораблей.
Дмитрий Рогозин начал осмотр мощностей предприятия с дока Цесаревича – первого на Дальнем Востоке сухого дока.
– Дальзавод – старейшее судоремонтное предприятие Дальнего Востока России – основан для обеспечения ремонта и боевой готовности кораблей Тихоокеанской эскадры. В 1887 году на территории Военного порта Владивостока началось строительство артиллерийских и минно-торпедных мастерских, которые в дальнейшем стали известны как Адмиралтейство военного порта – предприятие, в советские времена получившее название «Дальзавод», – поведал историю предприятия директор Центра судоремонта «Дальзавод» Игорь Евдокимов. – 7 октября 1897 года произошло торжественное открытие этого сухого дока, названного именем цесаревича Николая. Первым в него вошел крейсер 1-го ранга «Дмитрий Донской». Это уникальное техническое сооружение служит и по сей день. В доке Цесаревича проходят ремонт гражданские суда и военные корабли.
За два последних года плановый ремонт прошли на Дальзаводе ракетный крейсер «Варяг», БПК «Маршал Шапошников», «Адмирал Виноградов», «Трибуц», судно измерительного комплекса «Маршал Крылов» и целый ряд кораблей рангом ниже. После этого корабли ТОФ успешно решали боевые задачи, совершили несколько длительных морских походов, в том числе в Аденский залив, где занимались защитой судоходства от пиратов. Всего в 2012 году сервисное обслуживание и доковый ремонт прошло 150 кораблей и судов Тихоокеанского флота. Также в доках Дальзавода отремонтировано 24 гражданских судна. В 2013 году планируется провести сервисное обслуживание и доковый ремонт 173 кораблей и судов ТОФ. 4 корабля 1-2 рангов пройдут средний ремонт с модернизацией.
Всего в 2012 году сервисное обслуживание и доковый ремонт прошло 150 кораблей и судов Тихоокеанского флота. Также в доках Дальзавода отремонтировано 24 гражданских судна. В 2013 году планируется провести сервисное обслуживание и доковый ремонт 173 кораблей и судов ТОФ. Четыре корабля 1-2-го рангов пройдут средний ремонт с модернизацией. Таким образом, предприятие ДЦСС успешно решает свою главную задачу – поддержание боеспособности кораблей Тихоокеанского флота.
Вице-премьер осмотрел несколько цехов, а также второй сухой док Дальзавода, где сейчас проходит ремонт спасательный корабль «Алагез», сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ОАО "ДЦСС".
– Это правильное решение, что военный судоремонт сконцентрирован на одном предприятии, которое справляется со своей задачей, а не «размазан» по всему Приморскому краю, – отметил в конце визита Дмитрий Рогозин.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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